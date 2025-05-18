https://sarabic.ae/20250518/وزير-الخارجية-الإيراني-نريد-التوصل-لاتفاق-عادل-يضمن-حقوقنا-النووية-ويؤدي-لرفع-جميع-العقوبات-1100690549.html

وزير الخارجية الإيراني: نريد التوصل لاتفاق عادل يضمن حقوقنا النووية ويؤدي لرفع جميع العقوبات

وزير الخارجية الإيراني: نريد التوصل لاتفاق عادل يضمن حقوقنا النووية ويؤدي لرفع جميع العقوبات

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن بلاده "تريد التوصل لاتفاق عادل يضمن حقوقها النووية ويؤدي لرفع العقوبات عن البلاد بشكل ملموس". 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T08:22+0000

2025-05-18T08:22+0000

2025-05-18T08:22+0000

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وقال عراقجي، في "ملتقى حوار طهران"، إن "مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يضمن مصالح الطرفين ويساعد في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة"، مؤكدًا استعداد إيران لبدء فصل جديد في علاقاتها مع أوروبا، إذا "رأت إرادة حقيقية ونهجًا مستقلًا من الأطراف الأوروبية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وأكد أن "إيران، باعتبارها طرفًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، لم تسعَ قط إلى امتلاك الأسلحة النووية، استنادًا إلى مبادئها الدينية والأخلاقية"، داعيًا إلى اتفاق عادل ومنصف.وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "إيران ستكون شريكًا وحليفًا موثوقًا للمنطقة وجميع دولها وشعوبها"، متابعًا: "منطقة غرب آسيا بحاجة إلى إعادة التفكير بشكل جذري في تصورها لذاتها".وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أمس السبت، إن المفاوضات غير المباشرة الجارية مع أمريكا، تقتصر فقط على الملف النووي، مؤكدة أن "إيران لا تزال حذرة تجاه النوايا الحقيقية للإدارة الأمريكية".وأوضحت أن "هذه المفاوضات تتركز حصريا على البرنامج النووي الإيراني"، مشددة على رفض طهران لأي محاولة لتوسيع نطاق الحوار إلى قضايا أخرى، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وانتقدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية الموقف الأمريكي الداعي إلى وقف البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن "مثل هذه التصريحات تقوّض الجهود الدبلوماسية، وتزيد من تعقيد المفاوضات".وتأتي هذه الجولة بعد 3 جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون "ناجحة إلى حد كبير"، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.ونص الاتفاق النووي، المُبرم قبل عقد من الزمان بين بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وقد انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب السابقة، من خطة العمل الشاملة المشتركة، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم. وينتهي العمل بالاتفاق فعليًا، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بانتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقر بالاتفاق.

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