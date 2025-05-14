جمال روسي ساحر لركاب مترو موسكو

© Getty Images / Star Tribune/Cheryl Diaz Meyerفتاة تقف في عربة قطار في مترو موسكو
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© Getty Images / Star Tribune/Cheryl Diaz Meyer
فتاة تقف في عربة قطار في مترو موسكو
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تقرأ كتابا في محطة مترو "دوستويفسكايا" في موسكو
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© Sputnik . Sergey Pyatakov/
فتاة تقرأ كتابا في محطة مترو "دوستويفسكايا" في موسكو
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© Sputnik . Alexey Kudenko/
فتاة تخرج من مترو الأنفاق في موسكو
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoركاب ينتظرون القطار في محطة "بارك كولتوري" في مترو موسكو
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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
ركاب ينتظرون القطار في محطة "بارك كولتوري" في مترو موسكو
© Getty Images / Corbis/Dean Congerركاب في عربة قطار في مترو موسكو
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© Getty Images / Corbis/Dean Conger
ركاب في عربة قطار في مترو موسكو
© AP Photo / Francisco Secoالركاب عند مدخل محطة مترو "كراسنوبريسنينسكايا" التابعة لمترو موسكو
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© AP Photo / Francisco Seco
الركاب عند مدخل محطة مترو "كراسنوبريسنينسكايا" التابعة لمترو موسكو
© Getty Images / Universal Images Group/Arterra/Marica van der Meerفتاتان روسيتان تشتريان تذاكر مترو من مكتب التذاكر (شباك التذاكر) في مترو الأنفاق في موسكو
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© Getty Images / Universal Images Group/Arterra/Marica van der Meer
فتاتان روسيتان تشتريان تذاكر مترو من مكتب التذاكر (شباك التذاكر) في مترو الأنفاق في موسكو
© Sputnik . Sergey Pyatakov
فتاة تقف في محطة مترو "تكستيلشيكي" وبيدها وردة في مترو موسكو
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© Sputnik . Sergey Pyatakov
فتاة تقف في محطة مترو "تكستيلشيكي" وبيدها وردة في مترو موسكو
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورفتاة ترفرف بمروحة رفرفة قابلة للطي على رصيف محطة مترو في موسكو
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© Sputnik . Vladimir Fedorenko/
فتاة ترفرف بمروحة رفرفة قابلة للطي على رصيف محطة مترو في موسكو
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoامرأة مع طفل في مترو موسكو
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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
امرأة مع طفل في مترو موسكو
© AP Photo / Felipe Danaامرأة تنتظر في مترو الأنفاق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو
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© AP Photo / Felipe Dana
امرأة تنتظر في مترو الأنفاق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو