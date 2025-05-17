أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:28 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250517/1100665730.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T11:22+0000
2025-05-17T11:23+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/11/1100665899_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_f178f027ba29a3c97d1904890ff7ee3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/11/1100665899_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b0357ee1aff74c02bb66524fd5734d49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

11:22 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 11:23 GMT 17.05.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Getty Images / Anadolu/Gerald Andersonطائر بالقرب من زرافة في محمية ماساي مارا الوطنية، كينيا
طائر بالقرب من زرافة في محمية ماساي مارا الوطنية، كينيا - سبوتنيك عربي
1/8
© Getty Images / Anadolu/Gerald Anderson
طائر بالقرب من زرافة في محمية ماساي مارا الوطنية، كينيا
© AP Photo / Evan Vucciضحكة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون مع الرئيس دونالد ترامب أثناء تلقيهما أسئلة من وسائل الإعلام بعد الإعلان عن اتفاق تجاري في المكتب البيضاوي
ضحكة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون مع الرئيس دونالد ترامب أثناء تلقيهما أسئلة من وسائل الإعلام بعد الإعلان عن اتفاق تجاري في المكتب البيضاوي - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Evan Vucci
ضحكة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون مع الرئيس دونالد ترامب أثناء تلقيهما أسئلة من وسائل الإعلام بعد الإعلان عن اتفاق تجاري في المكتب البيضاوي
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel

طائر نورس أمام كاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان

طائر نورس أمام كاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel

طائر نورس أمام كاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

نشطاء من تحالف "أوقفوا ترامب" يرتدون قناع مارك زوكربيرغ ، وقناع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أثناء احتجاج في لندن للمطالبة بفرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى

نشطاء من تحالف &quot;أوقفوا ترامب&quot; يرتدون قناع مارك زوكربيرغ ، وقناع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أثناء احتجاج في لندن للمطالبة بفرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

نشطاء من تحالف "أوقفوا ترامب" يرتدون قناع مارك زوكربيرغ ، وقناع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أثناء احتجاج في لندن للمطالبة بفرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى

© Getty Images / Anadolu/Turkish Red Crescentمتبرع يرتدي زي سبايدر مان ينضم إلى فعالية التبرع بالدم في أنقرة، تركيا
متبرع يرتدي زي سبايدر مان ينضم إلى فعالية التبرع بالدم في أنقرة، تركيا - سبوتنيك عربي
5/8
© Getty Images / Anadolu/Turkish Red Crescent
متبرع يرتدي زي سبايدر مان ينضم إلى فعالية التبرع بالدم في أنقرة، تركيا
© Getty Images / Chip Somodevillaيستعد المتظاهرون الذين يرتدون ملابس "الاحتكاريين" لحضور جلسة استماع بشأن زيادات الأسعار التي يقدمها رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب في واشنطن العاصمة.
يستعد المتظاهرون الذين يرتدون ملابس الاحتكاريين لحضور جلسة استماع بشأن زيادات الأسعار التي يقدمها رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب في واشنطن العاصمة. - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / Chip Somodevilla
يستعد المتظاهرون الذين يرتدون ملابس "الاحتكاريين" لحضور جلسة استماع بشأن زيادات الأسعار التي يقدمها رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب في واشنطن العاصمة.
© AP Photo / Guadalupe Pardo

عامل يضع ملصقًا للبابا ليو الرابع عشر المنتخب حديثًا، على لوحة إعلانات في أحد شوارع بيرو

عامل يضع ملصقًا للبابا ليو الرابع عشر المنتخب حديثًا، على لوحة إعلانات في أحد شوارع بيرو - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Guadalupe Pardo

عامل يضع ملصقًا للبابا ليو الرابع عشر المنتخب حديثًا، على لوحة إعلانات في أحد شوارع بيرو

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Anatoly Medved / الانتقال إلى بنك الصور

زائر يتفقد تمثال أسد في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"

زائر يتفقد تمثال أسد في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر &quot;روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان&quot; - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”/Anatoly Medved
/
الانتقال إلى بنك الصور

زائر يتفقد تمثال أسد في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала