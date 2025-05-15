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برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
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نبض افريقيا
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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لقاء سبوتنيك
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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بلا قيود
جرائم بريطانية في أفغانستان.. استمرار العقلية الاستعمارية؟ يجيب خبير
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لقاء سبوتنيك
رغم الأزمة اليمنية والتهديدات الإسرائيلية "أنصار الله" تستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
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الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
10:33 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:43 GMT
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https://sarabic.ae/20250515/وزارة-العدل-الأمريكية-اعتقال-عالمة-روسية-بتهمة-تهريب-أجنة-الضفادع-1100550131.html
وزارة العدل الأمريكية: اعتقال عالمة روسية بتهمة "تهريب أجنة الضفادع"
وزارة العدل الأمريكية: اعتقال عالمة روسية بتهمة "تهريب أجنة الضفادع"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن العالمة الروسية كسينيا بيتروفا، التي تعمل في جامعة هارفارد، اعتقلت في الولايات المتحدة بتهمة تهريب أجنة الضفادع وتواجه عقوبة... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T02:51+0000
2025-05-15T02:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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الولايات المتحدة – سبوتنيك. وبحسب وزارة العدل الأمريكية في ولاية ماساتشوستس، وُجهت إلى كسينيا بيتروفا، 31 عامًا، وهي مواطنة روسية، تهمة جنائية واحدة تتعلق بتهريب بضائع من الولايات المتحدة...وذكرت وزارة العدل في بيان أن بتروفا زعمت خلال الاستجواب بأنها لم تكن تعلم بوجوب الإعلان عن المواد البيولوجية الموجودة في الحقيبة... إلا أنه تم العثور على رسائل نصية على هاتف بتروفا من أحد زملائها، أبلغها فيها بأنها بحاجة إلى التصريح عن وجود المواد البيولوجية.وتم اعتقال بتروفا، التي عملت سابقًا في معهد علم الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو، في مطار بوسطن، الذي وصلت إليه قادمة من باريس. وأنكرت بتروفا وجود أجنة ضفادع في أمتعتها، لكنها اعترفت بذلك لاحقًا.يذكر أن بتروفا تواجه بالإضافة إلى عقوبة السجن، غرامة تصل إلى 250 ألف دولار. ولم تثبت التهم الموجهة لبتروفا في المحكمة حتى الآن.
https://sarabic.ae/20230516/الولايات-المتحدة-تعلن-عن-مكافأة-للقبض-على-القرصان-الروسي-المزعوم--1077110828.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

وزارة العدل الأمريكية: اعتقال عالمة روسية بتهمة "تهريب أجنة الضفادع"

02:51 GMT 15.05.2025
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن العالمة الروسية كسينيا بيتروفا، التي تعمل في جامعة هارفارد، اعتقلت في الولايات المتحدة بتهمة تهريب أجنة الضفادع وتواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
الولايات المتحدة – سبوتنيك. وبحسب وزارة العدل الأمريكية في ولاية ماساتشوستس، وُجهت إلى كسينيا بيتروفا، 31 عامًا، وهي مواطنة روسية، تهمة جنائية واحدة تتعلق بتهريب بضائع من الولايات المتحدة...
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
الولايات المتحدة تعلن عن مكافأة للقبض على "القرصان الروسي" المزعوم
16 مايو 2023, 16:48 GMT
وذكرت وزارة العدل في بيان أن بتروفا زعمت خلال الاستجواب بأنها لم تكن تعلم بوجوب الإعلان عن المواد البيولوجية الموجودة في الحقيبة... إلا أنه تم العثور على رسائل نصية على هاتف بتروفا من أحد زملائها، أبلغها فيها بأنها بحاجة إلى التصريح عن وجود المواد البيولوجية.
وتم اعتقال بتروفا، التي عملت سابقًا في معهد علم الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو، في مطار بوسطن، الذي وصلت إليه قادمة من باريس. وأنكرت بتروفا وجود أجنة ضفادع في أمتعتها، لكنها اعترفت بذلك لاحقًا.
يذكر أن بتروفا تواجه بالإضافة إلى عقوبة السجن، غرامة تصل إلى 250 ألف دولار. ولم تثبت التهم الموجهة لبتروفا في المحكمة حتى الآن.
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