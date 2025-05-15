https://sarabic.ae/20250515/بعد-مقتل-إسرائيلية-وزير-الدفاع-يأمر-الجيش-بالتحرك-نحو-الضفة-الغربية-1100554986.html

بعد مقتل إسرائيلية... وزير الدفاع يأمر الجيش بالتحرك نحو الضفة الغربية

بعد مقتل إسرائيلية... وزير الدفاع يأمر الجيش بالتحرك نحو الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته لملاحقة من وصفهم بـ"الإرهابيين" ومن يقف وراءهم". 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T07:22+0000

2025-05-15T07:22+0000

2025-05-15T07:22+0000

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وقال كاتس، في تصريحات له، إن "إسرائيل ستواصل محاربة الإرهاب بقوة في جميع أنحاء الضفة الغربية"، مؤكدا أنها "لن تسمح له برفع رأسه"، على حد تعبيره.وأضاف أنه "أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي، بتحديد المكان الذي جاء منه الإرهابيون وذلك قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية، والتعامل مع أولئك الذين أرسلوهم، مشيرا إلى أن كل من يدعمهم سيدفع ثمنا باهظا. من جهته، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى تدمير قريتي بروقين وكفر الديك الفلسطينيتين، شمالي الضفة الغربية، مشبهاً ذلك بما حدث في الشجاعية وتل السلطان في غزة.وقال سموتريتش، عبر حسابه على منصة إكس: "كما دمرنا رفح وخان يونس وغزة، يجب علينا أن ندمر أوكار الإرهاب في يهودا والسامرة"، مستخدماً التسمية التوراتية للضفة الغربية. وأضاف: "يجب أن تبدو بروقين وكفر الديك مثل الشجاعية وتل السلطان".وتوفيت المستوطنة الإسرائيلية، التي أُصيبت في إطلاق النار على سيارتها في الضفة الغربية المحتلة،، فيما تمكن الأطباء من إنقاذ جنينها من خلال عملية قيصرية، وفق ما أعلن مستشفى بيلنسون في تل أبيب، اليوم الخميس.يُذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، مبررة ذلك برفض حركة حماس لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته.كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس الماضي.

https://sarabic.ae/20250509/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-أبرز-المطلوبين-في-الضفة-الغربية-1100365049.html

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