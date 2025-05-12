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https://sarabic.ae/20250512/دراسة-لقاح-الحزام-الناري-قد-يقلل-خطر-الإصابة-بالسكتة-الدماغية-والنوبة-القلبية-1100446334.html
دراسة: لقاح "الحزام الناري" قد يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية
دراسة: لقاح "الحزام الناري" قد يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن طريقة غير متوقعة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي الحصول على لقاح الحزام الناري (الهربس النطاقي). 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T15:27+0000
2025-05-12T15:27+0000
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وقال موقع "ساينس ألرت" إن أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تشمل القلب والشرايين، تعتبر السبب الرئيسي للوفاة عالميًا، حيث تتسبب في وفاة نحو 18 مليون شخص سنويًا، معظمهم بسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.ووفقًا للدراسة الجديدة، التي شملت بيانات أكثر من 1.2 مليون شخص في كوريا الجنوبية تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فإن الذين تلقوا لقاح مرض "الحزام الناري" انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 23% بشكل عام.ووجدت الدراسة أن هذه الحماية استمرت لمدة تصل إلى 8 سنوات، مع أكبر انخفاض في الخطر بعد مرور عامين إلى ثلاثة أعوام من التطعيم.وكان التأثير أكثر وضوحًا لدى الرجال، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، وأولئك الذين يمارسون عادات غير صحية مثل التدخين أو شرب الكحول أو الخمول البدني.يُوصى بالفعل بتلقي لقاح الحزام الناري للبالغين فوق 50 عامًا للوقاية من هذا المرض الفيروسي المعروف بطفحه الجلدي المؤلم وتقرحاته.يُسبب الحزام الناري فيروس الحماق النطاقي، وهو نفسه المسبب لمرض الجدري. بعد التعافي من الجدري في مرحلة الطفولة عادةً، يمكن أن يظل الفيروس خاملًا في الخلايا العصبية لسنوات أو عقود، ثم ينشط فجأة.وأوضح الباحث في طب الأطفال دونغ كيون يون من جامعة كيونغ هي في كوريا الجنوبية أن الآثار الفورية للحزام الناري سيئة بما يكفي، لكن رغم أن الطفح الجلدي يختفي عادةً في غضون أسابيع قليلة، فإن المرض قد يكون مستمرًا بشكل خفي.وتشير أبحاث حديثة إلى أن الحزام الناري يزيد أيضًا من خطر السكتة الدماغية والنوبة القلبية، وأضاف يون: "إلى جانب الطفح الجلدي، ارتبط الحزام الناري بزيادة خطر مشاكل القلب، لذا أردنا معرفة ما إذا كان التطعيم يمكن أن يقلل هذا الخطر".دمج الباحثون بيانات من عدة وكالات حكومية في كوريا الجنوبية، لدراسة أكثر من 1.2 مليون شخص خلال الفترة من 2012 إلى 2021، متضمنةً معلومات عن حالة التطعيم وصحة القلب والأوعية الدموية وعوامل أخرى ذات صلة.ووجدوا أن المطعمين انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 23% بشكل عام، مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية بنسبة 22%، وقصور القلب بنسبة 26%، والأحداث القلبية الوعائية الكبرى مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية بنسبة 26%.ومع ذلك، يعترف مؤلفو الدراسة، التي تعد واحدة من أكبر وأشمل الدراسات من نوعها، بوجود بعض القيود، مثل نقص التنوع في العينة التي تمت دراستها، حيث أن جميع المشاركين من كوريا الجنوبية.يشار إلى أن الدراسة تناولت فقط لقاح الحماق النطاقي الحي، الذي يستخدم شكلًا ضعيفًا من الفيروس، وهناك أيضًا لقاح آخر من النوع الوحيد البروتيني (الوحيدات المؤتلفة) للحزام الناري، والذي أصبح أكثر انتشارًا في العديد من الدول، بالإضافة إلى ذلك، تشير أبحاث سابقة إلى أن كلا اللقاحين قد يوفران حماية ضد الخرف أيضًا.
https://sarabic.ae/20250501/دراسة-تكشف-تأثير-المشي-السريع-على-ضربات-القلب-1100066901.html
https://sarabic.ae/20250215/هل-تسبب-وسائل-منع-الحمل-الهرمونية-سكتات-دماغية-ونوبات-قلبية؟-1097798424.html
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منوعات, الصحة, علوم, الأخبار
منوعات, الصحة, علوم, الأخبار

دراسة: لقاح "الحزام الناري" قد يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية

15:27 GMT 12.05.2025
© Depositphotos.com / Syda_Productionsصحة القلب
صحة القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Depositphotos.com / Syda_Productions
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كشفت دراسة جديدة عن طريقة غير متوقعة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي الحصول على لقاح الحزام الناري (الهربس النطاقي).
وقال موقع "ساينس ألرت" إن أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تشمل القلب والشرايين، تعتبر السبب الرئيسي للوفاة عالميًا، حيث تتسبب في وفاة نحو 18 مليون شخص سنويًا، معظمهم بسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.
ووفقًا للدراسة الجديدة، التي شملت بيانات أكثر من 1.2 مليون شخص في كوريا الجنوبية تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فإن الذين تلقوا لقاح مرض "الحزام الناري" انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 23% بشكل عام.
ووجدت الدراسة أن هذه الحماية استمرت لمدة تصل إلى 8 سنوات، مع أكبر انخفاض في الخطر بعد مرور عامين إلى ثلاثة أعوام من التطعيم.
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وكان التأثير أكثر وضوحًا لدى الرجال، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، وأولئك الذين يمارسون عادات غير صحية مثل التدخين أو شرب الكحول أو الخمول البدني.
يُوصى بالفعل بتلقي لقاح الحزام الناري للبالغين فوق 50 عامًا للوقاية من هذا المرض الفيروسي المعروف بطفحه الجلدي المؤلم وتقرحاته.
يُسبب الحزام الناري فيروس الحماق النطاقي، وهو نفسه المسبب لمرض الجدري. بعد التعافي من الجدري في مرحلة الطفولة عادةً، يمكن أن يظل الفيروس خاملًا في الخلايا العصبية لسنوات أو عقود، ثم ينشط فجأة.
وأوضح الباحث في طب الأطفال دونغ كيون يون من جامعة كيونغ هي في كوريا الجنوبية أن الآثار الفورية للحزام الناري سيئة بما يكفي، لكن رغم أن الطفح الجلدي يختفي عادةً في غضون أسابيع قليلة، فإن المرض قد يكون مستمرًا بشكل خفي.
وتشير أبحاث حديثة إلى أن الحزام الناري يزيد أيضًا من خطر السكتة الدماغية والنوبة القلبية، وأضاف يون: "إلى جانب الطفح الجلدي، ارتبط الحزام الناري بزيادة خطر مشاكل القلب، لذا أردنا معرفة ما إذا كان التطعيم يمكن أن يقلل هذا الخطر".
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دمج الباحثون بيانات من عدة وكالات حكومية في كوريا الجنوبية، لدراسة أكثر من 1.2 مليون شخص خلال الفترة من 2012 إلى 2021، متضمنةً معلومات عن حالة التطعيم وصحة القلب والأوعية الدموية وعوامل أخرى ذات صلة.
ووجدوا أن المطعمين انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 23% بشكل عام، مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية بنسبة 22%، وقصور القلب بنسبة 26%، والأحداث القلبية الوعائية الكبرى مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية بنسبة 26%.
ومع ذلك، يعترف مؤلفو الدراسة، التي تعد واحدة من أكبر وأشمل الدراسات من نوعها، بوجود بعض القيود، مثل نقص التنوع في العينة التي تمت دراستها، حيث أن جميع المشاركين من كوريا الجنوبية.
يشار إلى أن الدراسة تناولت فقط لقاح الحماق النطاقي الحي، الذي يستخدم شكلًا ضعيفًا من الفيروس، وهناك أيضًا لقاح آخر من النوع الوحيد البروتيني (الوحيدات المؤتلفة) للحزام الناري، والذي أصبح أكثر انتشارًا في العديد من الدول، بالإضافة إلى ذلك، تشير أبحاث سابقة إلى أن كلا اللقاحين قد يوفران حماية ضد الخرف أيضًا.
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