https://sarabic.ae/20250516/إصابة-شرطي-إسرائيلي-بعملية-طعن-في-القدس-1100645927.html
إصابة شرطي إسرائيلي بعملية طعن في القدس
إصابة شرطي إسرائيلي بعملية طعن في القدس
سبوتنيك عربي
صرحت الشرطة الإسرائيلية، بأن ضابطا أصيب، اليوم الجمعة، بجروح في عملية طعن في باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T20:48+0000
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ووفقا للمسعفين الإسرائيليين، فإن حالة الشرطي البالغ من العمر 25 عاما متوسطة. وبحسب نجمة داود الحمراء (الهيئة الطبية الرسمية)، فقد تم "تحييد" المهاجم، ولم يصدر أي تعليق فوري من الشرطة الإسرائيلية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".من ناحيتها، أشادت حركة "حماس" الفلسطينية بعملية الطعن التي نُفذت، مساء اليوم الجمعة، قرب باب السلسلة في المسجد الأقصى، واعتبرتها ردا مشروعا على جرائم الاحتلال المتواصلة في غزة والضفة الغربية، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.ونعت "حماس" منفذ العملية، مشددة على أن "هذا العمل المقاوم يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى نيل حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته".ودعت إلى "تصعيد المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بمختلف الوسائل، للرد على جرائم الاحتلال وإفشال مخططاته".كما ناشدت "الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم, آخر أخبار القدس الأن
إصابة شرطي إسرائيلي بعملية طعن في القدس
صرحت الشرطة الإسرائيلية، بأن ضابطا أصيب، اليوم الجمعة، بجروح في عملية طعن في باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.
ووفقا للمسعفين الإسرائيليين، فإن حالة الشرطي البالغ من العمر 25 عاما متوسطة.
وبحسب نجمة داود الحمراء (الهيئة الطبية الرسمية)، فقد تم "تحييد" المهاجم، ولم يصدر أي تعليق فوري من الشرطة الإسرائيلية، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
من ناحيتها، أشادت حركة "حماس" الفلسطينية بعملية الطعن التي نُفذت، مساء اليوم الجمعة، قرب باب السلسلة في المسجد الأقصى، واعتبرتها ردا مشروعا على جرائم الاحتلال المتواصلة في غزة والضفة الغربية، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.
ونعت "حماس" منفذ العملية، مشددة على أن "هذا العمل المقاوم يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى نيل حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته".
ودعت إلى "تصعيد المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بمختلف الوسائل، للرد على جرائم الاحتلال وإفشال مخططاته".
كما ناشدت "الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".