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https://sarabic.ae/20250518/إصابة-خطيرة-للاعب-كرة-قدم-بعد-إلقاء-كرسي-من-المدرجات-فيديو-1100689432.html
إصابة خطيرة للاعب كرة قدم بعد إلقاء كرسي من المدرجات.. فيديو
إصابة خطيرة للاعب كرة قدم بعد إلقاء كرسي من المدرجات.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض لاعب نادي أبريدن الاسكتلندي جاك ماكنزي، للإصابة بجروح خطيرة، إثر تلقيه ضربة بمقعد أُلقي من المدرجات، وذلك عقب مباراة أمام دندي يونايتد في الدوري... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T08:05+0000
2025-05-18T08:05+0000
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وتم نقل ماكنزي على كرسي متحرك وهو ينزف من رأسه، وتطلبت إصابته جراحة عاجلة.ووقع الحادث خلال اجتياح جماهير دندي للملعب بعد فوز فريقهم 2-1 وتأهله للمنافسات الأوروبية. وبينما كان جاك ماكنزي على دكة البدلاء، تلقى الإصابة أثناء وقوع الفوضى.ووصفت الشرطة الحادث بـ"العمل العنيف الطائش"، فيما أدانت رابطة الدوري "السلوك الغبي" للجماهير، ودعا المسؤولون إلى التعرف على الجاني، وسط تنديد واسع من مدرب أبردين ومسؤولي الدوري.
https://sarabic.ae/20250505/تسجيل-زلزال-أرضي-نتيجة-فرحة-ليفربول-بالدوري-الإنجليزي-1100179246.html
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نادي الفيديو, أخبار كرة القدم
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم

إصابة خطيرة للاعب كرة قدم بعد إلقاء كرسي من المدرجات.. فيديو

08:05 GMT 18.05.2025
© Photo / Unsplash/ Eugene Chystiakovسيارة إسعاف
سيارة إسعاف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Photo / Unsplash/ Eugene Chystiakov
تابعنا عبر
تعرض لاعب نادي أبريدن الاسكتلندي جاك ماكنزي، للإصابة بجروح خطيرة، إثر تلقيه ضربة بمقعد أُلقي من المدرجات، وذلك عقب مباراة أمام دندي يونايتد في الدوري الاسكتلندي.
وتم نقل ماكنزي على كرسي متحرك وهو ينزف من رأسه، وتطلبت إصابته جراحة عاجلة.
ووقع الحادث خلال اجتياح جماهير دندي للملعب بعد فوز فريقهم 2-1 وتأهله للمنافسات الأوروبية.
احتفالات ليفربول بالدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
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تسجيل زلزال أرضي نتيجة فرحة ليفربول بالدوري الإنجليزي
5 مايو, 11:50 GMT
وبينما كان جاك ماكنزي على دكة البدلاء، تلقى الإصابة أثناء وقوع الفوضى.
ووصفت الشرطة الحادث بـ"العمل العنيف الطائش"، فيما أدانت رابطة الدوري "السلوك الغبي" للجماهير، ودعا المسؤولون إلى التعرف على الجاني، وسط تنديد واسع من مدرب أبردين ومسؤولي الدوري.
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