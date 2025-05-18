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الرئيس الإيراني يرى اتفاقا محتملا مع الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني يرى اتفاقا محتملا مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأحد، خلال لقائه بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي،... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T19:36+0000
2025-05-18T19:36+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بزشكيان، الذي نُشرت تصريحاته على الموقع الإلكتروني للمكتب الصحفي الرئاسي: "التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة (بشأن البرنامج النووي الإيراني) ممكن، ولكن لتحقيق ذلك، لا بد من شرط أساسي - أن يتوقف الجانب الأمريكي عن فرض شروطه، وكذلك عن ترهيب إيران. لن نخضع للقوة تحت أي ظرف من الظروف".وردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على ذلك بالقول إن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أم لا.وعُقدت الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني في 11 مايو/أيار، بوساطة وزير الخارجية العماني.وفي الوقت ذاته، أكد استعداد إيران لتعديل مستوى تخصيب اليورانيوم لبناء الثقة مع الولايات المتحدة، لكنها لا تنوي التخلي عنه تمامًا.
https://sarabic.ae/20250518/عراقجي-تصريحات-ويتكوف-بعيدة-عن-واقع-المفاوضات-وتخصيب-اليورانيوم-في-إيران-مستمر-1100712057.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الإيراني يرى اتفاقا محتملا مع الولايات المتحدة

19:36 GMT 18.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأحد، خلال لقائه بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي، ولكن بشرط توقف واشنطن عن ترهيب طهران.
وقال بزشكيان، الذي نُشرت تصريحاته على الموقع الإلكتروني للمكتب الصحفي الرئاسي: "التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة (بشأن البرنامج النووي الإيراني) ممكن، ولكن لتحقيق ذلك، لا بد من شرط أساسي - أن يتوقف الجانب الأمريكي عن فرض شروطه، وكذلك عن ترهيب إيران. لن نخضع للقوة تحت أي ظرف من الظروف".

وفي وقت سابق، صرّح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في مقابلة مع قناة "آه بي سي نيوز"، معلقًا على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بأنه بموجب شروط أي اتفاق محتمل، لا ينبغي أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم حتى بنسبة 1%.

وردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على ذلك بالقول إن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أم لا.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
عراقجي: تصريحات ويتكوف بعيدة عن واقع المفاوضات وتخصيب اليورانيوم في إيران مستمر
17:05 GMT
وعُقدت الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني في 11 مايو/أيار، بوساطة وزير الخارجية العماني.

ووفقا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فقد تقاربت مواقف الطرفين خلال هذه الجولة، ويُلاحظ "تقدم" في عملية التفاوض.

وفي الوقت ذاته، أكد استعداد إيران لتعديل مستوى تخصيب اليورانيوم لبناء الثقة مع الولايات المتحدة، لكنها لا تنوي التخلي عنه تمامًا.
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