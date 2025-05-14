جمال روسي ساحر لركاب مترو موسكو

عربي
بوتين: روسيا وماليزيا تحددان خططا ملموسة لتعزيز التعاون في المستقبل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
رغم الأزمة اليمنية والتهديدات الإسرائيلية "أنصار الله" تستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250514/جمال-روسي-ساحر-لركاب-مترو-موسكو--1100527065.html
جمال روسي ساحر لركاب مترو موسكو
جمال روسي ساحر لركاب مترو موسكو
سبوتنيك عربي
14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T12:23+0000
2025-05-14T12:23+0000
صور
وسائط متعددة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100527234_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_17ce422eabf945c50cb6a788cd6c4e8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100527234_0:0:2387:1790_1920x0_80_0_0_4c4521251a0b43f063b0768fbde8849c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

جمال روسي ساحر لركاب مترو موسكو

12:23 GMT 14.05.2025
تابعنا عبر
© Getty Images / Star Tribune/Cheryl Diaz Meyerفتاة تقف في عربة قطار في مترو موسكو
فتاة تقف في عربة قطار في مترو موسكو - سبوتنيك عربي
1/11
© Getty Images / Star Tribune/Cheryl Diaz Meyer
فتاة تقف في عربة قطار في مترو موسكو
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تقرأ كتابا في محطة مترو "دوستويفسكايا" في موسكو

فتاة تقرأ كتابا في محطة مترو &quot;دوستويفسكايا&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تقرأ كتابا في محطة مترو "دوستويفسكايا" في موسكو

© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورفتاة تخرج من مترو الأنفاق في موسكو
فتاة تخرج من مترو الأنفاق في موسكو - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تخرج من مترو الأنفاق في موسكو
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoركاب ينتظرون القطار في محطة "بارك كولتوري" في مترو موسكو
ركاب ينتظرون القطار في محطة بارك كولتوري في مترو موسكو - سبوتنيك عربي
4/11
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
ركاب ينتظرون القطار في محطة "بارك كولتوري" في مترو موسكو
© Getty Images / Corbis/Dean Congerركاب في عربة قطار في مترو موسكو
ركاب في عربة قطار في مترو موسكو - سبوتنيك عربي
5/11
© Getty Images / Corbis/Dean Conger
ركاب في عربة قطار في مترو موسكو
© AP Photo / Francisco Secoالركاب عند مدخل محطة مترو "كراسنوبريسنينسكايا" التابعة لمترو موسكو
الركاب عند مدخل محطة مترو كراسنوبريسنينسكايا التابعة لمترو موسكو - سبوتنيك عربي
6/11
© AP Photo / Francisco Seco
الركاب عند مدخل محطة مترو "كراسنوبريسنينسكايا" التابعة لمترو موسكو
© Getty Images / Universal Images Group/Arterra/Marica van der Meerفتاتان روسيتان تشتريان تذاكر مترو من مكتب التذاكر (شباك التذاكر) في مترو الأنفاق في موسكو
فتاتان روسيتان تشتريان تذاكر مترو من مكتب التذاكر (شباك التذاكر) في مترو الأنفاق في موسكو - سبوتنيك عربي
7/11
© Getty Images / Universal Images Group/Arterra/Marica van der Meer
فتاتان روسيتان تشتريان تذاكر مترو من مكتب التذاكر (شباك التذاكر) في مترو الأنفاق في موسكو
© Sputnik . Sergey Pyatakov

فتاة تقف في محطة مترو "تكستيلشيكي" وبيدها وردة في مترو موسكو

فتاة تقف في محطة مترو &quot;تكستيلشيكي&quot; وبيدها وردة في مترو موسكو - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Sergey Pyatakov

فتاة تقف في محطة مترو "تكستيلشيكي" وبيدها وردة في مترو موسكو

© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورفتاة ترفرف بمروحة رفرفة قابلة للطي على رصيف محطة مترو في موسكو
فتاة ترفرف بمروحة رفرفة قابلة للطي على رصيف محطة مترو في موسكو - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
فتاة ترفرف بمروحة رفرفة قابلة للطي على رصيف محطة مترو في موسكو
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoامرأة مع طفل في مترو موسكو
امرأة مع طفل في مترو موسكو - سبوتنيك عربي
10/11
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
امرأة مع طفل في مترو موسكو
© AP Photo / Felipe Danaامرأة تنتظر في مترو الأنفاق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو
امرأة تنتظر في مترو الأنفاق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو - سبوتنيك عربي
11/11
© AP Photo / Felipe Dana
امرأة تنتظر في مترو الأنفاق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала