https://sarabic.ae/20250511/مجلس-الأمن-الروسي-يدعو-أكثر-من-150-دولة-لحضور-اجتماع-أمني-في-موسكو-1100414160.html

مجلس الأمن الروسي يدعو أكثر من 150 دولة لحضور اجتماع أمني في موسكو

مجلس الأمن الروسي يدعو أكثر من 150 دولة لحضور اجتماع أمني في موسكو

سبوتنيك عربي

وجّه مجلس الأمن الروسي دعوات لأكثر من 150 دولة وأكثر من 20 منظمة دولية، لحضور الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار الممثلين المعنيين بقضايا الأمن، الذي سيُعقد في... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T21:52+0000

2025-05-11T21:52+0000

2025-05-11T21:52+0000

مجلس الأمن القومي الروسي

روسيا

العالم

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موسكو – سبوتنيك. وأفاد البيان، "وُجّهت دعوات للمشاركة في المنتدى إلى أكثر من 150 دولة من دول الجنوب والشرق، ودول رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب قيادات أكثر من 20 منظمة دولية ".يُنظّم مجلس الأمن الروسي اجتماعًا دوليًا سنويًا لكبار الممثلين المسؤولين عن قضايا الأمن منذ عام 2010.ويُعدّ هذا المنتدى منصة دولية مهمة لتبادل الآراء حول جميع القضايا المتعلقة بالأمن العالمي وآليات تعزيز التعاون بين الدول الشريكة في مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف والجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى التحديات والتهديدات الجديدة.

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مجلس الأمن القومي الروسي, روسيا, العالم