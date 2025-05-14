https://sarabic.ae/20250514/مصر-تعلن-تشكيل-غرفة-عمليات-لمتابعة-التطورات-في-ليبيا-1100548358.html

مصر تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات في ليبيا

مصر تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات في ليبيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات المتسارعة في ليبيا. 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T20:41+0000

2025-05-14T20:41+0000

2025-05-14T20:41+0000

أخبار ليبيا اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099611291_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_6f0adb7595aa6b0192c24724961e54ab.jpg

ونشرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، على موقعها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، بيانا أعلنت من خلاله تشكيلها غرفة عمليات لمتابعة التطورات المتسارعة في ليبيا والأحداث الجارية والمتصاعدة خلال الأيام الماضية.وأكدت الوزارة أن اللجنة التي تم تشكيلها ستنعقد بصفة دائمة لمتابعة التطورات الراهنة في الجارة ليبيا، وأنه تم تشكيل تلك اللجنة بالتنسيق مع السفارة المصرية في طرابلس.وتهيب اللجنة بالمواطنين المصريين المقيمين والمتواجدين في ليبيا، توخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا إلى حين استقرار الأوضاع في ليبيا.وشهدت العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا ميدانيا غير مسبوق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة بين تشكيلات عسكرية في مناطق متفرقة من المدينة، ما تسبب في تدهور سريع للوضع الإنساني، وسط عجز تام عن فتح ممرات آمنة لإجلاء العائلات العالقة.واندلعت الاشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواء 444 و111 التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس.وأعلنت وزارة الدفاع الليبية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.

https://sarabic.ae/20250514/استمرار-إغلاق-مطار-معيتيقة-الدولي-بالكامل-بسبب-تدهور-الأوضاع-الأمنية-في-طرابلس-1100521773.html

https://sarabic.ae/20250513/لفرض-هيبة-الدولة-في-ليبيا-الدبيبة-يعين-رئيسا-جديدا-لجهاز-الأمن-الداخلي-1100500073.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار