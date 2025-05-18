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https://sarabic.ae/20250518/عراقجي-تصريحات-ويتكوف-بعيدة-عن-واقع-المفاوضات-وتخصيب-اليورانيوم-في-إيران-مستمر-1100712057.html
عراقجي: تصريحات ويتكوف بعيدة عن واقع المفاوضات وتخصيب اليورانيوم في إيران مستمر
عراقجي: تصريحات ويتكوف بعيدة عن واقع المفاوضات وتخصيب اليورانيوم في إيران مستمر
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بشأن رفض واشنطن تخصيب طهران لليورانيوم "بعيدة عن واقع... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T17:05+0000
2025-05-18T17:05+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال عراقجي في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية حول هذا الموضوع، إن "هذه التصريحات (ويتكوف بشأن رفض واشنطن تخصيب اليورانيوم) بعيدة تماماً عن واقع المفاوضات، وتخصيب اليورانيوم في إيران مستمر".وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن إيران مستعدة بشكل كامل للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن تقديم ضمانات لها بعدم إنتاج سلاح نووي، مشيرًا إلى أنه إذا قدمت واشنطن مطالب غير واقعية، فمن الطبيعي ألا تفضي المفاوضات إلى نتائج.وكان ويتكوف قد صرح خلال مقابلة مع قناة "أيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول ما هي الخطوط العريضة للاتفاق الذي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرامه مع إيران: "لدينا خط أحمر واضح جدًا، وهو التخصيب، ولا يمكننا السماح بالتخصيب حتى بنسبة 1 بالمئة".ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن واشنطن تريد التوصل لاتفاق مع طهران وأنها قادرة على ذلك، مضيفًا أن "كل شيء يبدأ باتفاقية لا تتضمن التخصيب لأن التخصيب يجعل من الممكن الحصول على سلاح وهذا ما لا نريده".وأضاف ويتكوف: "نعتقد أننا سنعقد اجتماعاً ما هذا الأسبوع في أوروبا، ونأمل أن يُفضي إلى نتائج إيجابية حقيقية"، موضحًا أن هناك العديد من السبل التي تمكن الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها في هذه المفاوضات.وانتهت، الأحد 11 أيار/مايو الجاري، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 نيسان/أبريل الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 نيسان/أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 نيسان/أبريل.ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250518/وزراء-خارجية-إيران-وقطر-وعمان-يعقدون-محادثات-في-طهران-1100701547.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

عراقجي: تصريحات ويتكوف بعيدة عن واقع المفاوضات وتخصيب اليورانيوم في إيران مستمر

17:05 GMT 18.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بشأن رفض واشنطن تخصيب طهران لليورانيوم "بعيدة عن واقع المفاوضات"، مؤكدًا أن عملية تخصيب اليورانيوم في إيران مستمرة.
وقال عراقجي في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية حول هذا الموضوع، إن "هذه التصريحات (ويتكوف بشأن رفض واشنطن تخصيب اليورانيوم) بعيدة تماماً عن واقع المفاوضات، وتخصيب اليورانيوم في إيران مستمر".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن إيران مستعدة بشكل كامل للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن تقديم ضمانات لها بعدم إنتاج سلاح نووي، مشيرًا إلى أنه إذا قدمت واشنطن مطالب غير واقعية، فمن الطبيعي ألا تفضي المفاوضات إلى نتائج.
وكان ويتكوف قد صرح خلال مقابلة مع قناة "أيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول ما هي الخطوط العريضة للاتفاق الذي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرامه مع إيران: "لدينا خط أحمر واضح جدًا، وهو التخصيب، ولا يمكننا السماح بالتخصيب حتى بنسبة 1 بالمئة".
وأضاف ويتكوف أن الولايات المتحدة قدمت لإيران مقترحًا نعتقد قد يحل بعض القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي "دون الإساءة" للإيرانيين.
ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن واشنطن تريد التوصل لاتفاق مع طهران وأنها قادرة على ذلك، مضيفًا أن "كل شيء يبدأ باتفاقية لا تتضمن التخصيب لأن التخصيب يجعل من الممكن الحصول على سلاح وهذا ما لا نريده".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
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وأضاف ويتكوف: "نعتقد أننا سنعقد اجتماعاً ما هذا الأسبوع في أوروبا، ونأمل أن يُفضي إلى نتائج إيجابية حقيقية"، موضحًا أن هناك العديد من السبل التي تمكن الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها في هذه المفاوضات.
وانتهت، الأحد 11 أيار/مايو الجاري، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.
وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلها بعد الجولة الرابعة من المحادثات النووية في مسقط.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 نيسان/أبريل الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 نيسان/أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 نيسان/أبريل.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.
ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
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