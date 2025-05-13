لحظات ساحرة... "قمر الزهرة" يضيء سماء العالم

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ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
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29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
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57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
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29 د
مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
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مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250513/لحظات-ساحرة-قمر-الزهرة--يضيء-سماء-العالم-1100470601.html
لحظات ساحرة... "قمر الزهرة" يضيء سماء العالم
لحظات ساحرة... "قمر الزهرة" يضيء سماء العالم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، التي التقطت لـ"قمر الزهرة" في فترة اكتماله بمناطق مختلفة من العالم. ويطلق على اكتمال القمر في أيار/ مايو اسم... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, قمر, السماء, العالم, صور
фото, قمر, السماء, العالم, صور

لحظات ساحرة... "قمر الزهرة" يضيء سماء العالم

10:40 GMT 13.05.2025
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اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، التي التقطت لـ"قمر الزهرة" في فترة اكتماله بمناطق مختلفة من العالم. ويطلق على اكتمال القمر في أيار/ مايو اسم "قمر الزهور"، تكريما لأزهار الربيع الكثيرة، التي تظهر في هذا الوقت من العام في نصف الكرة الشمالي.
© Getty Images / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

يظهر القمر مكتملا خلف صورة ظلية لرجل يمارس الجمباز في العراق

يظهر القمر مكتملا خلف صورة ظلية لرجل يمارس الجمباز في العراق - سبوتنيك عربي
1/8
© Getty Images / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

يظهر القمر مكتملا خلف صورة ظلية لرجل يمارس الجمباز في العراق

© Getty Images / Milos Bicanski

"قمر الزهرة" خلف معبد بوسيدون في اليونان

 &quot;قمر الزهرة&quot; خلف معبد بوسيدون في اليونان - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / Milos Bicanski

"قمر الزهرة" خلف معبد بوسيدون في اليونان

© Getty Images / Dmitri Lovetsky

صورة تظهر جزءا من القمر المكتمل خلف كاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا

صورة تظهر جزءا من القمر المكتمل خلف كاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / Dmitri Lovetsky

صورة تظهر جزءا من القمر المكتمل خلف كاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا

© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys

"قمر الزهرة"، فوق منارة سانت ماري في خليج ويتلي على الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا

&quot;قمر الزهرة&quot;، فوق منارة سانت ماري في خليج ويتلي على الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys

"قمر الزهرة"، فوق منارة سانت ماري في خليج ويتلي على الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا

© AP Photo / Charlie Riedel

تظهر الأعمال الفنية أعلى مركز مؤتمرات مدينة كانساس سيتي في ظل القمر المكتمل

تظهر الأعمال الفنية أعلى مركز مؤتمرات مدينة كانساس سيتي في ظل القمر المكتمل - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Charlie Riedel

تظهر الأعمال الفنية أعلى مركز مؤتمرات مدينة كانساس سيتي في ظل القمر المكتمل

© Getty Images / NurPhoto/Davide Pischettola

"قمر الزهرة" المكتمل بلونه البرتقالي قرب كاتدرائية "مولفيتا" في إيطاليا

&quot;قمر الزهرة&quot; المكتمل بلونه البرتقالي قرب كاتدرائية &quot;مولفيتا&quot; في إيطاليا - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / NurPhoto/Davide Pischettola

"قمر الزهرة" المكتمل بلونه البرتقالي قرب كاتدرائية "مولفيتا" في إيطاليا

CC BY 2.0 / Ryohei Noda / Full Moon

صورة تظهر" قمر الزهرة" في السماء

صورة تظهر&quot; قمر الزهرة&quot; في السماء - سبوتنيك عربي
7/8
CC BY 2.0 / Ryohei Noda / Full Moon

صورة تظهر" قمر الزهرة" في السماء

© Getty Images / Anadolu/Isa Terli

القمر في خط عامودي خلف برج "غلطة" في تركيا

القمر في خط عامودي خلف برج &quot;غلطة&quot; في تركيا - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / Anadolu/Isa Terli

القمر في خط عامودي خلف برج "غلطة" في تركيا

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