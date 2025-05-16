الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من بوتين

عربي
ميدينسكي: الوفد الروسي ذكر المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول بشروط الاتفاقيات المتبادلة عام 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
10:33 GMT
10 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:43 GMT
13 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:23 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
هل يمكن اعتبار المفاوضات الروسية الأوكرانية انفراجة دبلوماسية أم مجرد مناورة في عالم الحروب؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250516/الرئيس-العراقي-يتسلم-رسالة-خطية-من-بوتين-1100632918.html
الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من بوتين
الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من بوتين
سبوتنيك عربي
تسلم الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، رسالة خطية من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T14:57+0000
2025-05-16T14:57+0000
روسيا
العراق
أخبار العالم الآن
العالم العربي
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100632676_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_96ad3b60f86138753161df391b0d9171.jpg
وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية، أن الرسالة تضمنت دعوة لتعميق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل.وجاء تسليم الرسالة خلال استقبال الرئيس العراقي في بغداد لنائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.ونقل بوغدانوف تحيات الرئيس الروسي إلى نظيره العراقي، إضافة إلى تمنياته بنجاح القمة العربية المقبلة في بغداد وتحقيق أهدافها المنشودة.من جهته، وجه الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، شكره للرئيس بوتين، مشددا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل الاتفاقيات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وأشار إلى أن تطلعات الشعبين الصديقين تتطلب مزيدا من التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الطرفين.وأكد الرئيس العراقي أن القمة العربية التي يستضيفها العراق تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال دعم الجهود الدولية والإقليمية لتخفيف التوترات وتوسيع مجالات التعاون المشترك.كما أشار إلى أن العراق يعيش حاليا حالة من الاستقرار الداخلي ولديه علاقات دولية متوازنة تؤهله للعب دور محوري في تسوية الأزمات وترسيخ الاستقرار في المنطقة.من جانبه، أعرب ميخائيل بوغدانوف عن سعادته بلقاء الرئيس العراقي، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار استمرار التشاور والتعاون بين موسكو وبغداد.وشدد على حرص روسيا على دعم أمن واستقرار العراق ومساندة تطلعات شعبه في التقدم والازدهار.ومن المقرر أن تستضيف العاصمة بغداد، غدا السبت، أعمال القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين بمشاركة القادة والزعماء العرب.
https://sarabic.ae/20250516/مسؤولة-أممية-لـسبوتنيك-نأمل-أن-تخرج-القمة-العربية-بتوصيات-تساعد-على-حل-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1100599199.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100632676_76:0:1500:1068_1920x0_80_0_0_71851804a6fc2cef960e61f841720fc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي, فلاديمير بوتين
روسيا, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي, فلاديمير بوتين

الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من بوتين

14:57 GMT 16.05.2025
© AP Photo / Yiannis Kourtoglouالرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد
© AP Photo / Yiannis Kourtoglou
تابعنا عبر
تسلم الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، رسالة خطية من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية، أن الرسالة تضمنت دعوة لتعميق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وجاء تسليم الرسالة خلال استقبال الرئيس العراقي في بغداد لنائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.
ونقل بوغدانوف تحيات الرئيس الروسي إلى نظيره العراقي، إضافة إلى تمنياته بنجاح القمة العربية المقبلة في بغداد وتحقيق أهدافها المنشودة.
من جهته، وجه الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، شكره للرئيس بوتين، مشددا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل الاتفاقيات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن تطلعات الشعبين الصديقين تتطلب مزيدا من التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الطرفين.
وأكد الرئيس العراقي أن القمة العربية التي يستضيفها العراق تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال دعم الجهود الدولية والإقليمية لتخفيف التوترات وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
سحر الجبوري رئيس مكتب الأونروا بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
مسؤولة أممية لـ"سبوتنيك": نأمل أن تخرج القمة العربية بتوصيات تساعد على حل الأزمة الإنسانية في غزة
08:08 GMT
كما أشار إلى أن العراق يعيش حاليا حالة من الاستقرار الداخلي ولديه علاقات دولية متوازنة تؤهله للعب دور محوري في تسوية الأزمات وترسيخ الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أعرب ميخائيل بوغدانوف عن سعادته بلقاء الرئيس العراقي، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار استمرار التشاور والتعاون بين موسكو وبغداد.
وشدد على حرص روسيا على دعم أمن واستقرار العراق ومساندة تطلعات شعبه في التقدم والازدهار.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة بغداد، غدا السبت، أعمال القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين بمشاركة القادة والزعماء العرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيانتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول... فيدان: الوفدان توصلا لاتفاق مبدئي لعقد اجتماع جديد05:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала