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إيران تعلن إخماد حريق ضخم في ميناء الخميني... فيديو
إيران تعلن إخماد حريق ضخم في ميناء الخميني... فيديو
سبوتنيك عربي
اندلع، صباح اليوم الجمعة، حريق كبير في مستودع حبوب زيتية تابع للقطاع الخاص في ميناء الإمام الخميني بمحافظة خوزستان جنوب إيران، ما استدعى استنفارًا من السلطات... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T17:00+0000
2025-05-16T17:00+0000
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وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من موقع الحادث، فيما أكدت إدارة الموانئ السيطرة الكاملة على النيران دون تسجيل خسائر بشرية.وقال المدير العام لموانئ خوزستان، أبو طالب غرايلو، في تصريحات لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية إن الحريق نجم عن احتراق ذاتي في مستودع يضم نحو 2500 طن من الحبوب، مضيفًا أن التدخل السريع لطواقم الطوارئ حال دون انتشار النيران.وأشار إلى أن ظاهرة الاحتراق الذاتي للحبوب الزيتية تزداد في الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا جاهزية فرق الإطفاء للتعامل مع مثل هذه الحوادث.ولفت إلى أن الحريق لم يؤثر على العمليات التشغيلية في الميناء، التي استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.ويعد ميناء الإمام الخميني من أكبر الموانئ الاستراتيجية في إيران، ويضم 40 رصيفا نشطا، ويؤدي دورا أساسيا في استيراد المواد الأساسية والبضائع السائبة.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تعلن إخماد حريق ضخم في ميناء الخميني... فيديو

17:00 GMT 16.05.2025
© Photo / Unsplash/ Zoltan Tasiحريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Photo / Unsplash/ Zoltan Tasi
تابعنا عبر
اندلع، صباح اليوم الجمعة، حريق كبير في مستودع حبوب زيتية تابع للقطاع الخاص في ميناء الإمام الخميني بمحافظة خوزستان جنوب إيران، ما استدعى استنفارًا من السلطات المحلية.
وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من موقع الحادث، فيما أكدت إدارة الموانئ السيطرة الكاملة على النيران دون تسجيل خسائر بشرية.
وقال المدير العام لموانئ خوزستان، أبو طالب غرايلو، في تصريحات لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية إن الحريق نجم عن احتراق ذاتي في مستودع يضم نحو 2500 طن من الحبوب، مضيفًا أن التدخل السريع لطواقم الطوارئ حال دون انتشار النيران.
وأشار إلى أن ظاهرة الاحتراق الذاتي للحبوب الزيتية تزداد في الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا جاهزية فرق الإطفاء للتعامل مع مثل هذه الحوادث.
ولفت إلى أن الحريق لم يؤثر على العمليات التشغيلية في الميناء، التي استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.
ويعد ميناء الإمام الخميني من أكبر الموانئ الاستراتيجية في إيران، ويضم 40 رصيفا نشطا، ويؤدي دورا أساسيا في استيراد المواد الأساسية والبضائع السائبة.
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