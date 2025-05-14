https://sarabic.ae/20250514/الغرب-يعترف-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-بلا-جدوى-دون-واشنطن-1100507801.html
الغرب يعترف: العقوبات الجديدة ضد روسيا "بلا جدوى دون واشنطن"
الغرب يعترف: العقوبات الجديدة ضد روسيا "بلا جدوى دون واشنطن"
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة "رويترز" أن حزمة العقوبات الجديدة التي يهدد القادة الأوروبيون بفرضها على روسيا ستكون بلا جدوى من دون دعم الولايات المتحدة، مشيرة إلى وجود عقبات... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T00:54+0000
2025-05-14T00:54+0000
2025-05-14T00:54+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوكالة إن: "العقوبات الواسعة التي توعّد بها الزعماء الأوروبيون ضد روسيا ستواجه عقبات سياسية هائلة، ومن دون دعم الولايات المتحدة لن يكون من الممكن إلحاق ضرر فعلي".كما أفادت الوكالة بأن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة متزايدة في التوصل إلى إجماع بشأن القيود الجديدة، موضحة أن بعض المسؤولين أعادوا طرح مقترحات سابقة، مثل خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 60 دولارًا، لكن تنفيذ ذلك يتطلب موافقة واشنطن.وأشار دبلوماسيون أوروبيون، لم تُكشف أسماؤهم، إلى أن "التصريحات الجريئة من القادة الأوروبيين قد تقوّض الثقة بالاتحاد الأوروبي إذا لم تُتخذ إجراءات فعلية".وكانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعلنت يوم الثلاثاء أن الاتحاد يعمل حاليًا على إعداد الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد موسكو.من جانبها، شددت روسيا مرارًا على قدرتها في التكيّف مع الضغوط الغربية، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ سنوات. كما أكد العديد من المراقبين في الغرب عدم فعالية الإجراءات التقييدية المفروضة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة ردع وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد يتبعها خصوم موسكو، مؤكدًا أن العقوبات الغربية وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي ككل، وأن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو "تدمير حياة الملايين من البشر".
https://sarabic.ae/20250430/إعلام-الغرب-يستعد-لرفع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1100046164.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
الغرب يعترف: العقوبات الجديدة ضد روسيا "بلا جدوى دون واشنطن"
ذكرت وكالة "رويترز" أن حزمة العقوبات الجديدة التي يهدد القادة الأوروبيون بفرضها على روسيا ستكون بلا جدوى من دون دعم الولايات المتحدة، مشيرة إلى وجود عقبات سياسية كبيرة تعترض طريق تنفيذها.
وقالت الوكالة
إن: "العقوبات الواسعة التي توعّد بها الزعماء الأوروبيون ضد روسيا ستواجه عقبات سياسية هائلة، ومن دون دعم الولايات المتحدة لن يكون من الممكن إلحاق ضرر فعلي".
كما أفادت الوكالة بأن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة متزايدة في التوصل إلى إجماع بشأن القيود الجديدة، موضحة أن بعض المسؤولين أعادوا طرح مقترحات سابقة، مثل خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 60 دولارًا، لكن تنفيذ ذلك يتطلب موافقة واشنطن.
وأشار دبلوماسيون أوروبيون، لم تُكشف أسماؤهم، إلى أن "التصريحات الجريئة من القادة الأوروبيين قد تقوّض الثقة بالاتحاد الأوروبي إذا لم تُتخذ إجراءات فعلية".
وكانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعلنت يوم الثلاثاء أن الاتحاد يعمل حاليًا على إعداد الحزمة السابعة عشرة
من العقوبات ضد موسكو.
من جانبها، شددت روسيا مرارًا على قدرتها في التكيّف مع الضغوط الغربية، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ سنوات. كما أكد العديد من المراقبين في الغرب عدم فعالية الإجراءات التقييدية المفروضة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة ردع وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد يتبعها خصوم موسكو، مؤكدًا أن العقوبات الغربية وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي ككل، وأن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو "تدمير حياة الملايين من البشر".