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الكرملين: اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن فقط إذا توصل الوفدان إلى اتفاقيات معينة
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https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-التطورات-في-ليبيا-1100654397.html
الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن التطورات في ليبيا
الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن التطورات في ليبيا
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا صحفيًا، اليوم السبت، أعربت فيه عن متابعة جمهورية مصر العربية باهتمام كبير وقلق عميق للتطورات الجارية في ليبيا. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T07:34+0000
2025-05-17T07:34+0000
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ودعت الوزارة، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جميع الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.وأكد البيان المصري مجددًا على ضرورة أن يتحلى المواطنون المصريون المقيمون في ليبيا بأعلى درجات الحيطة والحذر، والبقاء في منازلهم لحين توضيح الأوضاع.وشددت على أهمية استمرار تواصلهم مع السفارة المصرية في طرابلس، وغرفة العمليات التي أنشأتها وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، للرد على أي استفسارات أو طلبات.وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب الليبي، "التنسيق مع مجلس الدولة بشكل مستمر وعاجل لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة تباشر عملها خلال الأيام المقبلة، بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة".وقال النواب الليبي، في بيان له، إن "حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها واليوم أسقطها الشعب لتصبح هي والعدم سواء".ودعا المجلس، جميع الجهات الأمنية بطرابلس إلى "عدم التعرض للمتظاهرين السلميين وحمايتهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة"، مطالبا المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.واندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواءين 444 و111 التابعين لمنطقة طرابلس العسكرية، وبعد ذلك أعلنت وزارة الدفاع الليبية، أمس الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة، ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل ستة أشخاص.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
https://sarabic.ae/20250516/ليبيا-مديرية-أمن-طرابلس-تحذر-من-احتمال-تسلل-عناصر-مندسة-إلى-مناطق-التماس-1100598941.html
https://sarabic.ae/20250515/الدبيبة-العملية-الأمنية-في-جنوب-العاصمة-الليبية-طرابلس-كانت-ضرورية-ونفذت-دون-مواجهات-1100593671.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن التطورات في ليبيا

07:34 GMT 17.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا صحفيًا، اليوم السبت، أعربت فيه عن متابعة جمهورية مصر العربية باهتمام كبير وقلق عميق للتطورات الجارية في ليبيا.
ودعت الوزارة، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جميع الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.
وأكد البيان المصري مجددًا على ضرورة أن يتحلى المواطنون المصريون المقيمون في ليبيا بأعلى درجات الحيطة والحذر، والبقاء في منازلهم لحين توضيح الأوضاع.
وشددت على أهمية استمرار تواصلهم مع السفارة المصرية في طرابلس، وغرفة العمليات التي أنشأتها وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، للرد على أي استفسارات أو طلبات.
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
ليبيا... مديرية أمن طرابلس تحذر من احتمال "تسلل عناصر مندسة" إلى مناطق التماس
أمس, 08:01 GMT
وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب الليبي، "التنسيق مع مجلس الدولة بشكل مستمر وعاجل لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة تباشر عملها خلال الأيام المقبلة، بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة".
وقال النواب الليبي، في بيان له، إن "حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها واليوم أسقطها الشعب لتصبح هي والعدم سواء".
ودعا المجلس، جميع الجهات الأمنية بطرابلس إلى "عدم التعرض للمتظاهرين السلميين وحمايتهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة"، مطالبا المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
الدبيبة: العملية الأمنية في جنوب العاصمة الليبية طرابلس كانت ضرورية ونفذت دون مواجهات
15 مايو, 23:48 GMT
واندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواءين 444 و111 التابعين لمنطقة طرابلس العسكرية، وبعد ذلك أعلنت وزارة الدفاع الليبية، أمس الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة، ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل ستة أشخاص.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
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