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"إنترسبوتنيك": الأقمار الصناعية تقوم بدور حيوي لسد الفجوة الرقمية في الشرق الأوسط
"إنترسبوتنيك": الأقمار الصناعية تقوم بدور حيوي لسد الفجوة الرقمية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد أندري كيريلوفيتش، مدير استراتيجية التسويق وتطوير الأعمال في منظمة "إنترسبوتنيك" الدولية للاتصالات الفضائية، أن الأقمار الصناعية تمثل حلاً أساسياً للدول... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T09:05+0000
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وجاء تصريح كيريلوفيتش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش أعمال مؤتمر "أكسبو الشرق الأوسط" في دبي، حيث شدد على أهمية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية كوسيلة فعالة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في الدول ذات الاحتياجات الخاصة في هذا المجال.وأوضح أن المنظمة لا تقتصر في نشاطها على الدول الأعضاء فقط، بل تتعاون أيضاً مع عدد كبير من الدول غير الأعضاء لتوفير حلول اتصالات فضائية متقدمة. وأضاف: "في الشرق الأوسط لدينا وجود قوي، وشبكة واسعة من الشركاء والعملاء، ونقدم حلولاً متكاملة مبنية على خبرتنا الممتدة وتكنولوجيا البث والإعلام الحديثة".وأشار إلى التعاون الوثيق بين المنظمة والاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يعد الجهة التنظيمية العالمية في هذا القطاع، مشدداً على أهمية العمل المشترك من أجل "ربط غير المتصلين" في المنطقة وخارجها.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, دبي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, دبي
"إنترسبوتنيك": الأقمار الصناعية تقوم بدور حيوي لسد الفجوة الرقمية في الشرق الأوسط
حصري
أكد أندري كيريلوفيتش، مدير استراتيجية التسويق وتطوير الأعمال في منظمة "إنترسبوتنيك" الدولية للاتصالات الفضائية، أن الأقمار الصناعية تمثل حلاً أساسياً للدول النامية وغير الساحلية، وخاصة في مناطق الشرق الأوسط، لسد الفجوة الرقمية وتحقيق شمول رقمي أوسع.
وجاء تصريح كيريلوفيتش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش أعمال مؤتمر "أكسبو الشرق الأوسط" في دبي، حيث شدد على أهمية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية كوسيلة فعالة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في الدول ذات الاحتياجات الخاصة في هذا المجال.
وقال كيريلوفيتش: "منظمة إنترسبوتنيك هي منظمة دولية حكومية مشتركة تأسست قبل أكثر من خمسين عاماً، وتضم حالياً 19 دولة عضو، معظمها من الدول النامية أو الأقل نمواً أو تلك التي لا تمتلك منفذاً بحرياً، ما يجعل من الأقمار الصناعية ضرورة حيوية لها".
وأوضح أن المنظمة لا تقتصر في نشاطها على الدول الأعضاء فقط، بل تتعاون أيضاً مع عدد كبير من الدول غير الأعضاء لتوفير حلول اتصالات فضائية متقدمة. وأضاف: "في الشرق الأوسط لدينا وجود قوي، وشبكة واسعة من الشركاء والعملاء، ونقدم حلولاً متكاملة مبنية على خبرتنا الممتدة وتكنولوجيا البث والإعلام الحديثة".
وأكد كيريلوفيتش أن "إنترسبوتنيك" تتعاون مع مشغلي أقمار صناعية ومراكز إرسال من مختلف أنحاء العالم، في سبيل تمكين الدول ذات السيادة من تحسين بنيتها الرقمية، وزيادة إمكانية الوصول إلى الإنترنت والخدمات الرقمية الأساسية.
وأشار إلى التعاون الوثيق بين المنظمة والاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يعد الجهة التنظيمية العالمية في هذا القطاع، مشدداً على أهمية العمل المشترك من أجل "ربط غير المتصلين" في المنطقة وخارجها.