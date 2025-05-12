https://sarabic.ae/20250512/عسكري-أوكراني-القوات-الأوكرانية-تدربت-على-يد-مدربين-من-الناتو-قبل-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة-1100416866.html
عسكري أوكراني: القوات الأوكرانية تدربت على يد مدربين من الناتو قبل بدء العملية العسكرية الخاصة
عسكري أوكراني: القوات الأوكرانية تدربت على يد مدربين من الناتو قبل بدء العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أكد الرقيب في الحرس الوطني الأوكراني يفغيني كيريس، أنه لتاريخ الفترة ما قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، كان المسلحون الأوكرانيون يتلقون التدريبات تحت إشراف... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T05:48+0000
2025-05-12T05:48+0000
2025-05-12T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كيريس لوكالة "سبوتنيك": "أنا شخصياً لم أشارك، لكننا كنا نستعد للتدريبات قبل نهاية عام 2021. وقد ذهبوا (الزملاء). أجريت هذه التدريبات مع مدربين أجانب".وأكد أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالفعل منذ عام 2020، في التحول إلى "معايير" حلف شمال الأطلسي.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حكمت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية على كيريس، المولود عام 1998، بالسجن مدى الحياة. وبحسب التحقيق، أطلق كيريس، في مارس/ آذار 2022، بالتعاون مع مسلحين آخرين من الحرس الوطني الأوكراني، النار على 3 سيارات تحمل لاجئين في ماريوبول، قُتل 4 أشخاص منهم على الفور، فيما تمكن 6 آخرون من الفرار.مصدر: الجيش الروسي يقصف مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في مقاطعة كييفالخارجية الروسية: موسكو تتابع وتوثق جرائم أوكرانيا والمرتزقة الأجانب في كورسك
https://sarabic.ae/20250222/جندي-سابق-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يتحدث-عن-التدريب-داخل-معسكر-الناتو-في-بريطانيا-1098056210.html
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روسيا, العالم
عسكري أوكراني: القوات الأوكرانية تدربت على يد مدربين من الناتو قبل بدء العملية العسكرية الخاصة
أكد الرقيب في الحرس الوطني الأوكراني يفغيني كيريس، أنه لتاريخ الفترة ما قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، كان المسلحون الأوكرانيون يتلقون التدريبات تحت إشراف مدربين من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال كيريس لوكالة "سبوتنيك": "أنا شخصياً لم أشارك، لكننا كنا نستعد للتدريبات قبل نهاية عام 2021. وقد ذهبوا (الزملاء). أجريت هذه التدريبات مع مدربين أجانب".
وأشار إلى أن هذه التمارين اتبعت تسلسلًا وخطة معينة، إذ كانت عبارة عن دورة من التمارين.
وأكد أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالفعل منذ عام 2020، في التحول إلى "معايير" حلف شمال الأطلسي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حكمت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية على كيريس، المولود عام 1998، بالسجن مدى الحياة.
وبحسب التحقيق، أطلق كيريس، في مارس/ آذار 2022، بالتعاون مع مسلحين آخرين من الحرس الوطني الأوكراني، النار على 3 سيارات تحمل لاجئين في ماريوبول، قُتل 4 أشخاص منهم على الفور، فيما تمكن 6 آخرون من الفرار.