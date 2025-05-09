https://sarabic.ae/20250509/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-أبرز-المطلوبين-في-الضفة-الغربية-1100365049.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال "أبرز المطلوبين" في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال "أبرز المطلوبين" في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك، اغتيال نور البيتاوي، أحد أبرز المطلوبين لديه، في الضفة الغربية منذ فترة طويلة. 09.05.2025, سبوتنيك عربي

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وقال في بيان نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، اليوم الجمعة: "تم اغتيال البيتاوي، بعد أن هرب عدة مرات من الاعتقال والاغتيال"، مشيرا إلى أن العملية تمت بطائر مسيرة مفخخة في نابلس شمالي الضفة الغربية.ولفت إلى أن العملية شارك فيها قوات جيش الدفاع من لواء السامرة (شمال الضفة الغربية) ومقاتلو وحدة اليمام، وجهاز الشاباك في مدينة نابلس، ضمن نطاق لواء السامرة، وكانت تهدف لاعتقال بيتاوي، قائد خلية الجهاد الإسلامي بمنطقة جنين.وأوضح البيان أن "بيتاوي كان نشطا في قيادة عمليات خطيرة، وكان ضالعا في التوجيه والتمويل وتنفيذ عمليات ضد مواطني إسرائيل وقوات الأمن كما أدار علاقات مع عناصر من حماس في غزة والخارج". وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أنه تم انتشال أشلاء شاب من داخل البيت المحاصر في نابلس، بعدما حاصرته القوات الإسرائيلية قبل اغتياله.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى حملاتها التي تستهدف المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

https://sarabic.ae/20250507/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الإبادة-الجماعية-في-غزة-يقابلها-إبادة-جغرافية-بالضفة-الغربية-1100282481.html

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