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لقاء سبوتنيك
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
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نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
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عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
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12:03 GMT
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13:00 GMT
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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جرائم بريطانية في أفغانستان.. استمرار العقلية الاستعمارية؟ يجيب خبير
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لقاء سبوتنيك
رغم الأزمة اليمنية والتهديدات الإسرائيلية "أنصار الله" تستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل
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مصر تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات في ليبيا
مصر تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات في ليبيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات المتسارعة في ليبيا. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T20:41+0000
2025-05-14T20:41+0000
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ونشرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، على موقعها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، بيانا أعلنت من خلاله تشكيلها غرفة عمليات لمتابعة التطورات المتسارعة في ليبيا والأحداث الجارية والمتصاعدة خلال الأيام الماضية.وأكدت الوزارة أن اللجنة التي تم تشكيلها ستنعقد بصفة دائمة لمتابعة التطورات الراهنة في الجارة ليبيا، وأنه تم تشكيل تلك اللجنة بالتنسيق مع السفارة المصرية في طرابلس.وتهيب اللجنة بالمواطنين المصريين المقيمين والمتواجدين في ليبيا، توخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا إلى حين استقرار الأوضاع في ليبيا.وشهدت العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا ميدانيا غير مسبوق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة بين تشكيلات عسكرية في مناطق متفرقة من المدينة، ما تسبب في تدهور سريع للوضع الإنساني، وسط عجز تام عن فتح ممرات آمنة لإجلاء العائلات العالقة.واندلعت الاشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواء 444 و111 التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس.وأعلنت وزارة الدفاع الليبية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
https://sarabic.ae/20250514/استمرار-إغلاق-مطار-معيتيقة-الدولي-بالكامل-بسبب-تدهور-الأوضاع-الأمنية-في-طرابلس-1100521773.html
https://sarabic.ae/20250513/لفرض-هيبة-الدولة-في-ليبيا-الدبيبة-يعين-رئيسا-جديدا-لجهاز-الأمن-الداخلي-1100500073.html
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أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

مصر تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات في ليبيا

20:41 GMT 14.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي ليبيا
بنغازي ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات المتسارعة في ليبيا.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، على موقعها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، بيانا أعلنت من خلاله تشكيلها غرفة عمليات لمتابعة التطورات المتسارعة في ليبيا والأحداث الجارية والمتصاعدة خلال الأيام الماضية.
مطار معيتيقة الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
ليبيا.. استمرار إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالكامل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس
11:07 GMT
وأكدت الوزارة أن اللجنة التي تم تشكيلها ستنعقد بصفة دائمة لمتابعة التطورات الراهنة في الجارة ليبيا، وأنه تم تشكيل تلك اللجنة بالتنسيق مع السفارة المصرية في طرابلس.
وتهيب اللجنة بالمواطنين المصريين المقيمين والمتواجدين في ليبيا، توخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا إلى حين استقرار الأوضاع في ليبيا.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا ميدانيا غير مسبوق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة بين تشكيلات عسكرية في مناطق متفرقة من المدينة، ما تسبب في تدهور سريع للوضع الإنساني، وسط عجز تام عن فتح ممرات آمنة لإجلاء العائلات العالقة.
واندلعت الاشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواء 444 و111 التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس.
وأعلنت وزارة الدفاع الليبية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
لفرض هيبة الدولة في ليبيا.. الدبيبة يعين رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي
أمس, 17:46 GMT
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
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