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بكين: لن تنهار العدالة في العالم ما دامت الصين وروسيا متحدتين
بكين: لن تنهار العدالة في العالم ما دامت الصين وروسيا متحدتين
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، أنه "ما دامت الصين وروسيا متحدتين، فلن تسود سياسات القوة". 10.05.2025, سبوتنيك عربي
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2025-05-10T17:47+0000
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وقال وانغ يي للصحفيين المرافقين له خلال زيارته إلى روسيا: "ما دامت القوتان العظميان - الصين وروسيا - متحدتين وتتعاونان بشكل وثيق، فلن يزعزع النظام الدولي، ولن تنهار العدالة في العالم، ولن تسود سياسات القوة". ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير قوله.وصرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم أمس الجمعة، أن روسيا والصين، يجب أن تكونا صديقتين حقيقيتين، صلبتين كالفولاذ.ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الزعيم الصيني قوله، خلال اجتماع مع الصحفيين بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "من الضروري الحفاظ على الصداقة من جيل إلى جيل، وأن نكون أصدقاء حقيقيين، صلبين كالفولاذ".وقال شي جين بينغ: إنه "عندما تمت مواجهة العسكرة والنازية قبل 80 عاما، اجتمع جيشا وشعبا الصين وروسيا وقاتلا جنبا إلى جنب، وكتبا فصلا لا ينسى في التاريخ".ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، يوم الأربعاء، حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-روسيا-وفيتنام-تعتزمتان-توسيع-التعاون-التجاري-والاقتصادي-وتطوير-التبادل-بالعملات-الرقمية-1100376366.html
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الصين, العالم, روسيا
الصين, العالم, روسيا

بكين: لن تنهار العدالة في العالم ما دامت الصين وروسيا متحدتين

17:47 GMT 10.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يجتمع مع شي جين بينغ في قازان
بوتين يجتمع مع شي جين بينغ في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ذكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، أنه "ما دامت الصين وروسيا متحدتين، فلن تسود سياسات القوة".
وقال وانغ يي للصحفيين المرافقين له خلال زيارته إلى روسيا: "ما دامت القوتان العظميان - الصين وروسيا - متحدتين وتتعاونان بشكل وثيق، فلن يزعزع النظام الدولي، ولن تنهار العدالة في العالم، ولن تسود سياسات القوة". ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير قوله.

وأشار أيضا إلى أن "التغييرات أمر طبيعي في الوضع الدولي، لكن الثقة والدعم المتبادلين بين الصين وروسيا لا يزالان ثابتين".

وصرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم أمس الجمعة، أن روسيا والصين، يجب أن تكونا صديقتين حقيقيتين، صلبتين كالفولاذ.
رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام خلال استقبال نظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
بوتين يؤكد أهمية التحول إلى استخدام العملات الوطنية في التسويات المالية بين روسيا وفيتنام
13:08 GMT
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الزعيم الصيني قوله، خلال اجتماع مع الصحفيين بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "من الضروري الحفاظ على الصداقة من جيل إلى جيل، وأن نكون أصدقاء حقيقيين، صلبين كالفولاذ".
وقال شي جين بينغ: إنه "عندما تمت مواجهة العسكرة والنازية قبل 80 عاما، اجتمع جيشا وشعبا الصين وروسيا وقاتلا جنبا إلى جنب، وكتبا فصلا لا ينسى في التاريخ".
وتابع: "إن الصداقة العظيمة التي نشأت بين شعبي البلدين بالنار والدم، أصبحت أساسا متينا للمستوى الرفيع من التطور للعلاقات الثنائية".
ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، يوم الأربعاء، حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
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