https://sarabic.ae/20250515/بريطانيا-تعتزم-بالتعاون-مع-ألمانيا-لإنتاج-أسلحة-عالية-الدقة-يزيد-مداها-على-2000-كلم-1100550643.html
بريطانيا تعتزم بالتعاون مع ألمانيا لإنتاج أسلحة عالية الدقة يزيد مداها على 2000 كلم
بريطانيا تعتزم بالتعاون مع ألمانيا لإنتاج أسلحة عالية الدقة يزيد مداها على 2000 كلم
سبوتنيك عربي
تعتزم بريطانيا العمل مع ألمانيا بشكل مشترك، لتطوير أسلحة جديدة عالية الدقة يزيد مداها على 2000 كلم، وجاء ذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز". 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T03:50+0000
2025-05-15T03:50+0000
2025-05-15T03:50+0000
بريطانيا
أخبار ألمانيا
تسليح
الجيش البريطاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103810/50/1038105043_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2f8f4e90d404bcb21afac11c7209fa77.jpg
موسكو – سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للحكومة البريطانية قولها: تعمل بريطانيا وألمانيا بشكل مشترك وعميق للغاية، على تطوير أسلحة جديدة عالية الدقة بمدى يزيد عن 2000 كيلومتر.وجرت الإشارة إلى أن المشروع الجديد، يقوم على أساس التزام بتطوير أسلحة جديدة بموجب اتفاقية دفاع ثنائية لعام 2024.وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس سيعلنان عن المشروع في اجتماع في برلين، مضيفة أن البيان الحكومي البريطاني لم يقدم تفاصيل بشأن الجدول الزمني للمشروع أو ميزانيته المالية.
https://sarabic.ae/20240730/صحيفة-غربية-الجيش-البريطاني-استنزف-المخزون-الوطني-من-الأسلحة-بدعمه-لكييف--1091263817.html
بريطانيا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103810/50/1038105043_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4465fad2e2a529aae8615f1cbdda4f27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار ألمانيا, تسليح, الجيش البريطاني
بريطانيا, أخبار ألمانيا, تسليح, الجيش البريطاني
بريطانيا تعتزم بالتعاون مع ألمانيا لإنتاج أسلحة عالية الدقة يزيد مداها على 2000 كلم
تعتزم بريطانيا العمل مع ألمانيا بشكل مشترك، لتطوير أسلحة جديدة عالية الدقة يزيد مداها على 2000 كلم، وجاء ذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
موسكو – سبوتنيك
. ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للحكومة البريطانية قولها: تعمل بريطانيا وألمانيا بشكل مشترك وعميق للغاية، على تطوير أسلحة جديدة عالية الدقة بمدى يزيد عن 2000 كيلومتر.
وجرت الإشارة إلى أن المشروع الجديد، يقوم على أساس التزام بتطوير أسلحة جديدة بموجب اتفاقية دفاع ثنائية لعام 2024.
وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس سيعلنان عن المشروع في اجتماع في برلين، مضيفة أن البيان الحكومي البريطاني لم يقدم تفاصيل بشأن الجدول الزمني للمشروع
أو ميزانيته المالية.