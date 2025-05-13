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إسرائيل تغتال مدير شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
إسرائيل تغتال مدير شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه مقتل العميد أحمد عبد إبراهيم القدرة (44 عاما)، مدير شرطة مكافحة... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T08:17+0000
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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "القدرة اغتيل إثر غارة جوية إسرائيلية على مدينة خانيونس بقطاع غزة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء".وأضاف البيان: "إذ تنعى وزارة الداخلية والأمن الوطني الشهيد القدرة، الذي ظل على رأس عمله طوال حرب الإبادة الإسرائيلية، ولم يتوانَ عن خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، لتدين هذه الجريمة النكراء التي تأتي في سياق مسلسل الاستهداف المستمر لجهاز الشرطة والمنظومة الأمنية في قطاع غزة".واستنكر البيان استهداف إسرائيل المتكرر للمنظومة الأمنية والشرطية واغتيال قادتها وضباطها وعناصرها، مؤكدة أن "ذلك النهج لن يحقق أهداف إسرائيل ومساعيها الرامية لإحداث الفوضى والفلتان الأمني في القطاع".وفي وقت سابق من اليوم، لقي صحفي فلسطيني مصرعه، إثر قصف إسرائيل مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي إن قصف المستشفى كان يهدف لتدمير ما وصفه بـ"مقر قيادة وسيطرة" تابع لحركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أن المستشفى يتم استخدامه من قبل الحركة.
https://sarabic.ae/20250512/نتنياهو-سنحتل-غزة-وخلال-أيام-سيشهد-القطاع-أمورا-لم-يتم-الإعلان-عنها-حتى-الآن-1100456168.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

إسرائيل تغتال مدير شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة

08:17 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 08:21 GMT 13.05.2025)
© Photo / Palestinian Ministry of Interiorالعميد أحمد عبد إبراهيم القدرة، مدير شرطة مكافحة المخدرات الفلسطينية
العميد أحمد عبد إبراهيم القدرة، مدير شرطة مكافحة المخدرات الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Photo / Palestinian Ministry of Interior
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أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه مقتل العميد أحمد عبد إبراهيم القدرة (44 عاما)، مدير شرطة مكافحة المخدرات في القطاع، وعضو مجلس قيادة الشرطة بغزة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "القدرة اغتيل إثر غارة جوية إسرائيلية على مدينة خانيونس بقطاع غزة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء".
وأضاف البيان: "إذ تنعى وزارة الداخلية والأمن الوطني الشهيد القدرة، الذي ظل على رأس عمله طوال حرب الإبادة الإسرائيلية، ولم يتوانَ عن خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، لتدين هذه الجريمة النكراء التي تأتي في سياق مسلسل الاستهداف المستمر لجهاز الشرطة والمنظومة الأمنية في قطاع غزة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
نتنياهو: سنحتل غزة وخلال أيام سيشهد القطاع أمورا لم يتم الإعلان عنها حتى الآن
أمس, 20:49 GMT
واستنكر البيان استهداف إسرائيل المتكرر للمنظومة الأمنية والشرطية واغتيال قادتها وضباطها وعناصرها، مؤكدة أن "ذلك النهج لن يحقق أهداف إسرائيل ومساعيها الرامية لإحداث الفوضى والفلتان الأمني في القطاع".
وتعهدت الوزارة بمواصلة جميع أجهزتها الأمنية والشرطية، القيام بواجبها في حفظ الأمن الداخلي، والوقوف "سدًا منيعًا أمام محاولات الاحتلال وأعوانه لضرب الجبهة الداخلية وزعزعة استقرارها، مهما بلغت التضحيات والأثمان التي تدفعها من خيرة قادتها وضباطها، ومقدراتها"، على حد تعبيرها.
أطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
"حماس": المجاعة في غزة تشتد بشكل كارثي وسط استمرار الحصار الإسرائيلي
أمس, 14:44 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، لقي صحفي فلسطيني مصرعه، إثر قصف إسرائيل مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكان الصحفي حسن أصليح، يتلقى العلاج داخل المستشفى عندما تم استهدافها بغارة جوية، ضمن سلسلة هجمات نفذتها إسرائيل عقب الهدنة التي استمرت لساعات، أمس الاثنين، لتسليم الجندي الإسرائيلي الأمريكي الأسير عيدان ألكسندر، إلى الصليب الأحمر، حسب وسائل إعلام فلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قصف المستشفى كان يهدف لتدمير ما وصفه بـ"مقر قيادة وسيطرة" تابع لحركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أن المستشفى يتم استخدامه من قبل الحركة.
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