إصابة خطيرة للاعب كرة قدم بعد إلقاء كرسي من المدرجات.. فيديو
© Photo / Unsplash/ Eugene Chystiakovسيارة إسعاف
© Photo / Unsplash/ Eugene Chystiakov
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تعرض لاعب نادي أبريدن الاسكتلندي جاك ماكنزي، للإصابة بجروح خطيرة، إثر تلقيه ضربة بمقعد أُلقي من المدرجات، وذلك عقب مباراة أمام دندي يونايتد في الدوري الاسكتلندي.
وتم نقل ماكنزي على كرسي متحرك وهو ينزف من رأسه، وتطلبت إصابته جراحة عاجلة.
ووقع الحادث خلال اجتياح جماهير دندي للملعب بعد فوز فريقهم 2-1 وتأهله للمنافسات الأوروبية.
Dukungan Berubah Kekacauan, Jack MacKenzie Terluka di Pertandingan Aberdeen vs Dundee United!https://t.co/k9AF8JqJqV— Jawa Pos (@jawapos) May 18, 2025
5 مايو, 11:50 GMT
وبينما كان جاك ماكنزي على دكة البدلاء، تلقى الإصابة أثناء وقوع الفوضى.
🗣️ 'It's unacceptable - this can't happen... A player doing his job'— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) May 17, 2025
Aberdeen manager Jimmy Thelin reacts to Jack MacKenzie being left bloodied by a seat thrown by own fans.#BBCFootball pic.twitter.com/oET7Q049wL
ووصفت الشرطة الحادث بـ"العمل العنيف الطائش"، فيما أدانت رابطة الدوري "السلوك الغبي" للجماهير، ودعا المسؤولون إلى التعرف على الجاني، وسط تنديد واسع من مدرب أبردين ومسؤولي الدوري.