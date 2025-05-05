https://sarabic.ae/20250505/تسجيل-زلزال-أرضي-نتيجة-فرحة-ليفربول-بالدوري-الإنجليزي-1100179246.html
تسجيل زلزال أرضي نتيجة فرحة ليفربول بالدوري الإنجليزي
تسجيل زلزال أرضي نتيجة فرحة ليفربول بالدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
أثبتت الدراسات أن احتفالات الجماهير في ملاعب كرة القدم يمكن أن تحدث اهتزازات أرضية حقيقية، وهو ما يعني أن عبارة "زلزال كروي" لم تعد مجازية. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T11:50+0000
2025-05-05T11:50+0000
2025-05-05T11:50+0000
مجتمع
منوعات
ليفربول
نادي توتنهام
أخبار الدوري الإنجليزي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100179497_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_65d9c1a35151ce363630843d23eaa8d0.jpg
ففي تجربة أجريت خلال مباراة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، يوم 27 أبريل/ نيسان الماضي، على ملعب أنفيلد، رصد علماء من جامعة ليفربول نشاطا زلزاليا مصاحبا لهتافات الجماهير، بحسب وسائل إعلام غربية.وأعادت تلك النتائج تسليط الضوء على ظاهرة "الزلازل الجماهيرية"، التي بدأ تدريسها علميا منذ عام 1988، حين لاحظ باحث في جامعة لويزيانا إشارات زلزالية غريبة بعد مباراة أمريكية، وتبيّن أنها ناجمة عن لحظة تسجيل هدف الفوز.ومنذ ذلك الحين، باتت بعض الجامعات تثبت أجهزة لرصد الاهتزازات في ملاعبها، وكانت جامعة أوهايو الأمريكية من السبّاقين في هذا المجال، حيث سجلت أعلى "قوة زلزال جماهيري" بلغت 5.79 درجات، خلال مباراة ضد جامعة ميشيغان.ويمكن حساب هذا الرقم باستخدام مزيج من شدة الاهتزاز ومدته، وفق معادلات لوغاريتمية شبيهة بمقياس ريختر، ويرى العلماء أن هذه الزلازل تمثل أداة تعليمية جذابة لتبسيط علم الزلازل في بيئات لا تعرف الزلازل الطبيعية.وتمكن الريدز من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لتوتنهام.
https://sarabic.ae/20250427/ليفربول-يحصد-لقب-البريميرليغ-بعد-الفوز-على-توتنهام-بخمسة-أهداف-لهدف-فيديو-1099944903.html
https://sarabic.ae/20250428/سفارة-بريطانيا-في-مصر-تعلق-على-فوز-صلاح-بالدوري-الإنجليزي-مع-ليفربول-1099971498.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100179497_120:0:1024:678_1920x0_80_0_0_da678f67d74a721b83d3ed14369b89c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, ليفربول, نادي توتنهام, أخبار الدوري الإنجليزي
منوعات, ليفربول, نادي توتنهام, أخبار الدوري الإنجليزي
تسجيل زلزال أرضي نتيجة فرحة ليفربول بالدوري الإنجليزي
أثبتت الدراسات أن احتفالات الجماهير في ملاعب كرة القدم يمكن أن تحدث اهتزازات أرضية حقيقية، وهو ما يعني أن عبارة "زلزال كروي" لم تعد مجازية.
ففي تجربة أجريت خلال مباراة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، يوم 27 أبريل/ نيسان الماضي، على ملعب أنفيلد، رصد علماء من جامعة ليفربول نشاطا زلزاليا مصاحبا لهتافات الجماهير
، بحسب وسائل إعلام غربية.
وأعادت تلك النتائج تسليط الضوء على ظاهرة "الزلازل الجماهيرية"، التي بدأ تدريسها علميا منذ عام 1988، حين لاحظ باحث في جامعة لويزيانا إشارات زلزالية غريبة بعد مباراة أمريكية، وتبيّن أنها ناجمة عن لحظة تسجيل هدف الفوز.
ومنذ ذلك الحين، باتت بعض الجامعات تثبت أجهزة لرصد الاهتزازات في ملاعبها، وكانت جامعة أوهايو الأمريكية من السبّاقين في هذا المجال، حيث سجلت أعلى "قوة زلزال جماهيري" بلغت 5.79 درجات، خلال مباراة ضد جامعة ميشيغان.
ويمكن حساب هذا الرقم باستخدام مزيج من شدة الاهتزاز ومدته، وفق معادلات لوغاريتمية شبيهة بمقياس ريختر، ويرى العلماء أن هذه الزلازل تمثل أداة تعليمية جذابة لتبسيط علم الزلازل في بيئات لا تعرف الزلازل الطبيعية.
وتمكن الريدز
من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لتوتنهام.