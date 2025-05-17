بين السياسة والثقافة... مشاركات يخطفن الأنظار في منتدى "قازان 2025"

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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
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نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
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الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
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11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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ملفات ساخنة
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
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شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
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29 د
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
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نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
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مساحة حرة
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16:03 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250517/بين-السياسة-والثقافة-مشاركات-يخطفن-الأنظار-في-منتدى-قازان-2025-1100663168.html
بين السياسة والثقافة... مشاركات يخطفن الأنظار في منتدى "قازان 2025"
بين السياسة والثقافة... مشاركات يخطفن الأنظار في منتدى "قازان 2025"
سبوتنيك عربي
في منتدى "قازان 2025"، لم تقتصر المشاركات على السياسة فقط، بل تميزت أيضا بحضور نسائي قوي يجمع بين الثقافة والأناقة، ليخطفن الأنظار ويعكسن تنوع وتميز هذا الحدث... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, 2025 منتدى قازان, روسيا
фото, صور, 2025 منتدى قازان, روسيا

بين السياسة والثقافة... مشاركات يخطفن الأنظار في منتدى "قازان 2025"

15:24 GMT 17.05.2025
تابعنا عبر
في منتدى "قازان 2025"، لم تقتصر المشاركات على السياسة فقط، بل تميزت أيضا بحضور نسائي قوي يجمع بين الثقافة والأناقة، ليخطفن الأنظار ويعكسن تنوع وتميز هذا الحدث الدولي المهم.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يستقبلن الضيوف المشاركين في منتدى قازان 2025 في المطار.

فتيات يستقبلن الضيوف المشاركين في منتدى قازان 2025 في المطار. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Maksim Bogodvid
/
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فتيات يستقبلن الضيوف المشاركين في منتدى قازان 2025 في المطار.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Alexander Kriazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في منتدى قازان 2025

مشاركة في منتدى قازان 2025 - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Alexander Kriazhev
/
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مشاركة في منتدى قازان 2025

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Anatoly Medved / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات يلتقطن الصور خلال التحضيرات للمنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

مشاركات يلتقطن الصور خلال التحضيرات للمنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر &quot;روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025&quot; - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Anatoly Medved
/
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مشاركات يلتقطن الصور خلال التحضيرات للمنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر &quot;روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025&quot; - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Maksim Platonov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر &quot;روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025&quot; - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Maksim Platonov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Aleksander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات يلبس الزي الشعبي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

مشاركات يلبس الزي الشعبي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر &quot;روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025&quot; - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Aleksander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات يلبس الزي الشعبي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Aleksander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر &quot;روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025&quot; - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Aleksander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات يلبسن الزي الشعبي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

مشاركات يلبسن الزي الشعبي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر &quot;روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025&quot; - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات يلبسن الزي الشعبي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Aleksander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة تسير وهي ترتدي الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

مشاركة تسير وهي ترتدي الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر &quot;روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025&quot; - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Aleksander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة تسير وهي ترتدي الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Maksim Platonov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة ترتدي الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

مشاركة ترتدي الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر &quot;روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025&quot; - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Maksim Platonov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة ترتدي الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر &quot;روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025&quot; - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Ilya Pitalev
/
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مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات يلبسن الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

مشاركات يلبسن الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر &quot;روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025&quot; - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Vladimir Astapkovich
/
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مشاركات يلبسن الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"

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