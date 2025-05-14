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183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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08:46 GMT
10 د
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برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
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ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
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خبير: عودة روسيا إلى الساحة الدولية قد تسهم بإحداث توازن في مواجهة اللاعدالة والتجاوزات
خبير: عودة روسيا إلى الساحة الدولية قد تسهم بإحداث توازن في مواجهة اللاعدالة والتجاوزات
سبوتنيك عربي
علق الأستاذ الجامعي والخبير في الشأن الإقليمي والدولي، الدكتور علي دربج، على ما كشفته الوسائل الإعلامية البريطانية حول ارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T17:00+0000
2025-05-14T17:03+0000
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وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، شبّه دربج السلوك البريطاني بنظيره الأمريكي، قائلا إن "بريطانيا لا تقل خبثا ودهاء وبلطجة عن الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها الخارجي، ولا سيما مع الدول الفقيرة ودول العالم الثالث"، معتبرا أن توقيت نشر هذه التقارير "لا يحمل دلالات تذكر".وأشار دربج إلى أن "إعادة هندسة العلاقات الدولية وعودة روسيا المأمولة إلى الساحة الدولية قد تسهم في إحداث نوع من التوازن في مواجهة اللاعدالة والتجاوزات"، معولا على دور كل من الصين وروسيا في التصدي لمسار الإفلات من العقاب". واعتبر أن "الخطر الأكبر في هذا السياق يتمثل في ارتكابات إسرائيل في غزة في ظل غياب أي رادع".وفي وقت سابق، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال أداء مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزّل وسجناء، من بينهم أطفال.إعلام بريطاني يكشف: عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستانكيف تخذل الأحزاب البريطانية الناخبين.. ​​إرث من الوعود المنقوصة
https://sarabic.ae/20250514/خبير-عمليات-القتل-البريطانية-في-أفغانستان-تظهر-أن-النظام-الدولي-قد-ألقي-في-سلة-المهملات-1100524231.html
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حصري, بريطانيا, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: عودة روسيا إلى الساحة الدولية قد تسهم بإحداث توازن في مواجهة اللاعدالة والتجاوزات

17:00 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 17:03 GMT 14.05.2025)
© AP Photo / Lefteris Pitarakisجنود بريطانيون يقومون بدورية في قرية "إشمارا" الأفغانية
جنود بريطانيون يقومون بدورية في قرية إشمارا الأفغانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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علق الأستاذ الجامعي والخبير في الشأن الإقليمي والدولي، الدكتور علي دربج، على ما كشفته الوسائل الإعلامية البريطانية حول ارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، معتبرا أن الأمر "ليس مستغربا في ظل تاريخ بريطانيا الحافل بالارتكابات والتجاوزات في الشرق الأوسط والدول التي استعمرتها".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، شبّه دربج السلوك البريطاني بنظيره الأمريكي، قائلا إن "بريطانيا لا تقل خبثا ودهاء وبلطجة عن الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها الخارجي، ولا سيما مع الدول الفقيرة ودول العالم الثالث"، معتبرا أن توقيت نشر هذه التقارير "لا يحمل دلالات تذكر".

وانتقد دربج غياب المساءلة الدولية وازدواجية المعايير، مشددا على أن "الدول الاستعمارية تعتبر نفسها فوق القانون وفوق المساءلة"، وأن "العدالة الدولية ليست موجودة، ولم تحم حقوق الإنسان، وشريعة الغاب هي السائدة".

وأشار دربج إلى أن "إعادة هندسة العلاقات الدولية وعودة روسيا المأمولة إلى الساحة الدولية قد تسهم في إحداث نوع من التوازن في مواجهة اللاعدالة والتجاوزات"، معولا على دور كل من الصين وروسيا في التصدي لمسار الإفلات من العقاب".
جنود بريطانيون في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
خبير: عمليات القتل البريطانية في أفغانستان تظهر أن النظام الدولي قد "ألقي في سلة المهملات"
11:41 GMT
واعتبر أن "الخطر الأكبر في هذا السياق يتمثل في ارتكابات إسرائيل في غزة في ظل غياب أي رادع".
وفي وقت سابق، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال أداء مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزّل وسجناء، من بينهم أطفال.
إعلام بريطاني يكشف: عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستان
كيف تخذل الأحزاب البريطانية الناخبين.. ​​إرث من الوعود المنقوصة
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