مجلس الأمن الروسي يدعو أكثر من 150 دولة لحضور اجتماع أمني في موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
مشاركة زعماء الدول في عرض عيد النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250511/مجلس-الأمن-الروسي-يدعو-أكثر-من-150-دولة-لحضور-اجتماع-أمني-في-موسكو-1100414160.html
مجلس الأمن الروسي يدعو أكثر من 150 دولة لحضور اجتماع أمني في موسكو
مجلس الأمن الروسي يدعو أكثر من 150 دولة لحضور اجتماع أمني في موسكو
سبوتنيك عربي
وجّه مجلس الأمن الروسي دعوات لأكثر من 150 دولة وأكثر من 20 منظمة دولية، لحضور الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار الممثلين المعنيين بقضايا الأمن، الذي سيُعقد في... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T21:52+0000
2025-05-11T21:52+0000
مجلس الأمن القومي الروسي
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
موسكو – سبوتنيك. وأفاد البيان، "وُجّهت دعوات للمشاركة في المنتدى إلى أكثر من 150 دولة من دول الجنوب والشرق، ودول رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب قيادات أكثر من 20 منظمة دولية ".يُنظّم مجلس الأمن الروسي اجتماعًا دوليًا سنويًا لكبار الممثلين المسؤولين عن قضايا الأمن منذ عام 2010.ويُعدّ هذا المنتدى منصة دولية مهمة لتبادل الآراء حول جميع القضايا المتعلقة بالأمن العالمي وآليات تعزيز التعاون بين الدول الشريكة في مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف والجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى التحديات والتهديدات الجديدة.
https://sarabic.ae/20250408/مجلس-الأمن-الروسي-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يضمن-نزع-السلاح-النووي-في-العالم-1099327337.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e33c32bfb354a974cd1545c11c83f65e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مجلس الأمن القومي الروسي, روسيا, العالم
مجلس الأمن القومي الروسي, روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي يدعو أكثر من 150 دولة لحضور اجتماع أمني في موسكو

21:52 GMT 11.05.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وجّه مجلس الأمن الروسي دعوات لأكثر من 150 دولة وأكثر من 20 منظمة دولية، لحضور الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار الممثلين المعنيين بقضايا الأمن، الذي سيُعقد في موسكو في الفترة من 27 إلى 29 مايو برئاسة سكرتيره، سيرغي شويغو.
موسكو – سبوتنيك. وأفاد البيان، "وُجّهت دعوات للمشاركة في المنتدى إلى أكثر من 150 دولة من دول الجنوب والشرق، ودول رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب قيادات أكثر من 20 منظمة دولية ".
وأضاف، "ويشمل جدول أعمال المنتدى الثالث عشر قضايا التعاون الدولي في مجال الأمن".
يُنظّم مجلس الأمن الروسي اجتماعًا دوليًا سنويًا لكبار الممثلين المسؤولين عن قضايا الأمن منذ عام 2010.
قنبلة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
مجلس الأمن الروسي: انتهاء الصراع في أوكرانيا لا يضمن نزع السلاح النووي في العالم
8 أبريل, 08:24 GMT
ويُعدّ هذا المنتدى منصة دولية مهمة لتبادل الآراء حول جميع القضايا المتعلقة بالأمن العالمي وآليات تعزيز التعاون بين الدول الشريكة في مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف والجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى التحديات والتهديدات الجديدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала