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https://sarabic.ae/20250517/رئيس-الحكومة-اللبنانية-مستعدون-لبناء-الشراكات-الاستراتيجية-مع-كافة-الدول-العربية-1100681779.html
رئيس الحكومة اللبنانية: مستعدون لبناء الشراكات الاستراتيجية مع كافة الدول العربية
رئيس الحكومة اللبنانية: مستعدون لبناء الشراكات الاستراتيجية مع كافة الدول العربية
سبوتنيك عربي
أبدى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم السبت، استعداد بلاده لبناء الشراكات الاستراتيجية مع كافة الدول العربية، مشدداً على رفض أية محاولات لنقل أو تهجير... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T20:40+0000
2025-05-17T20:40+0000
العالم العربي
لبنان
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وقال سلام، في كلمة أمام القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد: "نجتمع اليوم، وقد افتتح لبنان، صفحة جديدة في تاريخه بانتهاج سياسة واضحة وحازمة تلتزم الإصلاح في مختلف المجالات، وتقوم على فرض سيادة الدولة للبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، وتؤكّد على اعتماد سياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، ويهمّه بناء الشراكات الاستراتيجية مع كافة الدول العربية وهو حريص على التصدي لكل ما يهدد أمنها وسيادتها واستقرارها، أياً كان مصدرها".ودعا الدول العربية إلى الضغط على المجتمع الدولي "لإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري والكامل من جميع الأراضي اللبنانية".وتابع سلام: "إننا نقدّر عالياً تضامن كل الأشقاء العرب مع لبنان في هذه الظروف وتقديم المساعدات للتخفيف من وطأة الأزمات المتتالية عليه، بما فيها متطلبات إعادة الإعمار".وأضاف: "رغم حجم التحديات الداخلية، التي تواجهنا، يبقى لبنان، كما كان دوماً، ملتزماً نصرة القضية الفلسطينية. فنحن ندين بشدة السياسة الإسرائيلية القائمة على القتل الممنهج والتدمير الشامل والتجويع المتعمد، لا سيما في قطاع غزة. ولا شك أن ما يشجع المعتدي الإسرائيلي على التمادي هو غياب المحاسبة رغم صدور قرارات تاريخيّة من أعلى المحافل القانونية الدولية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية".وشدد سلام بالقول: "نحن نؤكد على دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه، وبالأخص حقه في تقرير المصير وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، التزاماً بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تبنيناها جميعاً في قمة بيروت عام 2002".وأضاف: "نؤكد على رفض أية محاولات لنقل أو تهجير الفلسطينيين أو توطينهم في بلد آخر رفضًا قاطعًا".وكرر "ترحيب لبنان بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، وبجهود المملكة العربية السعودية، توصلاً إلى ذلك، ونهنئ سوريا دولة وشعباً على هذا القرار الذي يشكل فرصة للنهوض، وسيكون له انعكاسات إيجابية إيضاً على لبنان وعموم المنطقة".هذا وانطلقت اليوم أعمال القمة العربية الـ 34 في العاصمة العراقية بغداد، وسط ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.
https://sarabic.ae/20250517/حماس-تصدر-بيانا-عن-مخرجات-القمة-العربية-في-بغداد-1100680084.html
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية: مستعدون لبناء الشراكات الاستراتيجية مع كافة الدول العربية

20:40 GMT 17.05.2025
© Sputnik . Sputnikرئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34، 16 مايو/ أيار 2025
رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34، 16 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
أبدى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم السبت، استعداد بلاده لبناء الشراكات الاستراتيجية مع كافة الدول العربية، مشدداً على رفض أية محاولات لنقل أو تهجير الفلسطينيين أو توطينهم في بلد آخر.
وقال سلام، في كلمة أمام القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد: "نجتمع اليوم، وقد افتتح لبنان، صفحة جديدة في تاريخه بانتهاج سياسة واضحة وحازمة تلتزم الإصلاح في مختلف المجالات، وتقوم على فرض سيادة الدولة للبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، وتؤكّد على اعتماد سياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، ويهمّه بناء الشراكات الاستراتيجية مع كافة الدول العربية وهو حريص على التصدي لكل ما يهدد أمنها وسيادتها واستقرارها، أياً كان مصدرها".
وأوضح أن "الدولة اللبنانية تعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 تنفيذاً كاملا، انطلاقاً من التزامها بالشرعية الدولية ومن تمسكها باستعادة سيادتها وتعزيز أمنها وحرصها على إعادة الإعمار".
ودعا الدول العربية إلى الضغط على المجتمع الدولي "لإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري والكامل من جميع الأراضي اللبنانية".
وتابع سلام: "إننا نقدّر عالياً تضامن كل الأشقاء العرب مع لبنان في هذه الظروف وتقديم المساعدات للتخفيف من وطأة الأزمات المتتالية عليه، بما فيها متطلبات إعادة الإعمار".
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
"حماس" تصدر بيانا عن مخرجات القمة العربية في بغداد
18:55 GMT
وأضاف: "رغم حجم التحديات الداخلية، التي تواجهنا، يبقى لبنان، كما كان دوماً، ملتزماً نصرة القضية الفلسطينية. فنحن ندين بشدة السياسة الإسرائيلية القائمة على القتل الممنهج والتدمير الشامل والتجويع المتعمد، لا سيما في قطاع غزة. ولا شك أن ما يشجع المعتدي الإسرائيلي على التمادي هو غياب المحاسبة رغم صدور قرارات تاريخيّة من أعلى المحافل القانونية الدولية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية".
وشدد سلام بالقول: "نحن نؤكد على دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه، وبالأخص حقه في تقرير المصير وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، التزاماً بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تبنيناها جميعاً في قمة بيروت عام 2002".
وأضاف: "نؤكد على رفض أية محاولات لنقل أو تهجير الفلسطينيين أو توطينهم في بلد آخر رفضًا قاطعًا".
ولفت إلى "استعداد الدولة اللبنانية للتعاون مع الجمهورية العربية السورية لإعادة النازحين السورييّن، الذين استضافهم لبنان منذ عام 2011، إلى بلداتهم وقراهم التي أصبحت آمنة. وندعو الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة على تأمين مقومات الحياة الأساسية لهم في سوريا مما يجعل الظروف أكثر ملاءمة لعودتهم الكريمة. وكذلك، نسعى إلى ضبط الحدود، ومنع التهريب بكافة أشكاله لما فيه من مصلحة مشتركة لبلدينا".
وكرر "ترحيب لبنان بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، وبجهود المملكة العربية السعودية، توصلاً إلى ذلك، ونهنئ سوريا دولة وشعباً على هذا القرار الذي يشكل فرصة للنهوض، وسيكون له انعكاسات إيجابية إيضاً على لبنان وعموم المنطقة".
هذا وانطلقت اليوم أعمال القمة العربية الـ 34 في العاصمة العراقية بغداد، وسط ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.
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