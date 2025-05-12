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إعلام: حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250512/عسكري-أوكراني-القوات-الأوكرانية-تدربت-على-يد-مدربين-من-الناتو-قبل-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة-1100416866.html
عسكري أوكراني: القوات الأوكرانية تدربت على يد مدربين من الناتو قبل بدء العملية العسكرية الخاصة
عسكري أوكراني: القوات الأوكرانية تدربت على يد مدربين من الناتو قبل بدء العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أكد الرقيب في الحرس الوطني الأوكراني يفغيني كيريس، أنه لتاريخ الفترة ما قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، كان المسلحون الأوكرانيون يتلقون التدريبات تحت إشراف... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T05:48+0000
2025-05-12T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كيريس لوكالة "سبوتنيك": "أنا شخصياً لم أشارك، لكننا كنا نستعد للتدريبات قبل نهاية عام 2021. وقد ذهبوا (الزملاء). أجريت هذه التدريبات مع مدربين أجانب".وأكد أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالفعل منذ عام 2020، في التحول إلى "معايير" حلف شمال الأطلسي.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حكمت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية على كيريس، المولود عام 1998، بالسجن مدى الحياة. وبحسب التحقيق، أطلق كيريس، في مارس/ آذار 2022، بالتعاون مع مسلحين آخرين من الحرس الوطني الأوكراني، النار على 3 سيارات تحمل لاجئين في ماريوبول، قُتل 4 أشخاص منهم على الفور، فيما تمكن 6 آخرون من الفرار.مصدر: الجيش الروسي يقصف مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في مقاطعة كييفالخارجية الروسية: موسكو تتابع وتوثق جرائم أوكرانيا والمرتزقة الأجانب في كورسك
https://sarabic.ae/20250222/جندي-سابق-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يتحدث-عن-التدريب-داخل-معسكر-الناتو-في-بريطانيا-1098056210.html
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عسكري أوكراني: القوات الأوكرانية تدربت على يد مدربين من الناتو قبل بدء العملية العسكرية الخاصة

05:48 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أكد الرقيب في الحرس الوطني الأوكراني يفغيني كيريس، أنه لتاريخ الفترة ما قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، كان المسلحون الأوكرانيون يتلقون التدريبات تحت إشراف مدربين من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال كيريس لوكالة "سبوتنيك": "أنا شخصياً لم أشارك، لكننا كنا نستعد للتدريبات قبل نهاية عام 2021. وقد ذهبوا (الزملاء). أجريت هذه التدريبات مع مدربين أجانب".

وأشار إلى أن هذه التمارين اتبعت تسلسلًا وخطة معينة، إذ كانت عبارة عن دورة من التمارين.

وأكد أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالفعل منذ عام 2020، في التحول إلى "معايير" حلف شمال الأطلسي.
أسير حرب أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية يتحدث عن التدريب داخل معسكر الناتو في بريطانيا
22 فبراير, 08:05 GMT
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حكمت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية على كيريس، المولود عام 1998، بالسجن مدى الحياة.
وبحسب التحقيق، أطلق كيريس، في مارس/ آذار 2022، بالتعاون مع مسلحين آخرين من الحرس الوطني الأوكراني، النار على 3 سيارات تحمل لاجئين في ماريوبول، قُتل 4 أشخاص منهم على الفور، فيما تمكن 6 آخرون من الفرار.
مصدر: الجيش الروسي يقصف مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
الخارجية الروسية: موسكو تتابع وتوثق جرائم أوكرانيا والمرتزقة الأجانب في كورسك
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