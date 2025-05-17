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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T11:22+0000
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фото, صور
أطرف الصور لهذا الأسبوع
11:22 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 11:23 GMT 17.05.2025)
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Getty Images / Anadolu/Gerald Andersonطائر بالقرب من زرافة في محمية ماساي مارا الوطنية، كينيا
طائر بالقرب من زرافة في محمية ماساي مارا الوطنية، كينيا
© AP Photo / Evan Vucciضحكة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون مع الرئيس دونالد ترامب أثناء تلقيهما أسئلة من وسائل الإعلام بعد الإعلان عن اتفاق تجاري في المكتب البيضاوي
ضحكة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون مع الرئيس دونالد ترامب أثناء تلقيهما أسئلة من وسائل الإعلام بعد الإعلان عن اتفاق تجاري في المكتب البيضاوي
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
طائر نورس أمام كاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان
طائر نورس أمام كاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
نشطاء من تحالف "أوقفوا ترامب" يرتدون قناع مارك زوكربيرغ ، وقناع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أثناء احتجاج في لندن للمطالبة بفرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى
نشطاء من تحالف "أوقفوا ترامب" يرتدون قناع مارك زوكربيرغ ، وقناع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أثناء احتجاج في لندن للمطالبة بفرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى
© Getty Images / Anadolu/Turkish Red Crescentمتبرع يرتدي زي سبايدر مان ينضم إلى فعالية التبرع بالدم في أنقرة، تركيا
متبرع يرتدي زي سبايدر مان ينضم إلى فعالية التبرع بالدم في أنقرة، تركيا
© Getty Images / Chip Somodevillaيستعد المتظاهرون الذين يرتدون ملابس "الاحتكاريين" لحضور جلسة استماع بشأن زيادات الأسعار التي يقدمها رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب في واشنطن العاصمة.
يستعد المتظاهرون الذين يرتدون ملابس "الاحتكاريين" لحضور جلسة استماع بشأن زيادات الأسعار التي يقدمها رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب في واشنطن العاصمة.
© AP Photo / Guadalupe Pardo
عامل يضع ملصقًا للبابا ليو الرابع عشر المنتخب حديثًا، على لوحة إعلانات في أحد شوارع بيرو
عامل يضع ملصقًا للبابا ليو الرابع عشر المنتخب حديثًا، على لوحة إعلانات في أحد شوارع بيرو
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Anatoly Medved / الانتقال إلى بنك الصور
زائر يتفقد تمثال أسد في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
زائر يتفقد تمثال أسد في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"