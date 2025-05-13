الجيش الباكستاني يعلن حجم خسائره البشرية خلال المواجهات الأخيرة مع الهند

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ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
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29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
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من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
مدار الليل والنهار
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الجيش الباكستاني يعلن حجم خسائره البشرية خلال المواجهات الأخيرة مع الهند
الجيش الباكستاني يعلن حجم خسائره البشرية خلال المواجهات الأخيرة مع الهند
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 11 جنديا وإصابة 78 آخرين خلال المواجهات التي خاضها مع الجيش الهندي قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
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ذكر ذلك موقع "داون" الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الهجمات الهندية تسببت أيضا في مقتل 40 مدنيا، إضافة إلى 121 مصابا من المدنيين.واندلعت المواجهات بين الدولتين إثر هجوم مسلح تسبب في مقتل 26 شخصا في بلدة باهالغام، الهندية، الشهر الماضي.وحملت الهند، باكستان مسؤولية الهجوم، وشنت سلسلة هجمات جوية على باكستان خلال ليلة 6ــ 7 مايو/ أيار الجاري.ونفت باكستان الاتهامات الهندية، وتطورت الأمور إلى تبادل القصف الصاروخي والجوي، قبل أن تتدخل واشنطن لوقف التصعيد.واتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار، بينما نفت باكستان صحة تلك الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بين البلدين في وقت سابق من يوم السبت الماضي.
https://sarabic.ae/20250512/رئيس-الوزراء-الهندي-أوقفنا-عملياتنا-العسكرية-ضد-باكستان-مؤقتا-وسنراقب-تصرفاتها-1100445692.html
https://sarabic.ae/20250511/باكستان-تعلق-على-بيان-ترامب-بشأن-حل-قضية-كشمير-مع-الهند-1100395463.html
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العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان
العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان

الجيش الباكستاني يعلن حجم خسائره البشرية خلال المواجهات الأخيرة مع الهند

11:00 GMT 13.05.2025
© Getty Images / Muhammad Furqan Photographyالجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Getty Images / Muhammad Furqan Photography
تابعنا عبر
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 11 جنديا وإصابة 78 آخرين خلال المواجهات التي خاضها مع الجيش الهندي قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ذكر ذلك موقع "داون" الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الهجمات الهندية تسببت أيضا في مقتل 40 مدنيا، إضافة إلى 121 مصابا من المدنيين.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
رئيس الوزراء الهندي: أوقفنا عملياتنا العسكرية ضد باكستان مؤقتا وسنراقب تصرفاتها
أمس, 15:20 GMT
واندلعت المواجهات بين الدولتين إثر هجوم مسلح تسبب في مقتل 26 شخصا في بلدة باهالغام، الهندية، الشهر الماضي.
وحملت الهند، باكستان مسؤولية الهجوم، وشنت سلسلة هجمات جوية على باكستان خلال ليلة 6ــ 7 مايو/ أيار الجاري.
جبال هيمالايا في منطقة كشمير على الحدود بين الهند و باكستان، مارس/ آذار 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
باكستان تعلق على بيان ترامب بشأن حل قضية كشمير مع الهند
11 مايو, 08:43 GMT
ونفت باكستان الاتهامات الهندية، وتطورت الأمور إلى تبادل القصف الصاروخي والجوي، قبل أن تتدخل واشنطن لوقف التصعيد.
واتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار، بينما نفت باكستان صحة تلك الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بين البلدين في وقت سابق من يوم السبت الماضي.
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