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عالم سبوتنيك
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ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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https://sarabic.ae/20250511/لماذا-قررت-طالبان-حظر-الشطرنج-في-أفغانستان-1100408972.html
لماذا قررت "طالبان" حظر "الشطرنج" في أفغانستان؟
لماذا قررت "طالبان" حظر "الشطرنج" في أفغانستان؟
سبوتنيك عربي
أثار قرار حكومة "طالبان" حظر لعبة الشطرنج في أفغانستان ردود فعل متباينة وسط الأفغانيين بين مؤيد ومعارض، خاصة أن هذه اللعبة تحظى بشعبية واسعة في البلاد. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T17:04+0000
2025-05-11T17:04+0000
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ووصفت "طالبان" اللعبة بأنها مضيعة للوقت ومخالفة للمبادئ الإسلامية، بحسب وسائل إعلام أشارت إلى أن هناك قرارات أخرى تم إصدارها لتقييد عدد من الأنشطة الثقافية وأبرزها ألعاب الفنون القتالية المختلطة باعتبار أنها عنيفة للغاية.ويعتبر البعض أن الشطرنج يمثل جزءا من التراث الثقافي والتاريخي للبلاد وأنها تحظى بشعبية واسعة في البلاد وكان يتم ممارستها في النوادي والمدارس.وقال المتحدث باسم مديرية الرياضة في أفغانستان أتال ماشواني، في تصريحات صحفية، إن هذه اللعبة يتم استخدامها كوسيلة للمراهنة باستخدام الأموال، وهو أمر محظور بموجب القانون، لكنه لم يحدد عقوبة مخالفة القرار.ويعتبر الشطرنج من أبرز ألعاب الذكاء في العالم، في الوقت الحالي، وله بطولات دولية وتنظيمات رسمية مثل الاتحاد الدولي للشطرنج.كما تعرف اللعبة بقدرتها على تنمية التفكير المنطقي والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات.
https://sarabic.ae/20230106/زعيم-طالبان-يهاجم-الأمير-هاري-لوصف-قتلاه-في-أفغانستان-بـقطع-الشطرنج-1071997357.html
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أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, منوعات
أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, منوعات

لماذا قررت "طالبان" حظر "الشطرنج" في أفغانستان؟

17:04 GMT 11.05.2025
© Getty Images / Tfilmلعبة الشطرنج
لعبة الشطرنج - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / Tfilm
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أثار قرار حكومة "طالبان" حظر لعبة الشطرنج في أفغانستان ردود فعل متباينة وسط الأفغانيين بين مؤيد ومعارض، خاصة أن هذه اللعبة تحظى بشعبية واسعة في البلاد.
ووصفت "طالبان" اللعبة بأنها مضيعة للوقت ومخالفة للمبادئ الإسلامية، بحسب وسائل إعلام أشارت إلى أن هناك قرارات أخرى تم إصدارها لتقييد عدد من الأنشطة الثقافية وأبرزها ألعاب الفنون القتالية المختلطة باعتبار أنها عنيفة للغاية.
الأمير البريطاني هاري مرتديا الزي العسكري بصحبة جده الراجل الأمير فيليب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
زعيم طالبان يهاجم الأمير هاري لوصف قتلاه في أفغانستان بـ"قطع الشطرنج"
6 يناير 2023, 18:01 GMT
ويعتبر البعض أن الشطرنج يمثل جزءا من التراث الثقافي والتاريخي للبلاد وأنها تحظى بشعبية واسعة في البلاد وكان يتم ممارستها في النوادي والمدارس.
وقال المتحدث باسم مديرية الرياضة في أفغانستان أتال ماشواني، في تصريحات صحفية، إن هذه اللعبة يتم استخدامها كوسيلة للمراهنة باستخدام الأموال، وهو أمر محظور بموجب القانون، لكنه لم يحدد عقوبة مخالفة القرار.
ويعتبر الشطرنج من أبرز ألعاب الذكاء في العالم، في الوقت الحالي، وله بطولات دولية وتنظيمات رسمية مثل الاتحاد الدولي للشطرنج.
كما تعرف اللعبة بقدرتها على تنمية التفكير المنطقي والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات.
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