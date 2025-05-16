https://sarabic.ae/20250516/خبير-سياسي-زيلينكسي-يعاني-من-إرباك-سياسي-بسبب-الضغوط-الأمريكية-التي-تدفع-لإنهاء-الحرب-1100613813.html
خبير سياسي: زيلينكسي يعاني من إرباك سياسي بسبب الضغوط الأمريكية التي تدفع لإنهاء الحرب
خبير سياسي: زيلينكسي يعاني من إرباك سياسي بسبب الضغوط الأمريكية التي تدفع لإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
تحدث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية د.غسان ملحم، خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن المفاوضات المنعقدة في تركيا لحلّ الصراع... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T11:55+0000
2025-05-16T11:55+0000
2025-05-16T11:55+0000
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وأوضح ملحم أن "من يملك زمام البت بقرار السلم والحرب في مقابل موسكو هي واشنطن ولا أحد سواها لا في أوكرانيا ولا في أوروبا، بالتالي فإن زيلينسكي يحاول بطريقة أو بأخرى أن يعرقل المفاوضات"، لافتًا إلى أنه "يعاني من تخبط وإرباك سياسي بسبب الضغوط الأمريكية التي تدفع باتجاه إنهاء حالة الحرب".أيضا، أكد ملحم على "الاختلاف بين الرئيس الأمريكي والدول العميقة داخل الإدارة الأمريكية، بين من يقف في صف ترامب من فريق عمله ومن يعبر عن توجهات ومصالح الدول العميقة.ورأى أن "ترامب تجرأ على تحدي إرادة الدول العميقة والتمايز عنها"، قائلا: "لقد أطاح بأوروبا وهو عازم على عقد صفقة وتفاهم سياسي مع روسيا تنهي الحرب في أوكرانيا على حساب أوكرانيا وكذلك على أنقاض مستقبل أوروبا"، معتبراً أن "ترامب لم يعد يأبه بمصالح الأوروبيين بل يقوم بما يحقق المصلحة الأمريكية"، مؤكدًا أن "الجانب الروسي أيضاَ تمكن من تثبيت نفوده السياسي".وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة وروسيا تديران السياسة الدولية"، مرجحًا أن "تفضي هذه المفاوضات في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار".وردا على سؤال حول احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، اعتبر أنّ "المشكلة لن تحل إلا بلقائهما"، متوقعا أن "لا يكون بعيدا".
https://sarabic.ae/20250516/ترامب-حول-إمكانية-اللقاء-مع-بوتين-علينا-أن-نلتقي-وسنلتقي-1100612576.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
خبير سياسي: زيلينكسي يعاني من إرباك سياسي بسبب الضغوط الأمريكية التي تدفع لإنهاء الحرب
حصري
تحدث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية د.غسان ملحم، خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن المفاوضات المنعقدة في تركيا لحلّ الصراع الأوكراني، واصفًا إياها بـ"المحطة المهمة والعلامة الفارقة في مسار تطور الحرب، والعملية السياسية والدبلوماسية".
وأوضح ملحم أن "من يملك زمام البت بقرار السلم والحرب في مقابل موسكو هي واشنطن ولا أحد سواها لا في أوكرانيا ولا في أوروبا، بالتالي فإن زيلينسكي يحاول بطريقة أو بأخرى أن يعرقل المفاوضات"، لافتًا إلى أنه "يعاني من تخبط وإرباك سياسي بسبب الضغوط الأمريكية التي تدفع باتجاه إنهاء حالة الحرب".
ورأى أن "المطلوب ليس إنهاء الأزمة لأنها قد تتفاعل بأشكال أخرى، وإنما المطلوب من وجهة النظر الأمريكي مع الروسي هو إنهاء الحرب القائمة في أوراسيا".
أيضا، أكد ملحم على "الاختلاف بين الرئيس الأمريكي والدول العميقة داخل الإدارة الأمريكية، بين من يقف في صف ترامب من فريق عمله ومن يعبر عن توجهات ومصالح الدول العميقة.
ورأى أن "ترامب تجرأ على تحدي إرادة الدول العميقة والتمايز عنها"، قائلا: "لقد أطاح بأوروبا وهو عازم على عقد صفقة وتفاهم سياسي مع روسيا تنهي الحرب في أوكرانيا على حساب أوكرانيا وكذلك على أنقاض مستقبل أوروبا"، معتبراً أن "ترامب لم يعد يأبه بمصالح الأوروبيين بل يقوم بما يحقق المصلحة الأمريكية"، مؤكدًا أن "الجانب الروسي أيضاَ تمكن من تثبيت نفوده السياسي".
ومن هنا رأى أن "الجانب الأوكراني لن يتقبل هذا التراجع في الموقف السياسي والميداني"، متوقعًا أنه في حال استمر الأوروبيون بهذه الحرب سيتكبدون معهم الأوكرانيون المزيد من الخسائر".
وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة وروسيا تديران السياسة الدولية"، مرجحًا أن "تفضي هذه المفاوضات في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار".
وردا على سؤال حول احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، اعتبر أنّ "المشكلة لن تحل إلا بلقائهما"، متوقعا أن "لا يكون بعيدا".