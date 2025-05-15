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https://sarabic.ae/20250515/بريطانيا-تعتزم-بالتعاون-مع-ألمانيا-لإنتاج-أسلحة-عالية-الدقة-يزيد-مداها-على-2000-كلم-1100550643.html
بريطانيا تعتزم بالتعاون مع ألمانيا لإنتاج أسلحة عالية الدقة يزيد مداها على 2000 كلم
بريطانيا تعتزم بالتعاون مع ألمانيا لإنتاج أسلحة عالية الدقة يزيد مداها على 2000 كلم
سبوتنيك عربي
تعتزم بريطانيا العمل مع ألمانيا بشكل مشترك، لتطوير أسلحة جديدة عالية الدقة يزيد مداها على 2000 كلم، وجاء ذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز". 15.05.2025, سبوتنيك عربي
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موسكو – سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للحكومة البريطانية قولها: تعمل بريطانيا وألمانيا بشكل مشترك وعميق للغاية، على تطوير أسلحة جديدة عالية الدقة بمدى يزيد عن 2000 كيلومتر.وجرت الإشارة إلى أن المشروع الجديد، يقوم على أساس التزام بتطوير أسلحة جديدة بموجب اتفاقية دفاع ثنائية لعام 2024.وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس سيعلنان عن المشروع في اجتماع في برلين، مضيفة أن البيان الحكومي البريطاني لم يقدم تفاصيل بشأن الجدول الزمني للمشروع أو ميزانيته المالية.
https://sarabic.ae/20240730/صحيفة-غربية-الجيش-البريطاني-استنزف-المخزون-الوطني-من-الأسلحة-بدعمه-لكييف--1091263817.html
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بريطانيا, أخبار ألمانيا, تسليح, الجيش البريطاني
بريطانيا, أخبار ألمانيا, تسليح, الجيش البريطاني

بريطانيا تعتزم بالتعاون مع ألمانيا لإنتاج أسلحة عالية الدقة يزيد مداها على 2000 كلم

03:50 GMT 15.05.2025
© AFP 2023 / Leon Nealوزارة الدفاع البريطانية
وزارة الدفاع البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AFP 2023 / Leon Neal
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تعتزم بريطانيا العمل مع ألمانيا بشكل مشترك، لتطوير أسلحة جديدة عالية الدقة يزيد مداها على 2000 كلم، وجاء ذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
موسكو – سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للحكومة البريطانية قولها: تعمل بريطانيا وألمانيا بشكل مشترك وعميق للغاية، على تطوير أسلحة جديدة عالية الدقة بمدى يزيد عن 2000 كيلومتر.
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
صحيفة غربية: الجيش البريطاني استنزف المخزون الوطني من الأسلحة بدعمه لكييف
30 يوليو 2024, 19:39 GMT
وجرت الإشارة إلى أن المشروع الجديد، يقوم على أساس التزام بتطوير أسلحة جديدة بموجب اتفاقية دفاع ثنائية لعام 2024.
وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس سيعلنان عن المشروع في اجتماع في برلين، مضيفة أن البيان الحكومي البريطاني لم يقدم تفاصيل بشأن الجدول الزمني للمشروع أو ميزانيته المالية.
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