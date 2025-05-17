أطرف الصور لهذا الأسبوع

© AP Photo / Evan Vucci ضحكة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون مع الرئيس دونالد ترامب أثناء تلقيهما أسئلة من وسائل الإعلام بعد الإعلان عن اتفاق تجاري في المكتب البيضاوي