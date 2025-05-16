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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة
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خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
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29 د
مساحة حرة
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إصابة شرطي إسرائيلي بعملية طعن في القدس
إصابة شرطي إسرائيلي بعملية طعن في القدس
سبوتنيك عربي
صرحت الشرطة الإسرائيلية، بأن ضابطا أصيب، اليوم الجمعة، بجروح في عملية طعن في باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T20:48+0000
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إسرائيل
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ووفقا للمسعفين الإسرائيليين، فإن حالة الشرطي البالغ من العمر 25 عاما متوسطة. وبحسب نجمة داود الحمراء (الهيئة الطبية الرسمية)، فقد تم "تحييد" المهاجم، ولم يصدر أي تعليق فوري من الشرطة الإسرائيلية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".من ناحيتها، أشادت حركة "حماس" الفلسطينية بعملية الطعن التي نُفذت، مساء اليوم الجمعة، قرب باب السلسلة في المسجد الأقصى، واعتبرتها ردا مشروعا على جرائم الاحتلال المتواصلة في غزة والضفة الغربية، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.ونعت "حماس" منفذ العملية، مشددة على أن "هذا العمل المقاوم يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى نيل حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته".ودعت إلى "تصعيد المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بمختلف الوسائل، للرد على جرائم الاحتلال وإفشال مخططاته".كما ناشدت "الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
https://sarabic.ae/20250122/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-مقتل-مواطن-أجنبي-بعد-طعنه-5-إسرائيليين-في-تل-أبيب-1097019327.html
https://sarabic.ae/20250513/إسرائيل-تغتال-مدير-شرطة-مكافحة-المخدرات-الفلسطيني-1100465430.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم, آخر أخبار القدس الأن

إصابة شرطي إسرائيلي بعملية طعن في القدس

20:48 GMT 16.05.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoالمسجد الأقصى
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
صرحت الشرطة الإسرائيلية، بأن ضابطا أصيب، اليوم الجمعة، بجروح في عملية طعن في باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.
ووفقا للمسعفين الإسرائيليين، فإن حالة الشرطي البالغ من العمر 25 عاما متوسطة.
وبحسب نجمة داود الحمراء (الهيئة الطبية الرسمية)، فقد تم "تحييد" المهاجم، ولم يصدر أي تعليق فوري من الشرطة الإسرائيلية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل "مواطن أجنبي" بعد طعنه 5 إسرائيليين في تل أبيب
22 يناير, 02:18 GMT
من ناحيتها، أشادت حركة "حماس" الفلسطينية بعملية الطعن التي نُفذت، مساء اليوم الجمعة، قرب باب السلسلة في المسجد الأقصى، واعتبرتها ردا مشروعا على جرائم الاحتلال المتواصلة في غزة والضفة الغربية، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.
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إسرائيل تغتال مدير شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
13 مايو, 08:17 GMT
ونعت "حماس" منفذ العملية، مشددة على أن "هذا العمل المقاوم يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى نيل حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته".
ودعت إلى "تصعيد المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بمختلف الوسائل، للرد على جرائم الاحتلال وإفشال مخططاته".
كما ناشدت "الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
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