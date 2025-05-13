https://sarabic.ae/20250513/كيف-تدهورت-صورة-أمريكا-عالميا-خلال-عام-1100473461.html
كيف تدهورت صورة أمريكا عالميا خلال عام
كيف تدهورت صورة أمريكا عالميا خلال عام
سبوتنيك عربي
شهدت صورة الولايات المتحدة تدهورا كبيرا عالميا خلال عام 2025، حيث تراجع تقييمها بشكل ملحوظ في تصنيف الدول الأكثر شعبية. الصين تفوقت عليها، فيما تزايدت التصورات... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T10:54+0000
2025-05-13T10:54+0000
2025-05-13T10:54+0000
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انفوجرافيك, العالم, инфографика
انفوجرافيك, العالم, инфографика
كيف تدهورت صورة أمريكا عالميا خلال عام
شهدت صورة الولايات المتحدة تدهورا كبيرا عالميا خلال عام 2025، حيث تراجع تقييمها بشكل ملحوظ في تصنيف الدول الأكثر شعبية. الصين تفوقت عليها، فيما تزايدت التصورات السلبية تجاهها. تعرّف على التفاصيل من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".