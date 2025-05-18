وزراء خارجية إيران وقطر وعمان يعقدون محادثات في طهران
12:57 GMT 18.05.2025 (تم التحديث: 13:48 GMT 18.05.2025)
© AP Photoوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي
© AP Photo
تابعنا عبر
عقد وزراء خارجية إيران وقطر وعُمان اجتماعًا ومحادثات مشتركة، اليوم الأحد، على هامش "منتدى حوار طهران".
وأضاف التلفزيون الرسمي الإيراني: "عقد وزراء خارجية إيران وعُمان وقطر اجتماعًا ثلاثيًا على هامش منتدى حوار طهران".
ووفقا للتلفزيون الإيراني، "تناولت المحادثات آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين إيران وقطر وعُمان".
🟠وزراء خارجية إيران وقطر وعمان يعقدون محادثات في طهران— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 18, 2025
عقد وزراء خارجية إيران وسلطنة عمان وقطر اجتماعا ثلاثيا على هامش منتدى حوار طهران.
وتناولت المحادثات آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين إيران وقطر وسلطنة عمان، حسبما ذكرت وسائل إعلام… pic.twitter.com/mjqb4CaNK7
وافتتح منتدى "حوار طهران" أعماله في العاصمة الإيرانية صباح اليوم الأحد.
ويُعقد الحدث في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، وتحدث فيه مسؤولون رفيعو المستوى من إيران والشرق الأوسط.