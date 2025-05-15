https://sarabic.ae/20250515/قائمة-فوربس-الشرق-الأوسط-تعلن-عن-أقوى-10-شركات-عائلية-عربية-لعام-2025-1100573422.html

قائمة "فوربس الشرق الأوسط" تعلن عن أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2025

قائمة "فوربس الشرق الأوسط" تعلن عن أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2025

سبوتنيك عربي

نجحت 10 شركات عربية في حجز مكانة مؤثرة في اقتصادات الدول العاملة فيها، ورغم كونها شركات عائلية، إلا أنها تمكنت من تحقيق نجاح يعتمد الموازنة بين التوسع... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T14:04+0000

2025-05-15T14:04+0000

2025-05-15T14:04+0000

العالم العربي

اقتصاد

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

قطر

الكويت

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100573772_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_fd45be140d910eb0b7699b9dc60a390a.jpg

جاء ذلك حسب تقرير مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لعام 2025، الذي أوضح أن السعودية تصدرت القائمة من حيث عدد الشركات في دولة واحدة بـ 33 شركة وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ 32 شركة.وكشفت القائمة أن قطر فيها 8 شركات عائلية كبرى ضمن القائمة، مشيرة إلى أن 73 في المئة من عدد الشركات العائلية في المنطقة العربية موجودة في منطقة الخليج.وكشفت المجلة أن مجموعة "المهيدب" السعودية تصدرت القائمة، بينما جاءت في المركز الثاني شركة عبد اللطيف جميل السعودية أيضا، ثم شركة "الفطيم" الإماراتية في المركز الثالث.وأظهرت القائمة أن مجموعة منصور المصرية، هي الشركة الوحيدة ضمن أكبر 10 شركات عائلية، من خارج مجلس التعاون الخليجي، بينما جاءت "باور إنترناشيونال القابضة"، و"الفيصل القابضة" القطريتان ضمن القائمة.ولفتت المجلة إلى أن الشركات العائلية العربية لها جذور تاريخية، مشيرة إلى أن بعضها تأسس في القرن التاسع عشر، وأخرى قبل عام 1950، لكنها استطاعت مواصلة التطور والنمو ومواجهة التغيرات الكبرى عبر الأجيال المتتالية.وفيما يلي قائمة الشركات العائلية الـ 10 الأكبر في العالم العربي هذا العام:

https://sarabic.ae/20241030/وزير-الصناعة-السعودي-لـسبوتنيك-نهتم-بمسؤولية-الشركات-الاجتماعية-وإيجابيتها-تجاه-المواطنين-1094334899.html

https://sarabic.ae/20250123/شركة-طاقة-إماراتية-تستخدم-الذكاء-الاصطناعي-لخفض-انبعاثات-الكربون-1097064827.html

السعودية

قطر

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, الكويت