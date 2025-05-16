https://sarabic.ae/20250516/ترامب-يزور-كنيسا-يهوديا-خلال-زيارته-للإمارات-فيديو-وصور-1100618488.html
ترامب يزور كنيسا يهوديا خلال زيارته للإمارات... فيديو وصور
ترامب يزور كنيسا يهوديا خلال زيارته للإمارات... فيديو وصور
سبوتنيك عربي
زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كنيسا يهوديا في بيت العائلة الإبراهيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T11:58+0000
2025-05-16T11:58+0000
2025-05-16T11:58+0000
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وخلال الزيارة، أدلى ترامب بتصريح أشاد فيه بوحدة الشعب الإماراتي وإيمانه، واصفًا إياه بـ"الشعب الرائع" بقيادة "قائد عظيم وصديق".ونشرت مارغو مارتن، مستشارة الاتصالات الخاصة بالرئيس ترامب، صورة له داخل الكنيس عبر منصة "إكس"، وأرفقتها بتعليق: "الرئيس ترامب واقف في كنيس بيت العائلة الإبراهيمية". كما شاركت صورة أخرى لترامب أمام "حجر الأساس" المكتوب باللغات العربية والإنجليزية والعبرية.بدورها، نشرت كارولين لافيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، مقطع فيديو يظهر ترامب محاطاً بالإعلاميين والمصورين في الموقع، وعلقت قائلة: "الصحافة تعمل للحصول على تلك اللقطة!".يذكر أن محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، كان قد صرح قبل عامين بأن "بيت العائلة الإبراهيمية" يعد صرحا للحوار الحضاري البنّاء، كما أنه منصة للتلاقي من أجل السلام والأخوة الإنسانية.من جانبها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، على تغريدة الرئيس الإماراتي، بأن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبعث التهاني إلى بيت العائلة الإبراهيمية الذي تم تدشينه في أبو ظبي".يذكر أن "بيت العائلة الإبراهيمية" يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا يهوديا ومركزا تعليميا، ويقع مقره في جزيرة السعديات في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.ويشار إلى أن دولة الإمارات قد أعلنت، في الثامن من الشهر الماضي، إدراج دراسات الهولوكوست (المحارق اليهودية) في المناهج الدراسية بمدارسها على اعتبار أن دراستها "ضرورية للبشرية".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ترامب يزور كنيسا يهوديا خلال زيارته للإمارات... فيديو وصور
زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كنيسا يهوديا في بيت العائلة الإبراهيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة.
وخلال الزيارة، أدلى ترامب بتصريح أشاد فيه بوحدة الشعب الإماراتي وإيمانه، واصفًا إياه بـ"الشعب الرائع" بقيادة "قائد عظيم وصديق".
ونشرت مارغو مارتن، مستشارة الاتصالات الخاصة بالرئيس ترامب، صورة له داخل الكنيس عبر منصة "إكس"، وأرفقتها بتعليق: "الرئيس ترامب واقف في كنيس بيت العائلة الإبراهيمية". كما شاركت صورة أخرى لترامب أمام "حجر الأساس" المكتوب باللغات العربية والإنجليزية والعبرية.
بدورها، نشرت كارولين لافيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، مقطع فيديو يظهر ترامب محاطاً بالإعلاميين والمصورين في الموقع، وعلقت قائلة: "الصحافة تعمل للحصول على تلك اللقطة!".
يذكر أن محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، كان قد صرح قبل عامين بأن "بيت العائلة الإبراهيمية" يعد صرحا للحوار الحضاري البنّاء، كما أنه منصة للتلاقي من أجل السلام والأخوة الإنسانية.
من جانبها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، على تغريدة الرئيس الإماراتي
، بأن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبعث التهاني إلى بيت العائلة الإبراهيمية الذي تم تدشينه في أبو ظبي".
يذكر أن "بيت العائلة الإبراهيمية" يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا يهوديا ومركزا تعليميا، ويقع مقره في جزيرة السعديات في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.
ويشار إلى أن دولة الإمارات قد أعلنت، في الثامن من الشهر الماضي، إدراج دراسات الهولوكوست
(المحارق اليهودية) في المناهج الدراسية بمدارسها على اعتبار أن دراستها "ضرورية للبشرية".