https://sarabic.ae/20250511/دولة-عربية-تعلن-وصول-منسوب-المياه-فيها-إلى-أدنى-مستوى-في-تاريخها-1100396153.html

دولة عربية تعلن وصول منسوب المياه فيها إلى أدنى مستوى في تاريخها

دولة عربية تعلن وصول منسوب المياه فيها إلى أدنى مستوى في تاريخها

سبوتنيك عربي

أعلنت دولة عربية أن مخزون المياه لديها للعام الحالي 2025، يعد الأدنى في تاريخها، محذرة من صيف شديد القسوة يهدد العراقيين. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T08:52+0000

2025-05-11T08:52+0000

2025-05-11T08:52+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أمس السبت، إن "العراق يتلقى من تركيا وسوريا وإيران أقل من 40% من حصته المفترضة من الإيرادات المائية الخارجية".وأشار شمال إلى أن هناك "مجموعة معقدة من العوامل" أوصلت البلاد إلى "مرحلة حرجة" من حيث الأمن المائي، لافتا إلى قيام تركيا بإنشاء سدود، وإيران بتحويل مجاري الأنهار المتدفقة نحو العراق، إلى جانب مشكلات داخلية مثل الاعتماد على أساليب ري بدائية وتجاوز الحصص المائية.وأوضح أن الحكومة العراقية قررت التعامل مع ملف المياه كقضية سيادية، بعدما كان يُنظر إليه كملف فني ودبلوماسي فقط.وكانت الأمم المتحدة ذكرت في تقرير لها، العام الماضي، أن العراق تندرج ضمن 17 دولة من بين 22 دولة عربية على خط الفقر المائي، بينها 12 دولة دون الخط، و16 أخرى مهددة بالجفاف مع عام 2040.وفي نيسان/ أبريل 2024، طالب وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر بغداد الرابع للمياه، بإسناد للعراق من قبل الدول العربية بشأن العدالة في توزيع الحصص المائية للأنهار المشتركة مع البلدان المجاورة التي تنبع منها هذه الأنهار.ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" أن الوزير العراقي شكا خلال المؤتمر من قلة موارده المائية، مؤكدا أنه أصبح على خط الفقر المائي، ودعا دول الجوار إلى "العدالة" في توزيع حصص الأنهار المشتركة.

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