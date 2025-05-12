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إفراغ مطار "معيتيقة" من الطائرات مع تصاعد الاشتباكات في طرابلس - عاجل
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إفراغ مطار "معيتيقة" من الطائرات مع تصاعد الاشتباكات في طرابلس - عاجل
إفراغ مطار "معيتيقة" من الطائرات مع تصاعد الاشتباكات في طرابلس - عاجل
سبوتنيك عربي
وردت أنباء عن إخلاء مطار معيتيقة الليبي الدولي من الطائرات، في إجراء احترازي عقب تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
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يأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة المعارك في العاصمة طرابلس، ما يثير مخاوف من امتداد دائرة الاشتباكات إلى المرافق الحيوية، بما في ذلك المطار.ويُذكّر هذا الإجراء بخسائر فادحة تكبدها قطاع الطيران الليبي خلال اشتباكات 2014، حين دارت معارك عنيفة حول مطار طرابلس العالمي، وأسفرت عن احتراق عدد كبير من الطائرات وتوقف المطار عن العمل بشكل كامل حتى اليوم.وتبقى سلامة حركة الملاحة الجوية مهددة في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية، وسط دعوات محلية ودولية إلى وقف القتال وحماية البنية التحتية المدنية في البلاد.وفي سياق متصل، لقي عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار في مدينة طرابلس الليبية، مصرعه اليوم الاثنين، داخل احد مقرات التشكيلات المسلحة، إثر اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة.وأفادت مصادر عسكرية لـ"سبوتنيك" بمقتل الككلي، قبل نحو ساعة، خلال مواجهات مسلحة اندلعت جنوبي العاصمة طرابلس.وذكرت المصادر أن الككلي توجه إلى مقر اللواء "444 قتال" لإجراء محادثات تهدف إلى احتواء التوتر الأمني المتصاعد في المدينة، إلا أن خلافًا نشب بين الطرفين سرعان ما تطور إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتله وإصابة عدد من الأفراد.وتشهد بلدية أبوسليم، التي تحتضن المقار الرسمية لجهاز دعم الاستقرار، اشتباكات عنيفة منذ اندلاع الحادثة، وسط حالة من الذعر بين المدنيين.من جهتها، دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم الخروج حفاظًا على سلامتهم، فيما عبّرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ، محذرة من تدهور خطير في الوضع الأمني داخل العاصمة.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

إفراغ مطار "معيتيقة" من الطائرات مع تصاعد الاشتباكات في طرابلس - عاجل

20:45 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 20:48 GMT 12.05.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمطار معيتيقة الليبي
مطار معيتيقة الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
وردت أنباء عن إخلاء مطار معيتيقة الليبي الدولي من الطائرات، في إجراء احترازي عقب تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة المعارك في العاصمة طرابلس، ما يثير مخاوف من امتداد دائرة الاشتباكات إلى المرافق الحيوية، بما في ذلك المطار.
ويُذكّر هذا الإجراء بخسائر فادحة تكبدها قطاع الطيران الليبي خلال اشتباكات 2014، حين دارت معارك عنيفة حول مطار طرابلس العالمي، وأسفرت عن احتراق عدد كبير من الطائرات وتوقف المطار عن العمل بشكل كامل حتى اليوم.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمطار معيتيقة الليبي
مطار معيتيقة الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
مطار معيتيقة الليبي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وتبقى سلامة حركة الملاحة الجوية مهددة في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية، وسط دعوات محلية ودولية إلى وقف القتال وحماية البنية التحتية المدنية في البلاد.
وفي سياق متصل، لقي عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار في مدينة طرابلس الليبية، مصرعه اليوم الاثنين، داخل احد مقرات التشكيلات المسلحة، إثر اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة.
وأفادت مصادر عسكرية لـ"سبوتنيك" بمقتل الككلي، قبل نحو ساعة، خلال مواجهات مسلحة اندلعت جنوبي العاصمة طرابلس.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمطار معيتيقة الليبي
مطار معيتيقة الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
مطار معيتيقة الليبي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وذكرت المصادر أن الككلي توجه إلى مقر اللواء "444 قتال" لإجراء محادثات تهدف إلى احتواء التوتر الأمني المتصاعد في المدينة، إلا أن خلافًا نشب بين الطرفين سرعان ما تطور إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتله وإصابة عدد من الأفراد.
وتشهد بلدية أبوسليم، التي تحتضن المقار الرسمية لجهاز دعم الاستقرار، اشتباكات عنيفة منذ اندلاع الحادثة، وسط حالة من الذعر بين المدنيين.
من جهتها، دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم الخروج حفاظًا على سلامتهم، فيما عبّرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ، محذرة من تدهور خطير في الوضع الأمني داخل العاصمة.
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