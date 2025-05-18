https://sarabic.ae/20250518/إسرائيل-تكشف-عن-وثائق-جديدة-خاصة-بجاسوسها-التاريخي-في-دمشق-صور-1100704299.html

إسرائيل تكشف عن وثائق جديدة خاصة بجاسوسها التاريخي في دمشق... صور

إسرائيل تكشف عن وثائق جديدة خاصة بجاسوسها التاريخي في دمشق... صور

سبوتنيك عربي

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورا من وثائق سرية تم استعادتها من أرشيف الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، تحت عنوان "في عملية استخباراتية جريئة: الموساد يعيد من... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T15:14+0000

2025-05-18T15:14+0000

2025-05-18T15:14+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

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وبحسب التقرير الذي نشره موقع "إسرائيل اليوم"، "نجح جهاز الموساد الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز استخباراتي تابع لدولة حليفة، في تنفيذ عملية سرية متقدمة نُقل خلالها الأرشيف السوري الرسمي المتعلق بالجاسوس الإسرائيلي الراحل إيلي كوهين إلى إسرائيل".وجاءت هذه العملية في توقيت رمزي، تزامنًا مع الذكرى الستين لإعدام كوهين، في ساحة المرجة وسط دمشق في 18 مايو/ أيار 1965، ما أضفى على العملية طابعًا وجدانيًا إلى جانب دلالتها الأمنية والسياسية.وخلال لقاء خاص عُقد، اليوم الأحد، في مقر الحكومة الإسرائيلية، جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومدير الموساد دادي برنياع، بأرملة كوهين، نادية كوهين، جرى عرض مجموعة من المقتنيات الأصلية والوثائق التي تم استعادتها من سوريا، من أبرزها الوصية التي كتبها كوهين بخط يده قبل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام، والتي لم يُكشف سابقًا سوى عن نسخة منها.ويذكر أن كوهين، الذي تسلل إلى سوريا في بداية الستينيات تحت غطاء رجل أعمال، تم اكتشاف أمره واعتقاله في عام 1965، ليُعدم في دمشق في 18 مايو/ أيار من العام ذاته، بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.

https://sarabic.ae/20250518/سوريا-توجه-رسالة-للملك-المغربي-1100699165.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل