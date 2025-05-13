https://sarabic.ae/20250513/دبي-تتخذ-خطوة-هي-الأولى-من-نوعها-عالميا-1100463941.html
دبي تتخذ خطوة هي الأولى من نوعها عالميا
دبي تتخذ خطوة هي الأولى من نوعها عالميا
سبوتنيك عربي
أعلنت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة عالمية لإتاحة استخدام العملات المشفرة في سداد رسوم الخدمات الحكومية. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T07:35+0000
2025-05-13T07:35+0000
2025-05-13T07:35+0000
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وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى العالم، حسبما ذكرت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أنه تم الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم مع منصة "كريبتو كوم"، خلال انطلاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي.وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تطوير البنية الرقمية لإمارة دبي، وتعكس التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر الشراكة مع منصات عالمية متخصصة.وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لوسائل إعلام محلية، إن "اعتماد العملات الرقمية في الخدمات الحكومية يأتي في إطار نهج الإمارة لتلبية احتياجات المجتمع بأساليب مبتكرة تواكب التحولات المالية العالمية بشكل استباقي وآمن".
https://sarabic.ae/20220217/تقرير-الإمارات-تسمح-بإنشاء-شركات-العملات-المشفرة-1058773297.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي تتخذ خطوة هي الأولى من نوعها عالميا
أعلنت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة عالمية لإتاحة استخدام العملات المشفرة في سداد رسوم الخدمات الحكومية.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى العالم، حسبما ذكرت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أنه تم الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم مع منصة "كريبتو كوم"، خلال انطلاق قمة دبي للتكنولوجيا
المالية في مركز دبي المالي العالمي.
17 فبراير 2022, 16:33 GMT
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تطوير البنية الرقمية لإمارة دبي، وتعكس التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي
عبر الشراكة مع منصات عالمية متخصصة.
وتسعى دبي من خلال هذا التعاون إلى تبني حلول دفع مستقبلية تواكب التغيرات المتسارعة في المشهد المالي العالمي.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لوسائل إعلام محلية، إن "اعتماد العملات الرقمية في الخدمات الحكومية يأتي في إطار نهج الإمارة لتلبية احتياجات المجتمع بأساليب مبتكرة تواكب التحولات المالية
العالمية بشكل استباقي وآمن".