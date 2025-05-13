https://sarabic.ae/20250513/لحظات-ساحرة-قمر-الزهرة--يضيء-سماء-العالم-1100470601.html
لحظات ساحرة... "قمر الزهرة" يضيء سماء العالم
لحظات ساحرة... "قمر الزهرة" يضيء سماء العالم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، التي التقطت لـ"قمر الزهرة" في فترة اكتماله بمناطق مختلفة من العالم. ويطلق على اكتمال القمر في أيار/ مايو اسم... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T10:40+0000
2025-05-13T10:40+0000
2025-05-13T10:40+0000
وسائط متعددة
قمر
السماء
العالم
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100470770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80baa8a892e0f06851e5b495d11d1524.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100470770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc4dc9442a46629133c66b3feb1fc41f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, قمر, السماء, العالم, صور
фото, قمر, السماء, العالم, صور
لحظات ساحرة... "قمر الزهرة" يضيء سماء العالم
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، التي التقطت لـ"قمر الزهرة" في فترة اكتماله بمناطق مختلفة من العالم. ويطلق على اكتمال القمر في أيار/ مايو اسم "قمر الزهور"، تكريما لأزهار الربيع الكثيرة، التي تظهر في هذا الوقت من العام في نصف الكرة الشمالي.
© Getty Images / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed
يظهر القمر مكتملا خلف صورة ظلية لرجل يمارس الجمباز في العراق
يظهر القمر مكتملا خلف صورة ظلية لرجل يمارس الجمباز في العراق
© Getty Images / Milos Bicanski
"قمر الزهرة" خلف معبد بوسيدون في اليونان
"قمر الزهرة" خلف معبد بوسيدون في اليونان
© Getty Images / Dmitri Lovetsky
صورة تظهر جزءا من القمر المكتمل خلف كاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا
صورة تظهر جزءا من القمر المكتمل خلف كاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا
© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys
"قمر الزهرة"، فوق منارة سانت ماري في خليج ويتلي على الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا
"قمر الزهرة"، فوق منارة سانت ماري في خليج ويتلي على الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا
© AP Photo / Charlie Riedel
تظهر الأعمال الفنية أعلى مركز مؤتمرات مدينة كانساس سيتي في ظل القمر المكتمل
تظهر الأعمال الفنية أعلى مركز مؤتمرات مدينة كانساس سيتي في ظل القمر المكتمل
© Getty Images / NurPhoto/Davide Pischettola
"قمر الزهرة" المكتمل بلونه البرتقالي قرب كاتدرائية "مولفيتا" في إيطاليا
"قمر الزهرة" المكتمل بلونه البرتقالي قرب كاتدرائية "مولفيتا" في إيطاليا
صورة تظهر" قمر الزهرة" في السماء
© Getty Images / Anadolu/Isa Terli
القمر في خط عامودي خلف برج "غلطة" في تركيا
القمر في خط عامودي خلف برج "غلطة" في تركيا