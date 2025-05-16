https://sarabic.ae/20250516/ليبيا-مديرية-أمن-طرابلس-تحذر-من-احتمال-تسلل-عناصر-مندسة-إلى-مناطق-التماس-1100598941.html

ليبيا... مديرية أمن طرابلس تحذر من احتمال "تسلل عناصر مندسة" إلى مناطق التماس

ليبيا... مديرية أمن طرابلس تحذر من احتمال "تسلل عناصر مندسة" إلى مناطق التماس

سبوتنيك عربي

أصدرت مديرية أمن طرابلس في ليبيا بياناً دعت فيه إلى تجنب التظاهر بالقرب من نقاط التماس في العاصمة، محذرة من مخاطر تسلل عناصر مندسة قد تسعى لزعزعة الاستقرار. 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T08:01+0000

2025-05-16T08:01+0000

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ونقل موقع "الشاهد" الليبي عن المديرية، قولها بأن حق التظاهر مكفول قانونا، لكنها شددت على ضرورة اختيار مواقع بعيدة عن نقاط التماس لضمان سلامة الجميع وتجنب أي توترات في هذه المرحلة الحساسة.وأوضحت المديرية أنها تلقت معلومات من لجنة متابعة وقف إطلاق النار تشير إلى احتمال تسلل عناصر مندسة إلى مناطق التماس، بهدف إثارة الفتنة وتقويض حالة الهدوء القائمة، مما قد يعيد التوتر والاشتباكات، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر عند التواجد أو المرور بتلك المناطق، والإبلاغ عن أي تحركات أو سلوكيات مشبوهة.وفي سياق متصل، شهد ميدان الشهداء بطرابلس، خلال الساعات الماضية، تظاهرة شارك فيها عدد من شباب مناطق سوق الجمعة والزاوية، طالبوا خلالها بإسقاط حكومة الوحدة المنتهية ولايتها.وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف الليبية إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على الهدنة التي تم التوصل إليها وتعزيزها من خلال حوار جاد ومسؤول.جاء ذلك في بيان منسوب إلى فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك"، الذي أوضح أن دعوة غوتيريش جاءت بعد إعلان الهدنة.وأكد المتحدث أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد السريع الذي شهدته المدينة خلال اليومين الماضيين، لا سيما بعد انخراط مجموعات مسلحة من خارج طرابلس واستخدام المدفعية الثقيلة في مناطق سكنية مكتظة، وهو ما وصفه بـ"المقلق للغاية".وأضاف أن "الأمين العام يشعر بحزن عميق إزاء الأنباء الواردة عن مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين خلال الاشتباكات"، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه طرابلس هدوءا نسبيا بعد اشتباكات دامية استمرت يومين، خلفت أضرارا بشرية ومادية جسيمة، قبل أن تُعلن لجنة فض النزاع عن تثبيت مبدئي لوقف إطلاق النار، بانتظار اتفاق نهائي يشمل عودة التشكيلات المسلحة إلى مقراتها.

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