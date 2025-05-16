https://sarabic.ae/20250516/المجلس-الأعلى-للدولة-يعلن-سحب-الشرعية-من-حكومة-الدبيبة-ويدعو-لتكليف-حكومة-مؤقتة-خلال-48-ساعة-1100644831.html

المجلس الأعلى للدولة يعلن سحب الشرعية من حكومة الدبيبة ويدعو لتكليف حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة

المجلس الأعلى للدولة يعلن سحب الشرعية من حكومة الدبيبة ويدعو لتكليف حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الجمعة، سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة. 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T19:41+0000

2025-05-16T19:41+0000

2025-05-16T19:46+0000

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وأوضح المجلس في بيان له حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن القرار اتخذ "في أعقاب مظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم لاستمرار الحكومة الحالية التي تجاوزت مدتها القانونية وفشلت في تحقيق الاستحقاق الانتخابي وحل الأزمات المتفاقمة في البلاد".وأكد المجلس في بيانه أنه "تابع عن كثب التطورات الأخيرة، منطلقا من مسؤوليته الوطنية والتزامه بإرادة الشعب الليبي"، مشيرا إلى أن حكومة الدبيبة "ساقطة الشرعية"، ولم تعد تمثل تطلعات المواطنين، مطالبا بضرورة تغييرها بشكل عاجل.وفي هذا السياق، أعلن المجلس الأعلى للدولة ما يلي، "اعتبار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فاقدة للشرعية من كافة النواحي، ما يجعل استمرارها في ممارسة السلطة أمرا غير مقبول".كما أعلن المجلس "دعوة رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بهدف الشروع خلال 48 ساعة في إجراءات تكليف شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة مؤقتة تتولى إدارة المرحلة المقبلة، لحين التوافق على خارطة طريق واضحة تُفضي إلى انتخابات شاملة، ومناشدة الأطراف المحلية والدولية باحترام إرادة الشارع الليبي، ودعم أي مسار سلمي ودستوري يحقق تطلعات الشعب في التغيير، وإنهاء حالة الجمود والانقسام".وختم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانه بالتأكيد على "ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الحساسة"، داعيا إلى "تغليب المصلحة العليا للبلاد".وكان نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، رمضان أبو جناح، أعلن اليوم الجمعة، تقديم استقالته رسميا، موجها اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة وأطراف مقربة منه بالتورط في الفساد وإهدار المال العام وشراء الولاءات، في ما وصفه بـ"محاولة مستميتة للبقاء في السلطة على حساب الوطن".تأتي استقالة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، رمضان أبو جناح، بعد أن أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، باستقالة ثلاثة وزراء من الحكومة، تزامنا مع تظاهرات حاشدة في ميدان الشهداء تطالب بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات.وأعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي استقالته، كما أفاد تلفزيون "المسار" الليبي باستقالة وزير الإسكان، أبو بكر الغاوي، ووزير الاقتصاد، محمد الحويج.

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