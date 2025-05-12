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مصدر: أردوغان يعتزم مناقشة المباحثات الروسية الأوكرانية مع مجلس الوزراء التركي اليوم
مصدر: أردوغان يعتزم مناقشة المباحثات الروسية الأوكرانية مع مجلس الوزراء التركي اليوم
سبوتنيك عربي
يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مناقشة مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T04:09+0000
2025-05-12T04:09+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
محادثات السلام
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
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أنقرة –سبوتنيك. وقال مصدر تركي دبلوماسي تركي لـ"سبوتنيك": "سيُدرج موضوع الصراع الأوكراني بالتأكيد على جدول الأعمال الدولي لاجتماع مجلس الوزراء، المقرر عقده يوم الاثنين في مقر الرئاسة بأنقرة".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من أمس الأحد، قد طالب السلطات الأوكرانية إلى الموافقة فورًا على مقترح الرئيس بوتين بشأن عقد محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الأحد، إمكانية إجراء "محادثات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو/ أيار الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.وكان بوتين قد بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مبادرة روسيا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، فيما أبدى أردوغان استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات من أجل تسوية الأزمة بين البلدين.من جهته، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق، أن الحل الطويل الأمد للأزمة الأوكرانية لا يمكن تحقيقه من خلال وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية على خط التماس وحده؛ بل يجب القضاء على الأسباب الجذرية لهذا الصراع، بما في ذلك القضاء على التهديدات الأمنية التي تقف أمام روسيا.
https://sarabic.ae/20250511/محلل-سياسي-ليبي-مبادرة-بوتين-لوقف-الحرب-خطوة-شجاعة-وماكرون-يعطل-جهود-السلام-1100412496.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين

مصدر: أردوغان يعتزم مناقشة المباحثات الروسية الأوكرانية مع مجلس الوزراء التركي اليوم

04:09 GMT 12.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورأردوغان يلتقي بوتين خلال قمة "بريكس" في قازان
أردوغان يلتقي بوتين خلال قمة بريكس في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
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يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مناقشة مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسته اليوم الاثنين.
أنقرة –سبوتنيك. وقال مصدر تركي دبلوماسي تركي لـ"سبوتنيك": "سيُدرج موضوع الصراع الأوكراني بالتأكيد على جدول الأعمال الدولي لاجتماع مجلس الوزراء، المقرر عقده يوم الاثنين في مقر الرئاسة بأنقرة".
وأضاف أن جدول الأعمال "يشمل أيضًا موضوعات الحل الذاتي المتوقع لحزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، ونزع سلاحه، والوضع في غزة وسوريا".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من أمس الأحد، قد طالب السلطات الأوكرانية إلى الموافقة فورًا على مقترح الرئيس بوتين بشأن عقد محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الأحد، إمكانية إجراء "محادثات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو/ أيار الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
وكان بوتين قد بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مبادرة روسيا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، فيما أبدى أردوغان استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات من أجل تسوية الأزمة بين البلدين.
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أمس, 19:19 GMT
من جهته، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق، أن الحل الطويل الأمد للأزمة الأوكرانية لا يمكن تحقيقه من خلال وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية على خط التماس وحده؛ بل يجب القضاء على الأسباب الجذرية لهذا الصراع، بما في ذلك القضاء على التهديدات الأمنية التي تقف أمام روسيا.
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