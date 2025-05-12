https://sarabic.ae/20250512/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-وبريطانيا-يكشفان-عن-اتفاقية-دفاعية-أمنية-الأسبوع-المقبل-1100414904.html

إعلام: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يكشفان عن اتفاقية دفاعية أمنية الأسبوع المقبل

إعلام: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يكشفان عن اتفاقية دفاعية أمنية الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، أمس الأحد، بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيكشفان عن اتفاقية دفاعية وأمنية مشتركة الأسبوع المقبل، ستُصبح بموجبها لندن جزءًا من... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T01:02+0000

2025-05-12T01:02+0000

2025-05-12T01:02+0000

بريطانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

دفاع مشترك

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067617820_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_c2ff1e6b4a44052000f3b47c7ec0c0eb.jpg

موسكو – سبوتنيك. وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الاتفاق ينص على أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يواجهان "لحظة حاسمة" و"أخطر تهديد منذ جيل"، لا سيما فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.وكشفت الصحيفة البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي وافق على انفتاحه على مشاركة بريطانيا في سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، إمكانية إرسال قوات أوروبية منتدبة من الدول الأعضاء في الاتحاد للمشاركة في "مهام حفظ السلام" و"الدفاع الجماعي عن النفس للدول الأوروبية".كما تُلزم الاتفاقية الطرفين بتعزيز التعاون لزيادة القدرة على التحرك العسكري لضمان حركة سريعة ودون عوائق للقوات والمعدات عبر الأراضي الأوروبية، كما ستتمكن بريطانيا من المشاركة في أي تدريبات لإدارة الأزمات يجريها الاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ"تايمز".وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق يوفر آلية للعمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في حال رفضت الولايات المتحدة "السماح بالعمل تحت رعاية الناتو".وكجزء من الاتفاق، يلتزم الطرفان بعقد "مشاورات استراتيجية" كل ستة أشهر في "المجالات ذات الاهتمام المشترك".وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها الغربية. ويعمل التحالف على توسيع المبادرات بزعم "احتواء العدوان الروسي".وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات التحالف في أوروبا، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، لكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مساره نحو عسكرة القارة الأوروبية.

https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-روسيا-ترفض-فكرة-نشر-قوات-حفظ-سلام-أوروبية-في-أوكرانيا-1100405587.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, دفاع مشترك, العالم, روسيا