https://sarabic.ae/20250512/تونس-عاملات-الفلاحة-ينتفضن-ويهددن-بأول-إضراب-عام-نسوي-يهز-المناطق-الفلاحية-في-البلاد-1100424203.html

عاملات الفلاحة في تونس يهددن بأول إضراب عام نسوي في البلاد... صور

عاملات الفلاحة في تونس يهددن بأول إضراب عام نسوي في البلاد... صور

سبوتنيك عربي

تخوض العاملات في القطاع الفلاحي في تونس فصلا جديدا من نضالهن من أجل الكرامة والاعتراف بمهنتهن، بعد عقود من العمل الشاق والصمت عن حقوقهن الاجتماعية والمادية. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T08:20+0000

2025-05-12T08:20+0000

2025-05-12T08:22+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

تونس

أخبار تونس اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100420736_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_85b8c3d0ed60d97c3603e7fd62ceae7f.jpg

في قلب العاصمة تونس، بدأت نساء الحقول منذ أيام موجة احتجاجية تحت راية حراك "أصوات عاملات الفلاحة"، تتجاوز الطابع الرمزي إلى الفعل الميداني، حيث تم إطلاق عريضة وطنية للمطالبة بالاعتراف الرسمي بمهنة عاملة فلاحية باعتبارها مهنة وطنية قائمة الذات تستحق التأطير القانوني والحماية الاجتماعية.ورغم أن الفلاحة تعد من ركائز الاقتصاد التونسي، وتشغّل نحو 14 % من مجموع اليد العاملة في البلاد، فإن النساء اللاتي يمثلن العمود الفقري للقطاع ويشكّلن ما بين 70 إلى 80 % من اليد العاملة الفلاحية يواجهن هشاشة مركبة ويحرمن من حقهن في التغطية الاجتماعية والصحية والأجر اللائق والنقل الآمن.وتشير بيانات منظمات المجتمع المدني إلى أن القطاع يشغل ما يزيد عن 600 ألف امرأة، 92 % منهن محرومات من أي شكل من أشكال الحماية، ويتقاضين أجورا أقل بكثير من أجور الرجال، فضلا عن كونهن يواجهن خطر الحوادث الدامية التي تسببها "شاحنات الموت"، في إشارة إلى السيارات التي تنقلهن يوميا إلى الحقول."اعترفوا بنا"من ساحة حقوق الإنسان في العاصمة تونس، اختارت المئات من النساء العاملات في القطاع الفلاحي بدء واحدة من أجرأ معارك الكرامة التي خضنها منذ سنوات، قاطعات المسافات الطويلة من محافظات قفصة، والقيروان، وسليانة، وصفاقس، وسيدي بوزيد، حاملات صور زميلاتهن اللاتي قضين في ما بات يعرف بـ"شاحنات الموت"، تلك العربات المهترئة التي تنقلهن إلى الحقول وتعيد بعضهن جثثا هامدة إلى بيوتهن بسبب حوادث الطرقات.وسط تلك الساحة، ارتفعت أصوات النساء العاملات في القطاع الفلاحي، آتية من عمق الريف التونسي ومحمّلة بأوجاع الحقول ومطالب الاعتراف التي صرخن بها في شوارع العاصمة ضمن مسيرة وطنية حملت شعار عريض وهو: "الاعتراف بمهنة عاملة في القطاع الفلاحي".وجسّدت العاملات الفلاحيات مشهدا تمثيليا مؤلما، حيث تمددت أجساد ملفوفة في أكفان بيضاء، كتبت عليها أسماء عاملات سقطن ضحايا لحوادث النقل غير الآمن، وكأنهن ينهضن من الموت ليطالبن بحياة تليق بشقائقهن.كان ذلك المشهد، وفق ما قالت العاملة الفلاحية منيرة بن صالحة وإحدى منسقات الحراك في محافظة صفاقس، "صرخة من القاع، من أجساد تشققت تحت شمس الظهيرة وفي برد الفجر القارس، لتقول: رفقا بنا.. نحن لا نطلب المستحيل، بل فقط الاعتراف بأننا نعمل، وأنه يتم استغلالنا".وتتابع منيرة، بحرقة في حديثها لـ "سبوتنيك": "النساء العاملات في القطاع الفلاحي لا يطلبن الرفاهة ولا يحلمن بالسفر أو بالعطل، فكل ما نريده هو أجور عادلة مقابل تعبنا، وتغطية صحية إذا مرضنا، ومعاشا نحيا به عند التقاعد وأن نصل إلى الحقل دون أن نموت في الطريق".وأضافت: "كم من عاملة أخرى يجب أن تموت أو تبتر أطرافها قبل أن تتحرك الدولة؟ وكم من عاملة يجب أن تنتهك حقوقها المادية قبل أن تعترف التشريعات التونسية بنا؟".ومثلت حادثة "السبالة" في العام 2019، التي راحت ضحيتها أكثر من 15 عاملة وعامل فلاحي في حادث سير مروع، الشرارة التي أطلقت التحركات الاحتجاجية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي والتي تبلورت ضمن حراك وطني حمل اسم حراك "أصوات عاملات الفلاحة"، ليكون أول حركة قاعدية نسوية تقودها العاملات بأنفسهن، دون وصاية أو وسيط.وتقول منيرة: "لم تكن التحركات الأخيرة سوى تتويجا لنضالات صامتة قادتها النساء داخل الحقول، نضال يشبه العمل الفلاحي نفسه: بطيء، صبور، لكنه عميق الجذور".عريضة وطنية لانتزاع الحقوقوبالتزامن مع التحركات الاحتجاجية التي تقودها النساء العاملات في القطاع الفلاحي منذ الأربعاء الماضي، أعلنت النساء الفلاحيات عن توقيع عريضة وطنية تطالب الدولة التونسية باعتبار العاملة الفلاحية مهنة معترف بها قانونيا، ومنح العاملات حقوقا واضحة تشمل التغطية الاجتماعية والنقل الآمن والأجر العادل.ورغم صدور المرسوم رقم 4 المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، إلا أن هذا النص بقي حبرا على ورق. ولم يُفعّل ولم يُترجم إلى إجراءات حقيقية.. إلى متى ننتظر؟"؛ تتساءل نزيهة الدبابي، فلاحة من معتمدية جبنيانة وعضوة فاعلة في الحراك.وتقول نزيهة لـ "سبوتنيك" بصوتها المتهدج من التعب والغضب: "لسنوات كان التعامل معنا كأننا لسنا جزءا من هذا الوطن، كأن عرقنا لا يُسهم في تأمين غذاء الملايين من التونسيين. اليوم نريد أن ننتزع حقوقنا بأيدينا. فنحن لا نطلب الإحسان، بل نُطالب بما نستحق".وتؤكد نزيهة أن العريضة التي ستوجّه إلى جميع السلطات المعنية في تونس وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ستحمل 4 مطالب رئيسية، أولها الاعتراف القانوني بصفة عاملة الفلاحة، وثانيها ضمان وسائل نقل آمنة وبعيدة عن الاستغلال وحوادث الطرقات، وثالثها تأمين أجر عادل وضمان التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة، ورابعها الاعتراف بحق العاملات في التنظيم الذاتي والمشاركة في الحوار الاجتماعي وصنع القرار.إضراب عام في الأفقوبينما يتسارع التصعيد في الشوارع، تستعد العاملات للانتقال إلى مرحلة جديدة من نضالهن، قد تشمل إعلان إضراب عام في جميع المناطق الفلاحية، سيكون الأول في تاريخ تونس.وتؤكد مروى أن الحديث عن الإضراب لم يعد مجرد تهديد رمزي، بل خيارا حقيقيا تلوّح به العاملات الفلاحيات كخطوة قادمة في مسار نضالي بات أكثر تنظيما وصلابة.وتضيف: "التحركات المقبلة ستكون أكثر حدة إن واصلت الدولة تجاهل مطالبنا.. جربنا الصبر، وجربنا المراسلات والتحركات الاحتجاجية… لكن لا أحد سمعنا. اليوم حان وقت التصعيد." وتؤكد مروة أن الإضراب يمثل قرارا موجعا بالنسبة للعاملات الفلاحيات لأن يوما بلا عمل يعني يوما بلا خبز بالنسبة لهن".وشددت على أن المرحلة الحالية تمثل فقط بداية التصعيد، إذ إن العريضة الوطنية التي أطلقتها العاملات ليست سوى الخطوة الأولى في مسار نضالي قد يشمل إضرابا عاما في كامل المناطق الفلاحية.وتضيف بن سعيد: "التحركات الحالية تسعى إلى أكثر من مجرد مطالب ظرفية، نريد أن تسمع السلطات قصص العاملات، أن تعترف بدورهن المركزي في ضمان الأمن الغذائي، وأن تتعامل معهن كفاعلات اقتصاديات ولسن مجرد أياد عاملة في الظل".وتتابع سارة بن سعيد: "دورنا كمنظمة نسوية ليس فقط في الدعم اللوجستي أو القانوني، بل في تمكين النساء من قيادة نضالهن بأنفسهن، ليصبحن فاعلات في القرار ومشاركات في صياغة المطالب".وتختم بن سعيد بالقول إن المفارقة الصارخة في تونس هي أن 4 % فقط من النساء يمتلكن الأراضي الفلاحية، رغم أنهن يشكّلن أكثر من 70 % من اليد العاملة في هذا القطاع، مشيرة إلى قطاع الفلاحة يشغل نحو 14 % من القوى العاملة في البلاد، حسب بيانات وزارة الفلاحة، ومع ذلك تظل النساء فيه هي الحلقة الأضعف، وهو ما يحتم على الجميع إعادة التفكير في النموذج التنموي الذي لا يعترف بهن.

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي