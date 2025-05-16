https://sarabic.ae/20250516/الرئيس-العراقي-يتسلم-رسالة-خطية-من-بوتين-1100632918.html

الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من بوتين

الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من بوتين

سبوتنيك عربي

تسلم الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، رسالة خطية من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T14:57+0000

2025-05-16T14:57+0000

2025-05-16T14:57+0000

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وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية، أن الرسالة تضمنت دعوة لتعميق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل.وجاء تسليم الرسالة خلال استقبال الرئيس العراقي في بغداد لنائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.ونقل بوغدانوف تحيات الرئيس الروسي إلى نظيره العراقي، إضافة إلى تمنياته بنجاح القمة العربية المقبلة في بغداد وتحقيق أهدافها المنشودة.من جهته، وجه الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، شكره للرئيس بوتين، مشددا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل الاتفاقيات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وأشار إلى أن تطلعات الشعبين الصديقين تتطلب مزيدا من التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الطرفين.وأكد الرئيس العراقي أن القمة العربية التي يستضيفها العراق تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال دعم الجهود الدولية والإقليمية لتخفيف التوترات وتوسيع مجالات التعاون المشترك.كما أشار إلى أن العراق يعيش حاليا حالة من الاستقرار الداخلي ولديه علاقات دولية متوازنة تؤهله للعب دور محوري في تسوية الأزمات وترسيخ الاستقرار في المنطقة.من جانبه، أعرب ميخائيل بوغدانوف عن سعادته بلقاء الرئيس العراقي، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار استمرار التشاور والتعاون بين موسكو وبغداد.وشدد على حرص روسيا على دعم أمن واستقرار العراق ومساندة تطلعات شعبه في التقدم والازدهار.ومن المقرر أن تستضيف العاصمة بغداد، غدا السبت، أعمال القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين بمشاركة القادة والزعماء العرب.

https://sarabic.ae/20250516/مسؤولة-أممية-لـسبوتنيك-نأمل-أن-تخرج-القمة-العربية-بتوصيات-تساعد-على-حل-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1100599199.html

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