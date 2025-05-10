https://sarabic.ae/20250510/-بكين-لن-تنهار-العدالة-في-العالم-ما-دامت-الصين-وروسيا-متحدتين-1100383958.html
بكين: لن تنهار العدالة في العالم ما دامت الصين وروسيا متحدتين
بكين: لن تنهار العدالة في العالم ما دامت الصين وروسيا متحدتين
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، أنه "ما دامت الصين وروسيا متحدتين، فلن تسود سياسات القوة". 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T17:47+0000
2025-05-10T17:47+0000
2025-05-10T17:47+0000
الصين
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094041047_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_9d325c3e140dfcb8ac4ac8921396fd75.jpg
وقال وانغ يي للصحفيين المرافقين له خلال زيارته إلى روسيا: "ما دامت القوتان العظميان - الصين وروسيا - متحدتين وتتعاونان بشكل وثيق، فلن يزعزع النظام الدولي، ولن تنهار العدالة في العالم، ولن تسود سياسات القوة". ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير قوله.وصرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم أمس الجمعة، أن روسيا والصين، يجب أن تكونا صديقتين حقيقيتين، صلبتين كالفولاذ.ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الزعيم الصيني قوله، خلال اجتماع مع الصحفيين بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "من الضروري الحفاظ على الصداقة من جيل إلى جيل، وأن نكون أصدقاء حقيقيين، صلبين كالفولاذ".وقال شي جين بينغ: إنه "عندما تمت مواجهة العسكرة والنازية قبل 80 عاما، اجتمع جيشا وشعبا الصين وروسيا وقاتلا جنبا إلى جنب، وكتبا فصلا لا ينسى في التاريخ".ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، يوم الأربعاء، حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-روسيا-وفيتنام-تعتزمتان-توسيع-التعاون-التجاري-والاقتصادي-وتطوير-التبادل-بالعملات-الرقمية-1100376366.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094041047_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_cc2862bad3ec1d61fd1d3a830eeeb0d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, العالم, روسيا
بكين: لن تنهار العدالة في العالم ما دامت الصين وروسيا متحدتين
ذكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، أنه "ما دامت الصين وروسيا متحدتين، فلن تسود سياسات القوة".
وقال وانغ يي للصحفيين المرافقين له خلال زيارته إلى روسيا: "ما دامت القوتان العظميان - الصين وروسيا - متحدتين وتتعاونان بشكل وثيق، فلن يزعزع النظام الدولي، ولن تنهار العدالة في العالم، ولن تسود سياسات القوة". ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير قوله.
وأشار أيضا إلى أن "التغييرات أمر طبيعي في الوضع الدولي، لكن الثقة والدعم المتبادلين بين الصين وروسيا لا يزالان ثابتين".
وصرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم أمس الجمعة، أن روسيا والصين، يجب أن تكونا صديقتين حقيقيتين، صلبتين كالفولاذ.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الزعيم الصيني قوله، خلال اجتماع مع الصحفيين بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "من الضروري الحفاظ على الصداقة من جيل إلى جيل، وأن نكون أصدقاء حقيقيين، صلبين كالفولاذ".
وقال شي جين بينغ: إنه "عندما تمت مواجهة العسكرة والنازية قبل 80 عاما، اجتمع جيشا وشعبا الصين وروسيا وقاتلا جنبا إلى جنب، وكتبا فصلا لا ينسى في التاريخ".
وتابع: "إن الصداقة العظيمة التي نشأت بين شعبي البلدين بالنار والدم، أصبحت أساسا متينا للمستوى الرفيع من التطور للعلاقات الثنائية".
ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، يوم الأربعاء، حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".