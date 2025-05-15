بعد مقتل إسرائيلية... وزير الدفاع يأمر الجيش بالتحرك نحو الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatلا أجواء عيد في الضفة الغربية ومشهد الحصار والنزوح القاتم يلقي بظلاله على الفلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته لملاحقة من وصفهم بـ"الإرهابيين" ومن يقف وراءهم".
وقال كاتس، في تصريحات له، إن "إسرائيل ستواصل محاربة الإرهاب بقوة في جميع أنحاء الضفة الغربية"، مؤكدا أنها "لن تسمح له برفع رأسه"، على حد تعبيره.
وأضاف أنه "أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي، بتحديد المكان الذي جاء منه الإرهابيون وذلك قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية، والتعامل مع أولئك الذين أرسلوهم، مشيرا إلى أن كل من يدعمهم سيدفع ثمنا باهظا.
9 مايو, 20:33 GMT
من جهته، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى تدمير قريتي بروقين وكفر الديك الفلسطينيتين، شمالي الضفة الغربية، مشبهاً ذلك بما حدث في الشجاعية وتل السلطان في غزة.
وقال سموتريتش، عبر حسابه على منصة إكس: "كما دمرنا رفح وخان يونس وغزة، يجب علينا أن ندمر أوكار الإرهاب في يهودا والسامرة"، مستخدماً التسمية التوراتية للضفة الغربية. وأضاف: "يجب أن تبدو بروقين وكفر الديك مثل الشجاعية وتل السلطان".
وقال سموتريتش، عبر حسابه على منصة إكس: "كما دمرنا رفح وخان يونس وغزة، يجب علينا أن ندمر أوكار الإرهاب في يهودا والسامرة"، مستخدماً التسمية التوراتية للضفة الغربية. وأضاف: "يجب أن تبدو بروقين وكفر الديك مثل الشجاعية وتل السلطان".
צאלה גז הי״ד נרצחה בדרכה לחדר לידה.— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) May 15, 2025
הכאב שורף והאכזריות של תתי האדם היא בלתי נתפסת.
בדיוק כפי שאנו משטחים את רפיח, חאן יונס ואת עזה אנו חייבים לשטח את קיני הטרור ביהודה ושומרון. ברוקין וא-דיק צריכים להיראות כמו סג'עיה ותל סולטן.
תנחומים וחיבוק גדול למשפחה ולקהילת ברוכין בשעה… pic.twitter.com/JwkT7OXODe
وتوفيت المستوطنة الإسرائيلية، التي أُصيبت في إطلاق النار على سيارتها في الضفة الغربية المحتلة،، فيما تمكن الأطباء من إنقاذ جنينها من خلال عملية قيصرية، وفق ما أعلن مستشفى بيلنسون في تل أبيب، اليوم الخميس.
يُذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، مبررة ذلك برفض حركة حماس لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته.
كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس الماضي.