ليبيا... مديرية أمن طرابلس تحذر من احتمال "تسلل عناصر مندسة" إلى مناطق التماس

عربي
ترامب حول إمكانية اللقاء مع بوتين: يمكننا التوصل إلى قرار في غضون أسبوعين أو ثلاثة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
10:33 GMT
10 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:43 GMT
13 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:23 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
هل يمكن اعتبار المفاوضات الروسية الأوكرانية انفراجة دبلوماسية أم مجرد مناورة في عالم الحروب؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250516/ليبيا-مديرية-أمن-طرابلس-تحذر-من-احتمال-تسلل-عناصر-مندسة-إلى-مناطق-التماس-1100598941.html
ليبيا... مديرية أمن طرابلس تحذر من احتمال "تسلل عناصر مندسة" إلى مناطق التماس
ليبيا... مديرية أمن طرابلس تحذر من احتمال "تسلل عناصر مندسة" إلى مناطق التماس
سبوتنيك عربي
أصدرت مديرية أمن طرابلس في ليبيا بياناً دعت فيه إلى تجنب التظاهر بالقرب من نقاط التماس في العاصمة، محذرة من مخاطر تسلل عناصر مندسة قد تسعى لزعزعة الاستقرار. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T08:01+0000
2025-05-16T08:01+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584094_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_76763c918b5896e7c012dd400a04b68a.jpg
ونقل موقع "الشاهد" الليبي عن المديرية، قولها بأن حق التظاهر مكفول قانونا، لكنها شددت على ضرورة اختيار مواقع بعيدة عن نقاط التماس لضمان سلامة الجميع وتجنب أي توترات في هذه المرحلة الحساسة.وأوضحت المديرية أنها تلقت معلومات من لجنة متابعة وقف إطلاق النار تشير إلى احتمال تسلل عناصر مندسة إلى مناطق التماس، بهدف إثارة الفتنة وتقويض حالة الهدوء القائمة، مما قد يعيد التوتر والاشتباكات، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر عند التواجد أو المرور بتلك المناطق، والإبلاغ عن أي تحركات أو سلوكيات مشبوهة.وفي سياق متصل، شهد ميدان الشهداء بطرابلس، خلال الساعات الماضية، تظاهرة شارك فيها عدد من شباب مناطق سوق الجمعة والزاوية، طالبوا خلالها بإسقاط حكومة الوحدة المنتهية ولايتها.وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف الليبية إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على الهدنة التي تم التوصل إليها وتعزيزها من خلال حوار جاد ومسؤول.جاء ذلك في بيان منسوب إلى فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك"، الذي أوضح أن دعوة غوتيريش جاءت بعد إعلان الهدنة.وأكد المتحدث أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد السريع الذي شهدته المدينة خلال اليومين الماضيين، لا سيما بعد انخراط مجموعات مسلحة من خارج طرابلس واستخدام المدفعية الثقيلة في مناطق سكنية مكتظة، وهو ما وصفه بـ"المقلق للغاية".وأضاف أن "الأمين العام يشعر بحزن عميق إزاء الأنباء الواردة عن مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين خلال الاشتباكات"، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه طرابلس هدوءا نسبيا بعد اشتباكات دامية استمرت يومين، خلفت أضرارا بشرية ومادية جسيمة، قبل أن تُعلن لجنة فض النزاع عن تثبيت مبدئي لوقف إطلاق النار، بانتظار اتفاق نهائي يشمل عودة التشكيلات المسلحة إلى مقراتها.
https://sarabic.ae/20250515/الدبيبة-العملية-الأمنية-في-جنوب-العاصمة-الليبية-طرابلس-كانت-ضرورية-ونفذت-دون-مواجهات-1100593671.html
https://sarabic.ae/20250515/داخلية-الوحدة-الوطنية-الأمن-مستتب-في-طرابلس-وندعو-المواطنين-للعودة-إلى-أعمالهم-1100568021.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584094_256:0:1025:577_1920x0_80_0_0_9872c9d534a8052086e7c2745e54bcee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

ليبيا... مديرية أمن طرابلس تحذر من احتمال "تسلل عناصر مندسة" إلى مناطق التماس

08:01 GMT 16.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أصدرت مديرية أمن طرابلس في ليبيا بياناً دعت فيه إلى تجنب التظاهر بالقرب من نقاط التماس في العاصمة، محذرة من مخاطر تسلل عناصر مندسة قد تسعى لزعزعة الاستقرار.
ونقل موقع "الشاهد" الليبي عن المديرية، قولها بأن حق التظاهر مكفول قانونا، لكنها شددت على ضرورة اختيار مواقع بعيدة عن نقاط التماس لضمان سلامة الجميع وتجنب أي توترات في هذه المرحلة الحساسة.
وأوضحت المديرية أنها تلقت معلومات من لجنة متابعة وقف إطلاق النار تشير إلى احتمال تسلل عناصر مندسة إلى مناطق التماس، بهدف إثارة الفتنة وتقويض حالة الهدوء القائمة، مما قد يعيد التوتر والاشتباكات، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر عند التواجد أو المرور بتلك المناطق، والإبلاغ عن أي تحركات أو سلوكيات مشبوهة.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
الدبيبة: العملية الأمنية في جنوب العاصمة الليبية طرابلس كانت ضرورية ونفذت دون مواجهات
أمس, 23:48 GMT
وفي سياق متصل، شهد ميدان الشهداء بطرابلس، خلال الساعات الماضية، تظاهرة شارك فيها عدد من شباب مناطق سوق الجمعة والزاوية، طالبوا خلالها بإسقاط حكومة الوحدة المنتهية ولايتها.
وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف الليبية إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على الهدنة التي تم التوصل إليها وتعزيزها من خلال حوار جاد ومسؤول.
جاء ذلك في بيان منسوب إلى فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك"، الذي أوضح أن دعوة غوتيريش جاءت بعد إعلان الهدنة.
شارع من شوارع وسط العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
داخلية الوحدة الوطنية: الأمن مستتب في طرابلس وندعو المواطنين للعودة إلى أعمالهم
أمس, 12:23 GMT
وأكد المتحدث أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد السريع الذي شهدته المدينة خلال اليومين الماضيين، لا سيما بعد انخراط مجموعات مسلحة من خارج طرابلس واستخدام المدفعية الثقيلة في مناطق سكنية مكتظة، وهو ما وصفه بـ"المقلق للغاية".
وأضاف أن "الأمين العام يشعر بحزن عميق إزاء الأنباء الواردة عن مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين خلال الاشتباكات"، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه طرابلس هدوءا نسبيا بعد اشتباكات دامية استمرت يومين، خلفت أضرارا بشرية ومادية جسيمة، قبل أن تُعلن لجنة فض النزاع عن تثبيت مبدئي لوقف إطلاق النار، بانتظار اتفاق نهائي يشمل عودة التشكيلات المسلحة إلى مقراتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيأهم مستجدات المفاوضات الروسية الأوكرانية.. بدء محادثات ثلاثية بين تركيا وأمريكا وأوكرانيا05:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала