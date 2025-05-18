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إعلام سوري: مقتل 3 من عناصر الشرطة في انفجار سيارة مفخخة بدير الزور شرقي سوريا
إعلام سوري: مقتل 3 من عناصر الشرطة في انفجار سيارة مفخخة بدير الزور شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بمقتل 3 عناصر من الشرطة جراء انفجار سيارة مفحخة استهدفت مركزًا للشرطة في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور شرقي سوريا. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت قناة "الإخبارية السورية"، إن "3 عناصر من قوى الشرطة استشهدوا بانفجار سيارة مفخخة استهدفت مخفر شرطة في مدينة الميادين شرقي دير الزور".وأفاد مصدر مقرب من الإدارة السورية، يوم 22 أبريل/ نيسان الفائت، بأن السلطات السورية أخذت على محمل الجد تحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن هجمات إرهابية محتملة في دمشق وعززت إجراءاتها الأمنية.
https://sarabic.ae/20250517/وزير-الدفاع-بالحكومة-السورية-المؤقتة-يعلن-دمج-كل-الوحدات-ضمن-الوزارة-1100680232.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

إعلام سوري: مقتل 3 من عناصر الشرطة في انفجار سيارة مفخخة بدير الزور شرقي سوريا

18:42 GMT 18.05.2025
© AP Photo / Hussein Mallaمسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا
مسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بمقتل 3 عناصر من الشرطة جراء انفجار سيارة مفحخة استهدفت مركزًا للشرطة في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.
وقالت قناة "الإخبارية السورية"، إن "3 عناصر من قوى الشرطة استشهدوا بانفجار سيارة مفخخة استهدفت مخفر شرطة في مدينة الميادين شرقي دير الزور".

وأفادت وزارة الداخلية السورية، يوم أمس السبت، بمقتل ضابط أمن سوري في عملية ضد مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول) في حلب.

سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
وزير الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة يعلن دمج جميع الوحدات العسكرية ضمن الوزارة
أمس, 18:58 GMT
وأضافت الوزارة في بيان: "في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، نفذت مديرية أمن حلب، بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، مداهمة لموقع اختباء خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وأسفرت العملية عن اعتقال أحد أفراد الخلية، ولا تزال عملية البحث عن بقية العناصر جارية. وخلال الاشتباكات، قُتل عنصر من قوات الأمن العام".
وأفاد مصدر مقرب من الإدارة السورية، يوم 22 أبريل/ نيسان الفائت، بأن السلطات السورية أخذت على محمل الجد تحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن هجمات إرهابية محتملة في دمشق وعززت إجراءاتها الأمنية.
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