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183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
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https://sarabic.ae/20250514/محتجون-في-طرابلس-يصلون-إلى-مقر-رئاسة-الوزراء-للمطالبة-باستقالة-الدبيبة-1100549344.html
محتجون في طرابلس يصلون إلى مقر رئاسة الوزراء للمطالبة باستقالة الدبيبة
محتجون في طرابلس يصلون إلى مقر رئاسة الوزراء للمطالبة باستقالة الدبيبة
سبوتنيك عربي
وصل محتجون في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، إلى مقر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مطالبين باستقالته، وفق ما أفادت به صحيفة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T22:53+0000
2025-05-14T22:56+0000
أخبار ليبيا اليوم
معركة طرابلس
حكومة الوفاق الوطني
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وقالت الصحيفة إن المتظاهرين تجمعوا أمام مقر رئاسة الوزراء، مرددين شعارات تطالب باستقالة الدبيبة وحكومته.وكانت الاشتباكات المسلحة قد تجدّدت في طرابلس ليل الأربعاء، تزامنًا مع إعلان دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن المواجهات استمرت في عدد من أحياء المدينة. وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الاحتجاجات جاءت رفضًا لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية.وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مقتل رئيس جهاز الأمن التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي مساء الإثنين في طرابلس، حيث أُفيد بأنه قُتل داخل مقر اللواء 444 التابع للمنطقة العسكرية بطرابلس، والتابع بدوره لوزارة دفاع حكومة الوحدة.ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل ستة أشخاص. وأشارت تقارير إلى أن الاشتباكات اندلعت بين قوات تابعة للمجلس الرئاسي من جهة ووزارة دفاع حكومة الوحدة من جهة أخرى.يُذكر أن ليبيا لم تستعد وحدتها السياسية منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في عام 2011، حيث تشهد البلاد انقسامًا بين سلطتين؛ الأولى مدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس برئاسة الدبيبة، والثانية تتمركز في بنغازي ويترأسها أسامة حماد وتتمتع بثقة مجلس النواب. وكانت الأمم المتحدة قد أشرفت عام 2021 على تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات العامة، التي لم تُعقد حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250514/مصر-تعلن-تشكيل-غرفة-عمليات-لمتابعة-التطورات-في-ليبيا-1100548358.html
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أخبار ليبيا اليوم, معركة طرابلس, حكومة الوفاق الوطني
أخبار ليبيا اليوم, معركة طرابلس, حكومة الوفاق الوطني

محتجون في طرابلس يصلون إلى مقر رئاسة الوزراء للمطالبة باستقالة الدبيبة

22:53 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 22:56 GMT 14.05.2025)
© AP Photo / Felipe Dana طرابلس، ليبيا 28 فبراير  2020‎
 طرابلس، ليبيا 28 فبراير  2020‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Felipe Dana
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وصل محتجون في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، إلى مقر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مطالبين باستقالته، وفق ما أفادت به صحيفة "المرصد" الليبية.
وقالت الصحيفة إن المتظاهرين تجمعوا أمام مقر رئاسة الوزراء، مرددين شعارات تطالب باستقالة الدبيبة وحكومته.
وكانت الاشتباكات المسلحة قد تجدّدت في طرابلس ليل الأربعاء، تزامنًا مع إعلان دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن المواجهات استمرت في عدد من أحياء المدينة. وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الاحتجاجات جاءت رفضًا لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مقتل رئيس جهاز الأمن التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي مساء الإثنين في طرابلس، حيث أُفيد بأنه قُتل داخل مقر اللواء 444 التابع للمنطقة العسكرية بطرابلس، والتابع بدوره لوزارة دفاع حكومة الوحدة.
ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل ستة أشخاص. وأشارت تقارير إلى أن الاشتباكات اندلعت بين قوات تابعة للمجلس الرئاسي من جهة ووزارة دفاع حكومة الوحدة من جهة أخرى.
بنغازي ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
مصر تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات في ليبيا
20:41 GMT
يُذكر أن ليبيا لم تستعد وحدتها السياسية منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في عام 2011، حيث تشهد البلاد انقسامًا بين سلطتين؛ الأولى مدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس برئاسة الدبيبة، والثانية تتمركز في بنغازي ويترأسها أسامة حماد وتتمتع بثقة مجلس النواب.
وكانت الأمم المتحدة قد أشرفت عام 2021 على تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات العامة، التي لم تُعقد حتى الآن.
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