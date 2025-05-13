https://sarabic.ae/20250513/إسرائيل-تغتال-مدير-شرطة-مكافحة-المخدرات-الفلسطيني-1100465430.html
إسرائيل تغتال مدير شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
إسرائيل تغتال مدير شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه مقتل العميد أحمد عبد إبراهيم القدرة (44 عاما)، مدير شرطة مكافحة... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T08:17+0000
2025-05-13T08:17+0000
2025-05-13T08:21+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100465103_0:37:506:321_1920x0_80_0_0_dec12a68d1cb06307b0b0fc8b36b8f72.jpg
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "القدرة اغتيل إثر غارة جوية إسرائيلية على مدينة خانيونس بقطاع غزة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء".وأضاف البيان: "إذ تنعى وزارة الداخلية والأمن الوطني الشهيد القدرة، الذي ظل على رأس عمله طوال حرب الإبادة الإسرائيلية، ولم يتوانَ عن خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، لتدين هذه الجريمة النكراء التي تأتي في سياق مسلسل الاستهداف المستمر لجهاز الشرطة والمنظومة الأمنية في قطاع غزة".واستنكر البيان استهداف إسرائيل المتكرر للمنظومة الأمنية والشرطية واغتيال قادتها وضباطها وعناصرها، مؤكدة أن "ذلك النهج لن يحقق أهداف إسرائيل ومساعيها الرامية لإحداث الفوضى والفلتان الأمني في القطاع".وفي وقت سابق من اليوم، لقي صحفي فلسطيني مصرعه، إثر قصف إسرائيل مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي إن قصف المستشفى كان يهدف لتدمير ما وصفه بـ"مقر قيادة وسيطرة" تابع لحركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أن المستشفى يتم استخدامه من قبل الحركة.
https://sarabic.ae/20250512/نتنياهو-سنحتل-غزة-وخلال-أيام-سيشهد-القطاع-أمورا-لم-يتم-الإعلان-عنها-حتى-الآن-1100456168.html
https://sarabic.ae/20250512/حماس-المجاعة-في-غزة-تشتد-بشكل-كارثي-وسط-استمرار-الحصار-الإسرائيلي-1100444969.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100465103_0:0:506:380_1920x0_80_0_0_51ee8d6738d4fe3c8e19e782e9e9dc54.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
إسرائيل تغتال مدير شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
08:17 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 08:21 GMT 13.05.2025)
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه مقتل العميد أحمد عبد إبراهيم القدرة (44 عاما)، مدير شرطة مكافحة المخدرات في القطاع، وعضو مجلس قيادة الشرطة بغزة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "القدرة اغتيل إثر غارة جوية إسرائيلية
على مدينة خانيونس بقطاع غزة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء".
وأضاف البيان: "إذ تنعى وزارة الداخلية والأمن الوطني الشهيد القدرة، الذي ظل على رأس عمله طوال حرب الإبادة الإسرائيلية، ولم يتوانَ عن خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، لتدين هذه الجريمة النكراء التي تأتي في سياق مسلسل الاستهداف المستمر لجهاز الشرطة والمنظومة الأمنية في قطاع غزة".
واستنكر البيان استهداف إسرائيل المتكرر للمنظومة الأمنية والشرطية واغتيال قادتها وضباطها وعناصرها، مؤكدة أن "ذلك النهج لن يحقق أهداف إسرائيل ومساعيها الرامية لإحداث الفوضى والفلتان الأمني في القطاع".
وتعهدت الوزارة بمواصلة جميع أجهزتها الأمنية والشرطية، القيام بواجبها في حفظ الأمن الداخلي، والوقوف "سدًا منيعًا أمام محاولات الاحتلال وأعوانه لضرب الجبهة الداخلية وزعزعة استقرارها، مهما بلغت التضحيات والأثمان التي تدفعها من خيرة قادتها وضباطها، ومقدراتها"، على حد تعبيرها.
وفي وقت سابق من اليوم، لقي صحفي فلسطيني مصرعه، إثر قصف إسرائيل مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكان الصحفي حسن أصليح، يتلقى العلاج داخل المستشفى عندما تم استهدافها بغارة جوية، ضمن سلسلة هجمات نفذتها إسرائيل عقب الهدنة التي استمرت لساعات، أمس الاثنين، لتسليم الجندي الإسرائيلي
الأمريكي الأسير عيدان ألكسندر، إلى الصليب الأحمر، حسب وسائل إعلام فلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قصف المستشفى كان يهدف لتدمير ما وصفه بـ"مقر قيادة وسيطرة" تابع لحركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أن المستشفى يتم استخدامه من قبل الحركة.