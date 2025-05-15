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https://sarabic.ae/20250515/إيران-مستعدة-لتوقيع-اتفاق-نووي-مع-الولايات-المتحدة-إذا-تم-رفع-العقوبات-الاقتصادية-1100549846.html
إيران مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة إذا تم رفع العقوبات الاقتصادية
إيران مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة إذا تم رفع العقوبات الاقتصادية
سبوتنيك عربي
صرح علي شمخاني، المستشار السياسي والنووي للمرشد الأعلى الإيراني، أن طهران مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، بما يشمل التخلص من مخزونها من... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T01:54+0000
2025-05-15T01:54+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشارت الشبكة إلى أن إيران ستلتزم أيضًا بعدم إنتاج أسلحة نووية، وستوافق على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات المنخفضة المطلوبة للاستخدامات المدنية، كما ستسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة هذه العملية، شريطة رفع كافة العقوبات الاقتصادية عنها.ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران ستوافق على توقيع الاتفاق فورًا في حال تحقق هذه الشروط، أجاب شمخاني: "نعم"، بحسب ما ذكرت الشبكة.وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في عمان يوم الأحد، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها "صعبة ولكن مفيدة" لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل والبحث عن سبل عقلانية لتجاوز الخلافات.وقد عقدت الجولات الأولى والثالثة من هذه المحادثات في مسقط يومي 12 و26 أبريل/نيسان، بينما عُقدت الجولة الثانية في روما في 19 أبريل/نيسان.وانطلقت هذه المحادثات عقب رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في أوائل مارس/آذار، عرض فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي، مهددًا باستخدام القوة العسكرية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وقد رفضت إيران التفاوض المباشر، لكنها وافقت على حوار غير مباشر.
https://sarabic.ae/20250514/إيران-تعلن-إجراء-محادثات-مع-الترويكا-الأوروبية-بشأن-الملف-النووي-الجمعه-المقبلة-في-إسطنبول-1100521279.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة إذا تم رفع العقوبات الاقتصادية

01:54 GMT 15.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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صرح علي شمخاني، المستشار السياسي والنووي للمرشد الأعلى الإيراني، أن طهران مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، بما يشمل التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مقابل رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وفقًا لما نقلته شبكة NBC الأمريكية.
وأشارت الشبكة إلى أن إيران ستلتزم أيضًا بعدم إنتاج أسلحة نووية، وستوافق على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات المنخفضة المطلوبة للاستخدامات المدنية، كما ستسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة هذه العملية، شريطة رفع كافة العقوبات الاقتصادية عنها.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
إيران تعلن إجراء محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الجمعه المقبلة في إسطنبول
أمس, 11:01 GMT
ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران ستوافق على توقيع الاتفاق فورًا في حال تحقق هذه الشروط، أجاب شمخاني: "نعم"، بحسب ما ذكرت الشبكة.
وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في عمان يوم الأحد، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها "صعبة ولكن مفيدة" لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل والبحث عن سبل عقلانية لتجاوز الخلافات.
وقد عقدت الجولات الأولى والثالثة من هذه المحادثات في مسقط يومي 12 و26 أبريل/نيسان، بينما عُقدت الجولة الثانية في روما في 19 أبريل/نيسان.
وانطلقت هذه المحادثات عقب رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في أوائل مارس/آذار، عرض فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي، مهددًا باستخدام القوة العسكرية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وقد رفضت إيران التفاوض المباشر، لكنها وافقت على حوار غير مباشر.
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