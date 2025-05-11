https://sarabic.ae/20250511/لماذا-قررت-طالبان-حظر-الشطرنج-في-أفغانستان-1100408972.html
لماذا قررت "طالبان" حظر "الشطرنج" في أفغانستان؟
لماذا قررت "طالبان" حظر "الشطرنج" في أفغانستان؟
سبوتنيك عربي
أثار قرار حكومة "طالبان" حظر لعبة الشطرنج في أفغانستان ردود فعل متباينة وسط الأفغانيين بين مؤيد ومعارض، خاصة أن هذه اللعبة تحظى بشعبية واسعة في البلاد. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T17:04+0000
2025-05-11T17:04+0000
2025-05-11T17:04+0000
أخبار العالم الآن
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100409065_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_de19f0bea547f0af1070c7d591266723.jpg
ووصفت "طالبان" اللعبة بأنها مضيعة للوقت ومخالفة للمبادئ الإسلامية، بحسب وسائل إعلام أشارت إلى أن هناك قرارات أخرى تم إصدارها لتقييد عدد من الأنشطة الثقافية وأبرزها ألعاب الفنون القتالية المختلطة باعتبار أنها عنيفة للغاية.ويعتبر البعض أن الشطرنج يمثل جزءا من التراث الثقافي والتاريخي للبلاد وأنها تحظى بشعبية واسعة في البلاد وكان يتم ممارستها في النوادي والمدارس.وقال المتحدث باسم مديرية الرياضة في أفغانستان أتال ماشواني، في تصريحات صحفية، إن هذه اللعبة يتم استخدامها كوسيلة للمراهنة باستخدام الأموال، وهو أمر محظور بموجب القانون، لكنه لم يحدد عقوبة مخالفة القرار.ويعتبر الشطرنج من أبرز ألعاب الذكاء في العالم، في الوقت الحالي، وله بطولات دولية وتنظيمات رسمية مثل الاتحاد الدولي للشطرنج.كما تعرف اللعبة بقدرتها على تنمية التفكير المنطقي والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات.
https://sarabic.ae/20230106/زعيم-طالبان-يهاجم-الأمير-هاري-لوصف-قتلاه-في-أفغانستان-بـقطع-الشطرنج-1071997357.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100409065_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_125db50b35479d02ad1b4318900cf7cf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, منوعات
أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, منوعات
لماذا قررت "طالبان" حظر "الشطرنج" في أفغانستان؟
أثار قرار حكومة "طالبان" حظر لعبة الشطرنج في أفغانستان ردود فعل متباينة وسط الأفغانيين بين مؤيد ومعارض، خاصة أن هذه اللعبة تحظى بشعبية واسعة في البلاد.
ووصفت "طالبان" اللعبة بأنها مضيعة للوقت ومخالفة للمبادئ الإسلامية، بحسب وسائل إعلام أشارت إلى أن هناك قرارات أخرى تم إصدارها لتقييد عدد من الأنشطة الثقافية
وأبرزها ألعاب الفنون القتالية المختلطة باعتبار أنها عنيفة للغاية.
ويعتبر البعض أن الشطرنج
يمثل جزءا من التراث الثقافي والتاريخي للبلاد وأنها تحظى بشعبية واسعة في البلاد وكان يتم ممارستها في النوادي والمدارس.
وقال المتحدث باسم مديرية الرياضة في أفغانستان
أتال ماشواني، في تصريحات صحفية، إن هذه اللعبة يتم استخدامها كوسيلة للمراهنة باستخدام الأموال، وهو أمر محظور بموجب القانون، لكنه لم يحدد عقوبة مخالفة القرار.
ويعتبر الشطرنج من أبرز ألعاب الذكاء في العالم، في الوقت الحالي، وله بطولات دولية وتنظيمات رسمية مثل الاتحاد الدولي للشطرنج.
كما تعرف اللعبة بقدرتها على تنمية التفكير المنطقي والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات.