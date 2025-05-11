https://sarabic.ae/20250511/مجلس-الأمن-الروسي-يدعو-أكثر-من-150-دولة-لحضور-اجتماع-أمني-في-موسكو-1100414160.html
مجلس الأمن الروسي يدعو أكثر من 150 دولة لحضور اجتماع أمني في موسكو
مجلس الأمن الروسي يدعو أكثر من 150 دولة لحضور اجتماع أمني في موسكو
سبوتنيك عربي
وجّه مجلس الأمن الروسي دعوات لأكثر من 150 دولة وأكثر من 20 منظمة دولية، لحضور الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار الممثلين المعنيين بقضايا الأمن، الذي سيُعقد في... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T21:52+0000
2025-05-11T21:52+0000
2025-05-11T21:52+0000
مجلس الأمن القومي الروسي
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العالم
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موسكو – سبوتنيك. وأفاد البيان، "وُجّهت دعوات للمشاركة في المنتدى إلى أكثر من 150 دولة من دول الجنوب والشرق، ودول رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب قيادات أكثر من 20 منظمة دولية ".يُنظّم مجلس الأمن الروسي اجتماعًا دوليًا سنويًا لكبار الممثلين المسؤولين عن قضايا الأمن منذ عام 2010.ويُعدّ هذا المنتدى منصة دولية مهمة لتبادل الآراء حول جميع القضايا المتعلقة بالأمن العالمي وآليات تعزيز التعاون بين الدول الشريكة في مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف والجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى التحديات والتهديدات الجديدة.
https://sarabic.ae/20250408/مجلس-الأمن-الروسي-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يضمن-نزع-السلاح-النووي-في-العالم-1099327337.html
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مجلس الأمن القومي الروسي, روسيا, العالم
مجلس الأمن القومي الروسي, روسيا, العالم
مجلس الأمن الروسي يدعو أكثر من 150 دولة لحضور اجتماع أمني في موسكو
وجّه مجلس الأمن الروسي دعوات لأكثر من 150 دولة وأكثر من 20 منظمة دولية، لحضور الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار الممثلين المعنيين بقضايا الأمن، الذي سيُعقد في موسكو في الفترة من 27 إلى 29 مايو برئاسة سكرتيره، سيرغي شويغو.
موسكو – سبوتنيك. وأفاد البيان، "وُجّهت دعوات للمشاركة في المنتدى إلى أكثر من 150 دولة من دول الجنوب والشرق، ودول رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب قيادات أكثر من 20 منظمة دولية ".
وأضاف، "ويشمل جدول أعمال المنتدى الثالث عشر قضايا التعاون الدولي في مجال الأمن".
يُنظّم مجلس الأمن الروسي اجتماعًا دوليًا سنويًا لكبار الممثلين المسؤولين عن قضايا الأمن منذ عام 2010.
ويُعدّ هذا المنتدى منصة دولية مهمة لتبادل الآراء حول جميع القضايا المتعلقة بالأمن العالمي وآليات تعزيز التعاون بين الدول الشريكة في مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف والجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى التحديات والتهديدات الجديدة.