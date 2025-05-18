إسرائيل تكشف عن وثائق جديدة خاصة بجاسوسها التاريخي في دمشق... صور
© Photo / x.comإسرائيل تكشف عن وثائق جديدة خاصة بجاسوسها التاريخي في دمشق
© Photo / x.com
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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورا من وثائق سرية تم استعادتها من أرشيف الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، تحت عنوان "في عملية استخباراتية جريئة: الموساد يعيد من سوريا أرشيف الجاسوس إيلي كوهين إلى إسرائيل".
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "إسرائيل اليوم"، "نجح جهاز الموساد الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز استخباراتي تابع لدولة حليفة، في تنفيذ عملية سرية متقدمة نُقل خلالها الأرشيف السوري الرسمي المتعلق بالجاسوس الإسرائيلي الراحل إيلي كوهين إلى إسرائيل".
ويضم الأرشيف آلاف الوثائق والمقتنيات الشخصية التي احتفظت بها الأجهزة الأمنية السورية بسرية تامة على مدى نحو ستة عقود.
إسرائيل تكشف عن وثائق جديدة خاصة بجاسوسها التاريخي في دمشق— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 18, 2025
🟠نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورًا لوثائق ومهمات قالت إنها تعود للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أُلقي القبض عليه في سوريا خلال ستينيات القرن الماضي.
🟠وذكرت التقارير أن آلاف المواد، من بينها مستندات استخباراتية… https://t.co/ADQIOvWt5O pic.twitter.com/Dq2vHOajmA
وجاءت هذه العملية في توقيت رمزي، تزامنًا مع الذكرى الستين لإعدام كوهين، في ساحة المرجة وسط دمشق في 18 مايو/ أيار 1965، ما أضفى على العملية طابعًا وجدانيًا إلى جانب دلالتها الأمنية والسياسية.
وخلال لقاء خاص عُقد، اليوم الأحد، في مقر الحكومة الإسرائيلية، جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومدير الموساد دادي برنياع، بأرملة كوهين، نادية كوهين، جرى عرض مجموعة من المقتنيات الأصلية والوثائق التي تم استعادتها من سوريا، من أبرزها الوصية التي كتبها كوهين بخط يده قبل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام، والتي لم يُكشف سابقًا سوى عن نسخة منها.
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ويضم الأرشيف المثير ما يقرب من 2500 وثيقة وصورة ومادة أصلية، معظمها يُعرض للمرة الأولى. وتعود هذه المواد إلى الفترة التي أعقبت اعتقال كوهين في يناير 1965، حين صادرت المخابرات السورية ممتلكاته وفتحت تحقيقًا موسعًا حول نشاطه التجسسي الذي وصل إلى أعلى دوائر السلطة في دمشق.
ويذكر أن كوهين، الذي تسلل إلى سوريا في بداية الستينيات تحت غطاء رجل أعمال، تم اكتشاف أمره واعتقاله في عام 1965، ليُعدم في دمشق في 18 مايو/ أيار من العام ذاته، بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.