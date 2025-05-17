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https://sarabic.ae/20250517/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-نتنياهو-يجرنا-إلى-حرب-سياسية-لا-طائل-منها-1100678737.html
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يجرنا إلى حرب سياسية لا طائل منها
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يجرنا إلى حرب سياسية لا طائل منها
سبوتنيك عربي
قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يجرّ بلادهم إلى حرب سياسية لا طائل منها ستؤدي إلى قتل رهائن وجنود. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T17:33+0000
2025-05-17T17:33+0000
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ونشرت عائلات الأسرى بيانا لهم، مساء اليوم السبت، أوضحوا من خلاله أن نتنياهو يجر إسرائيل إلى حرب سياسية ستؤدي إلى قتل رهائن وجنود، داعين إلى التوصل لاتفاق شامل يعيد جميع المختطفين وينهي الحرب على قطاع غزة.ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، إلى النزول إلى الشوارع والتظاهر ضد سياسات حكومة نتنياهو، من أجل المطالبة بوقف الحرب في غزة وإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين. فيما وصف البيان حكومة نتنياهو بـ"الفاشلة والمهملة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية آذار/مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250516/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-شن-غارات-جوية-واسعة-النطاق-على-قطاع-غزة-استعدادا-لتوسيع-المناورات-البرية-1100647258.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يجرنا إلى حرب سياسية لا طائل منها

17:33 GMT 17.05.2025
© AP Photo / Leo Correaرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
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قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يجرّ بلادهم إلى حرب سياسية لا طائل منها ستؤدي إلى قتل رهائن وجنود.
ونشرت عائلات الأسرى بيانا لهم، مساء اليوم السبت، أوضحوا من خلاله أن نتنياهو يجر إسرائيل إلى حرب سياسية ستؤدي إلى قتل رهائن وجنود، داعين إلى التوصل لاتفاق شامل يعيد جميع المختطفين وينهي الحرب على قطاع غزة.
ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، إلى النزول إلى الشوارع والتظاهر ضد سياسات حكومة نتنياهو، من أجل المطالبة بوقف الحرب في غزة وإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين. فيما وصف البيان حكومة نتنياهو بـ"الفاشلة والمهملة".
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة
أمس, 21:19 GMT
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية آذار/مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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