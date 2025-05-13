https://sarabic.ae/20250513/الجيش-الباكستاني-يعلن-حجم-خسائره-البشرية-خلال-المواجهات-الأخيرة-مع-الهند-1100473547.html

الجيش الباكستاني يعلن حجم خسائره البشرية خلال المواجهات الأخيرة مع الهند

الجيش الباكستاني يعلن حجم خسائره البشرية خلال المواجهات الأخيرة مع الهند

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 11 جنديا وإصابة 78 آخرين خلال المواجهات التي خاضها مع الجيش الهندي قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

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ذكر ذلك موقع "داون" الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الهجمات الهندية تسببت أيضا في مقتل 40 مدنيا، إضافة إلى 121 مصابا من المدنيين.واندلعت المواجهات بين الدولتين إثر هجوم مسلح تسبب في مقتل 26 شخصا في بلدة باهالغام، الهندية، الشهر الماضي.وحملت الهند، باكستان مسؤولية الهجوم، وشنت سلسلة هجمات جوية على باكستان خلال ليلة 6ــ 7 مايو/ أيار الجاري.ونفت باكستان الاتهامات الهندية، وتطورت الأمور إلى تبادل القصف الصاروخي والجوي، قبل أن تتدخل واشنطن لوقف التصعيد.واتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار، بينما نفت باكستان صحة تلك الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بين البلدين في وقت سابق من يوم السبت الماضي.

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