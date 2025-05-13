https://sarabic.ae/20250513/الجيش-الباكستاني-يعلن-حجم-خسائره-البشرية-خلال-المواجهات-الأخيرة-مع-الهند-1100473547.html
الجيش الباكستاني يعلن حجم خسائره البشرية خلال المواجهات الأخيرة مع الهند
الجيش الباكستاني يعلن حجم خسائره البشرية خلال المواجهات الأخيرة مع الهند
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 11 جنديا وإصابة 78 آخرين خلال المواجهات التي خاضها مع الجيش الهندي قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
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ذكر ذلك موقع "داون" الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الهجمات الهندية تسببت أيضا في مقتل 40 مدنيا، إضافة إلى 121 مصابا من المدنيين.واندلعت المواجهات بين الدولتين إثر هجوم مسلح تسبب في مقتل 26 شخصا في بلدة باهالغام، الهندية، الشهر الماضي.وحملت الهند، باكستان مسؤولية الهجوم، وشنت سلسلة هجمات جوية على باكستان خلال ليلة 6ــ 7 مايو/ أيار الجاري.ونفت باكستان الاتهامات الهندية، وتطورت الأمور إلى تبادل القصف الصاروخي والجوي، قبل أن تتدخل واشنطن لوقف التصعيد.واتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار، بينما نفت باكستان صحة تلك الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بين البلدين في وقت سابق من يوم السبت الماضي.
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العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان
العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان
الجيش الباكستاني يعلن حجم خسائره البشرية خلال المواجهات الأخيرة مع الهند
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 11 جنديا وإصابة 78 آخرين خلال المواجهات التي خاضها مع الجيش الهندي قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ذكر ذلك موقع "داون" الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الهجمات الهندية تسببت أيضا في مقتل 40 مدنيا، إضافة إلى 121 مصابا من المدنيين.
واندلعت المواجهات بين الدولتين إثر هجوم مسلح تسبب في مقتل 26 شخصا في بلدة باهالغام، الهندية، الشهر الماضي.
وحملت الهند، باكستان مسؤولية الهجوم
، وشنت سلسلة هجمات جوية على باكستان خلال ليلة 6ــ 7 مايو/ أيار الجاري.
ونفت باكستان الاتهامات الهندية، وتطورت الأمور إلى تبادل القصف
الصاروخي والجوي، قبل أن تتدخل واشنطن لوقف التصعيد.
واتهمت الهند
باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار، بينما نفت باكستان صحة تلك الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بين البلدين في وقت سابق من يوم السبت الماضي.