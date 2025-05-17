https://sarabic.ae/20250517/بين-السياسة-والثقافة-مشاركات-يخطفن-الأنظار-في-منتدى-قازان-2025-1100663168.html
بين السياسة والثقافة... مشاركات يخطفن الأنظار في منتدى "قازان 2025"
بين السياسة والثقافة... مشاركات يخطفن الأنظار في منتدى "قازان 2025"
سبوتنيك عربي
في منتدى "قازان 2025"، لم تقتصر المشاركات على السياسة فقط، بل تميزت أيضا بحضور نسائي قوي يجمع بين الثقافة والأناقة، ليخطفن الأنظار ويعكسن تنوع وتميز هذا الحدث... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T15:24+0000
2025-05-17T15:24+0000
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фото, صور, 2025 منتدى قازان, روسيا
фото, صور, 2025 منتدى قازان, روسيا
بين السياسة والثقافة... مشاركات يخطفن الأنظار في منتدى "قازان 2025"
في منتدى "قازان 2025"، لم تقتصر المشاركات على السياسة فقط، بل تميزت أيضا بحضور نسائي قوي يجمع بين الثقافة والأناقة، ليخطفن الأنظار ويعكسن تنوع وتميز هذا الحدث الدولي المهم.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
فتيات يستقبلن الضيوف المشاركين في منتدى قازان 2025 في المطار.
فتيات يستقبلن الضيوف المشاركين في منتدى قازان 2025 في المطار.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Alexander Kriazhev / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركة في منتدى قازان 2025
مشاركة في منتدى قازان 2025
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Anatoly Medved / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركات يلتقطن الصور خلال التحضيرات للمنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
مشاركات يلتقطن الصور خلال التحضيرات للمنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Maksim Platonov / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Aleksander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركات يلبس الزي الشعبي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
مشاركات يلبس الزي الشعبي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Aleksander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركات يلبسن الزي الشعبي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
مشاركات يلبسن الزي الشعبي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Aleksander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركة تسير وهي ترتدي الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
مشاركة تسير وهي ترتدي الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Maksim Platonov / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركة ترتدي الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
مشاركة ترتدي الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
مشاركات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركات يلبسن الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"
مشاركات يلبسن الزي التقليدي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"