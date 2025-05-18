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https://sarabic.ae/20250518/إسرائيل-تكشف-عن-وثائق-جديدة-خاصة-بجاسوسها-التاريخي-في-دمشق-صور-1100704299.html
إسرائيل تكشف عن وثائق جديدة خاصة بجاسوسها التاريخي في دمشق... صور
إسرائيل تكشف عن وثائق جديدة خاصة بجاسوسها التاريخي في دمشق... صور
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورا من وثائق سرية تم استعادتها من أرشيف الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، تحت عنوان "في عملية استخباراتية جريئة: الموساد يعيد من... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T15:14+0000
2025-05-18T15:14+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع "إسرائيل اليوم"، "نجح جهاز الموساد الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز استخباراتي تابع لدولة حليفة، في تنفيذ عملية سرية متقدمة نُقل خلالها الأرشيف السوري الرسمي المتعلق بالجاسوس الإسرائيلي الراحل إيلي كوهين إلى إسرائيل".وجاءت هذه العملية في توقيت رمزي، تزامنًا مع الذكرى الستين لإعدام كوهين، في ساحة المرجة وسط دمشق في 18 مايو/ أيار 1965، ما أضفى على العملية طابعًا وجدانيًا إلى جانب دلالتها الأمنية والسياسية.وخلال لقاء خاص عُقد، اليوم الأحد، في مقر الحكومة الإسرائيلية، جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومدير الموساد دادي برنياع، بأرملة كوهين، نادية كوهين، جرى عرض مجموعة من المقتنيات الأصلية والوثائق التي تم استعادتها من سوريا، من أبرزها الوصية التي كتبها كوهين بخط يده قبل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام، والتي لم يُكشف سابقًا سوى عن نسخة منها.ويذكر أن كوهين، الذي تسلل إلى سوريا في بداية الستينيات تحت غطاء رجل أعمال، تم اكتشاف أمره واعتقاله في عام 1965، ليُعدم في دمشق في 18 مايو/ أيار من العام ذاته، بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250518/سوريا-توجه-رسالة-للملك-المغربي-1100699165.html
إسرائيل
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

إسرائيل تكشف عن وثائق جديدة خاصة بجاسوسها التاريخي في دمشق... صور

15:14 GMT 18.05.2025
© Photo / x.comإسرائيل تكشف عن وثائق جديدة خاصة بجاسوسها التاريخي في دمشق
إسرائيل تكشف عن وثائق جديدة خاصة بجاسوسها التاريخي في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Photo / x.com
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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورا من وثائق سرية تم استعادتها من أرشيف الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، تحت عنوان "في عملية استخباراتية جريئة: الموساد يعيد من سوريا أرشيف الجاسوس إيلي كوهين إلى إسرائيل".
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "إسرائيل اليوم"، "نجح جهاز الموساد الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز استخباراتي تابع لدولة حليفة، في تنفيذ عملية سرية متقدمة نُقل خلالها الأرشيف السوري الرسمي المتعلق بالجاسوس الإسرائيلي الراحل إيلي كوهين إلى إسرائيل".
ويضم الأرشيف آلاف الوثائق والمقتنيات الشخصية التي احتفظت بها الأجهزة الأمنية السورية بسرية تامة على مدى نحو ستة عقود.
وجاءت هذه العملية في توقيت رمزي، تزامنًا مع الذكرى الستين لإعدام كوهين، في ساحة المرجة وسط دمشق في 18 مايو/ أيار 1965، ما أضفى على العملية طابعًا وجدانيًا إلى جانب دلالتها الأمنية والسياسية.
وخلال لقاء خاص عُقد، اليوم الأحد، في مقر الحكومة الإسرائيلية، جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومدير الموساد دادي برنياع، بأرملة كوهين، نادية كوهين، جرى عرض مجموعة من المقتنيات الأصلية والوثائق التي تم استعادتها من سوريا، من أبرزها الوصية التي كتبها كوهين بخط يده قبل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام، والتي لم يُكشف سابقًا سوى عن نسخة منها.
وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
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11:43 GMT
ويضم الأرشيف المثير ما يقرب من 2500 وثيقة وصورة ومادة أصلية، معظمها يُعرض للمرة الأولى. وتعود هذه المواد إلى الفترة التي أعقبت اعتقال كوهين في يناير 1965، حين صادرت المخابرات السورية ممتلكاته وفتحت تحقيقًا موسعًا حول نشاطه التجسسي الذي وصل إلى أعلى دوائر السلطة في دمشق.
ويذكر أن كوهين، الذي تسلل إلى سوريا في بداية الستينيات تحت غطاء رجل أعمال، تم اكتشاف أمره واعتقاله في عام 1965، ليُعدم في دمشق في 18 مايو/ أيار من العام ذاته، بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
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