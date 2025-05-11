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الدفاع الروسية: 14043 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني خلال هدنة عيد النصر
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https://sarabic.ae/20250511/دولة-عربية-تعلن-وصول-منسوب-المياه-فيها-إلى-أدنى-مستوى-في-تاريخها-1100396153.html
دولة عربية تعلن وصول منسوب المياه فيها إلى أدنى مستوى في تاريخها
دولة عربية تعلن وصول منسوب المياه فيها إلى أدنى مستوى في تاريخها
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية أن مخزون المياه لديها للعام الحالي 2025، يعد الأدنى في تاريخها، محذرة من صيف شديد القسوة يهدد العراقيين. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T08:52+0000
2025-05-11T08:52+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أمس السبت، إن "العراق يتلقى من تركيا وسوريا وإيران أقل من 40% من حصته المفترضة من الإيرادات المائية الخارجية".وأشار شمال إلى أن هناك "مجموعة معقدة من العوامل" أوصلت البلاد إلى "مرحلة حرجة" من حيث الأمن المائي، لافتا إلى قيام تركيا بإنشاء سدود، وإيران بتحويل مجاري الأنهار المتدفقة نحو العراق، إلى جانب مشكلات داخلية مثل الاعتماد على أساليب ري بدائية وتجاوز الحصص المائية.وأوضح أن الحكومة العراقية قررت التعامل مع ملف المياه كقضية سيادية، بعدما كان يُنظر إليه كملف فني ودبلوماسي فقط.وكانت الأمم المتحدة ذكرت في تقرير لها، العام الماضي، أن العراق تندرج ضمن 17 دولة من بين 22 دولة عربية على خط الفقر المائي، بينها 12 دولة دون الخط، و16 أخرى مهددة بالجفاف مع عام 2040.وفي نيسان/ أبريل 2024، طالب وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر بغداد الرابع للمياه، بإسناد للعراق من قبل الدول العربية بشأن العدالة في توزيع الحصص المائية للأنهار المشتركة مع البلدان المجاورة التي تنبع منها هذه الأنهار.ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" أن الوزير العراقي شكا خلال المؤتمر من قلة موارده المائية، مؤكدا أنه أصبح على خط الفقر المائي، ودعا دول الجوار إلى "العدالة" في توزيع حصص الأنهار المشتركة.
https://sarabic.ae/20221227/تونس-تصنف-رسميا-تحت-الفقر-المائي-بسبب-قلة-الأمطار-وتزايد-عدد-السكان-1071653084.html
https://sarabic.ae/20211215/الخصاونة-الفقر-المائي-الذي-وصلنا-إليه-غير-مسبوق-ويهدد-حياة-أجيالنا-1053959467.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

دولة عربية تعلن وصول منسوب المياه فيها إلى أدنى مستوى في تاريخها

08:52 GMT 11.05.2025
© Photo / Unsplash/ Ian Talmacsصنبور مياه
صنبور مياه - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Photo / Unsplash/ Ian Talmacs
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أعلنت دولة عربية أن مخزون المياه لديها للعام الحالي 2025، يعد الأدنى في تاريخها، محذرة من صيف شديد القسوة يهدد العراقيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أمس السبت، إن "العراق يتلقى من تركيا وسوريا وإيران أقل من 40% من حصته المفترضة من الإيرادات المائية الخارجية".
وأشار شمال إلى أن هناك "مجموعة معقدة من العوامل" أوصلت البلاد إلى "مرحلة حرجة" من حيث الأمن المائي، لافتا إلى قيام تركيا بإنشاء سدود، وإيران بتحويل مجاري الأنهار المتدفقة نحو العراق، إلى جانب مشكلات داخلية مثل الاعتماد على أساليب ري بدائية وتجاوز الحصص المائية.
أحد الطرق الرئيسية في العاصمة تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
تونس تصنف رسميا تحت خط الفقر المائي
27 ديسمبر 2022, 10:47 GMT
وأوضح أن الحكومة العراقية قررت التعامل مع ملف المياه كقضية سيادية، بعدما كان يُنظر إليه كملف فني ودبلوماسي فقط.
وكانت الأمم المتحدة ذكرت في تقرير لها، العام الماضي، أن العراق تندرج ضمن 17 دولة من بين 22 دولة عربية على خط الفقر المائي، بينها 12 دولة دون الخط، و16 أخرى مهددة بالجفاف مع عام 2040.
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
الخصاونة: الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق ويهدد حياة أجيالنا
15 ديسمبر 2021, 10:49 GMT
وفي نيسان/ أبريل 2024، طالب وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر بغداد الرابع للمياه، بإسناد للعراق من قبل الدول العربية بشأن العدالة في توزيع الحصص المائية للأنهار المشتركة مع البلدان المجاورة التي تنبع منها هذه الأنهار.
ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" أن الوزير العراقي شكا خلال المؤتمر من قلة موارده المائية، مؤكدا أنه أصبح على خط الفقر المائي، ودعا دول الجوار إلى "العدالة" في توزيع حصص الأنهار المشتركة.
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