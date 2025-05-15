https://sarabic.ae/20250515/قائمة-فوربس-الشرق-الأوسط-تعلن-عن-أقوى-10-شركات-عائلية-عربية-لعام-2025-1100573422.html
قائمة "فوربس الشرق الأوسط" تعلن عن أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2025
قائمة "فوربس الشرق الأوسط" تعلن عن أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2025
سبوتنيك عربي
نجحت 10 شركات عربية في حجز مكانة مؤثرة في اقتصادات الدول العاملة فيها، ورغم كونها شركات عائلية، إلا أنها تمكنت من تحقيق نجاح يعتمد الموازنة بين التوسع... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T14:04+0000
2025-05-15T14:04+0000
2025-05-15T14:04+0000
العالم العربي
اقتصاد
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
قطر
الكويت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100573772_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_fd45be140d910eb0b7699b9dc60a390a.jpg
جاء ذلك حسب تقرير مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لعام 2025، الذي أوضح أن السعودية تصدرت القائمة من حيث عدد الشركات في دولة واحدة بـ 33 شركة وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ 32 شركة.وكشفت القائمة أن قطر فيها 8 شركات عائلية كبرى ضمن القائمة، مشيرة إلى أن 73 في المئة من عدد الشركات العائلية في المنطقة العربية موجودة في منطقة الخليج.وكشفت المجلة أن مجموعة "المهيدب" السعودية تصدرت القائمة، بينما جاءت في المركز الثاني شركة عبد اللطيف جميل السعودية أيضا، ثم شركة "الفطيم" الإماراتية في المركز الثالث.وأظهرت القائمة أن مجموعة منصور المصرية، هي الشركة الوحيدة ضمن أكبر 10 شركات عائلية، من خارج مجلس التعاون الخليجي، بينما جاءت "باور إنترناشيونال القابضة"، و"الفيصل القابضة" القطريتان ضمن القائمة.ولفتت المجلة إلى أن الشركات العائلية العربية لها جذور تاريخية، مشيرة إلى أن بعضها تأسس في القرن التاسع عشر، وأخرى قبل عام 1950، لكنها استطاعت مواصلة التطور والنمو ومواجهة التغيرات الكبرى عبر الأجيال المتتالية.وفيما يلي قائمة الشركات العائلية الـ 10 الأكبر في العالم العربي هذا العام:
https://sarabic.ae/20241030/وزير-الصناعة-السعودي-لـسبوتنيك-نهتم-بمسؤولية-الشركات-الاجتماعية-وإيجابيتها-تجاه-المواطنين-1094334899.html
https://sarabic.ae/20250123/شركة-طاقة-إماراتية-تستخدم-الذكاء-الاصطناعي-لخفض-انبعاثات-الكربون-1097064827.html
السعودية
قطر
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100573772_0:0:924:693_1920x0_80_0_0_d06187da004d89122c9ed5e84ae82d53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, الكويت
العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, الكويت
قائمة "فوربس الشرق الأوسط" تعلن عن أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2025
نجحت 10 شركات عربية في حجز مكانة مؤثرة في اقتصادات الدول العاملة فيها، ورغم كونها شركات عائلية، إلا أنها تمكنت من تحقيق نجاح يعتمد الموازنة بين التوسع والابتكار والحفاظ على الثروة.
جاء ذلك حسب تقرير مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لعام 2025، الذي أوضح أن السعودية تصدرت القائمة من حيث عدد الشركات في دولة واحدة بـ 33 شركة وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ 32 شركة.
30 أكتوبر 2024, 19:09 GMT
وكشفت القائمة أن قطر فيها 8 شركات عائلية كبرى ضمن القائمة، مشيرة إلى أن 73 في المئة من عدد الشركات
العائلية في المنطقة العربية موجودة في منطقة الخليج.
وكشفت المجلة أن مجموعة "المهيدب" السعودية
تصدرت القائمة، بينما جاءت في المركز الثاني شركة عبد اللطيف جميل السعودية أيضا، ثم شركة "الفطيم" الإماراتية في المركز الثالث.
وأظهرت القائمة أن مجموعة منصور المصرية، هي الشركة الوحيدة ضمن أكبر 10 شركات عائلية، من خارج مجلس التعاون الخليجي، بينما جاءت "باور إنترناشيونال القابضة"، و"الفيصل القابضة" القطريتان ضمن القائمة.
ولفتت المجلة إلى أن الشركات العائلية العربية لها جذور تاريخية، مشيرة إلى أن بعضها تأسس في القرن التاسع عشر، وأخرى قبل عام 1950، لكنها استطاعت مواصلة التطور والنمو ومواجهة التغيرات الكبرى عبر الأجيال المتتالية.
وفيما يلي قائمة الشركات العائلية الـ 10 الأكبر في العالم العربي هذا العام:
مجموعة "المهيدب": تأسست عام 1946 في السعودية وتصدرت القائمة في المرتبة الأولى.
شركة "عبد اللطيف جميل": تأسست في 1945 في السعودية وتأتي في المرتبة الثانية.
شركة "الفطيم": تأسست عام 1930 في الإمارات وتحتل المرتبة الثالثة.
مجموعة "منصور" المصرية التي تأسست عام 1952 في مصر، وجاءت في المرتبة الرابعة.
مجموعة "داماك" الإماراتية
تحتل المركز الخامس ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1982.
شركة "العليان" المالية: شركة سعودية تأسست عام 1947 وتأتي في المرتبة السادسة.
شركة "ماجد الفطيم القابضة": شركة إماراتية تأسست عام 1992 وتأتي في المرتبة الـ 7.
شركة "الغرير" الإماراتية تأتي في المرتبة رقم 8 ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1960.
شركة "الفيصل القابضة": تأسست عام 1964 في قطر وتأتي في المرتبة الـ 9.
شركة "باور إنترناشيونال القابضة": شركة قطرية تأسست عام 2011 وتأتي في المرتبة العاشرة.