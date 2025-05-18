https://sarabic.ae/20250518/الرئيس-الإيراني-يرى-اتفاقا-محتملا-مع-الولايات-المتحدة-1100715728.html

الرئيس الإيراني يرى اتفاقا محتملا مع الولايات المتحدة

الرئيس الإيراني يرى اتفاقا محتملا مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأحد، خلال لقائه بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي،... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T19:36+0000

2025-05-18T19:36+0000

2025-05-18T19:36+0000

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وقال بزشكيان، الذي نُشرت تصريحاته على الموقع الإلكتروني للمكتب الصحفي الرئاسي: "التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة (بشأن البرنامج النووي الإيراني) ممكن، ولكن لتحقيق ذلك، لا بد من شرط أساسي - أن يتوقف الجانب الأمريكي عن فرض شروطه، وكذلك عن ترهيب إيران. لن نخضع للقوة تحت أي ظرف من الظروف".وردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على ذلك بالقول إن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أم لا.وعُقدت الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني في 11 مايو/أيار، بوساطة وزير الخارجية العماني.وفي الوقت ذاته، أكد استعداد إيران لتعديل مستوى تخصيب اليورانيوم لبناء الثقة مع الولايات المتحدة، لكنها لا تنوي التخلي عنه تمامًا.

https://sarabic.ae/20250518/عراقجي-تصريحات-ويتكوف-بعيدة-عن-واقع-المفاوضات-وتخصيب-اليورانيوم-في-إيران-مستمر-1100712057.html

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