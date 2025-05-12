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الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة... فيديو
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة... فيديو
سبوتنيك عربي
سلّمت شركة الطائرات المتحدة الروسية (UAC)، دفعة من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة إلى وزارة الدفاع الروسية، حسبما أفادت الشركة الأم "روستيخ"، اليوم الاثنين. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان "روستيخ"، أن "شركة الطائرات المتحدة (جزء من شركة روستيخ الحكومية) سلمت دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35 إس" متعددة المهام الجديدة لوزارة الدفاع الروسية".ووفقًا لشركة "روستيخ"، يلاحظ طيارو القوات الجوية الروسية صفات الطيران الممتازة للمقاتلات، فخصائصها تفي تمامًا بالمتطلبات اللازمة لتنفيذ المهام القتالية المتمثلة في التغطية وتحقيق التفوق الجوي.وأشارت "روستيخ" إلى أن "طاقم المقاتلات الروسية، عند استلام الطائرة الجديدة، أعرب عن امتنانه للمصممين وفرق العمل الذي صنّع الطائرة".
https://sarabic.ae/20210331/مجلة-عسكرية-تسمي-مزايا-سو35-الروسية-مقارنة-بـإف-22-الأمريكية-1048524788.html
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روسيا, العالم, سلاح روسيا

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة... فيديو

07:05 GMT 12.05.2025
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation مناورات جوية لمقاتلات "سو - 35 إس" التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020
 مناورات جوية لمقاتلات سو - 35 إس التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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سلّمت شركة الطائرات المتحدة الروسية (UAC)، دفعة من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة إلى وزارة الدفاع الروسية، حسبما أفادت الشركة الأم "روستيخ"، اليوم الاثنين.
وجاء في بيان "روستيخ"، أن "شركة الطائرات المتحدة (جزء من شركة روستيخ الحكومية) سلمت دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35 إس" متعددة المهام الجديدة لوزارة الدفاع الروسية".

يُشار إلى أن هذه المقاتلات من الجيل "4++"، خضعت لدورة كاملة من الاختبارات في المصنع، وتم اختبارها في أوضاع تشغيل مختلفة، ثم طارت إلى مطارها الأصلي.

ووفقًا لشركة "روستيخ"، يلاحظ طيارو القوات الجوية الروسية صفات الطيران الممتازة للمقاتلات، فخصائصها تفي تمامًا بالمتطلبات اللازمة لتنفيذ المهام القتالية المتمثلة في التغطية وتحقيق التفوق الجوي.
عمليات إقلاع وهبوط طائرات ميغ-31 الاعتراضية ومقاتلات سو-35 من الفرقة الجوية المختلطة لجيش إقليم لينينغراد التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية لغرب روسيا خلال تدريبات جوية تكتيكية في منطقة فورونيج، روسيا 9 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2021
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وأشارت "روستيخ" إلى أن "طاقم المقاتلات الروسية، عند استلام الطائرة الجديدة، أعرب عن امتنانه للمصممين وفرق العمل الذي صنّع الطائرة".
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