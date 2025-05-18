https://sarabic.ae/20250518/السلطات-الأمريكية-إصابة-19-شخصا-جراء-اصطدام-سفينة-مكسيكية-بجسر-بروكلين-1100683807.html
السلطات الأمريكية: إصابة 19 شخصا جراء اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين
السلطات الأمريكية: إصابة 19 شخصا جراء اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين
سبوتنيك عربي
صرح عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إريك آدامز اليوم الأحد بأن 19 شخصا على الأقل من أصل 277 فردا من طاقم سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية أصيبوا بعد اصطدامها... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T03:32+0000
2025-05-18T03:32+0000
2025-05-18T03:35+0000
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نيويورك – سبوتنيك. وقال آدامز في مؤتمر صحافي "أصيب 19 شخصا أربعة منهم في حالة حرجة".وفي وقت سابق أفادت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية بأن سفينة شراعية كبيرة تابعة للبحرية المكسيكية وعلى متنها أكثر من 200 شخص اصطدمت بجسر بروكلين في مدينة نيويورك مما أسفر عن وقوع إصابات.وقالت الصحيفة إن السفينة كانت في زيارة احتفالية إلى نيويورك.ونقلت عن مصادر قولها إن "أحد صواري السفينة الضخمة التي كان على متنها 277 شخصا سقط على سطح السفينة نتيجة الاصطدام مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الطاقم بجروح خطيرة".وأشارت الصحيفة إلى أنه "تجري حاليا عملية بحث وإنقاذ لانتشال الأشخاص من الماء ونقل المصابين إلى حوض بناء السفن في بروكلين بينما نقل من هم في حالة حرجة إلى مستشفى قريب"
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, المكسيك, أخبار المكسيك
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, المكسيك, أخبار المكسيك
السلطات الأمريكية: إصابة 19 شخصا جراء اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين
03:32 GMT 18.05.2025 (تم التحديث: 03:35 GMT 18.05.2025)
صرح عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إريك آدامز اليوم الأحد بأن 19 شخصا على الأقل من أصل 277 فردا من طاقم سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية أصيبوا بعد اصطدامها بجسر بروكلين في المدينة مشيرا إلى أن أربعة منهم في حالة حرجة.
نيويورك – سبوتنيك
. وقال آدامز في مؤتمر صحافي "أصيب 19 شخصا أربعة منهم في حالة حرجة".
وفي وقت سابق أفادت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية بأن سفينة شراعية كبيرة تابعة للبحرية المكسيكية وعلى متنها أكثر من 200 شخص اصطدمت بجسر بروكلين في مدينة نيويورك مما أسفر عن وقوع إصابات.
وقالت الصحيفة إن السفينة كانت في زيارة احتفالية إلى نيويورك.
ونقلت عن مصادر قولها إن "أحد صواري السفينة الضخمة التي كان على متنها 277 شخصا سقط على سطح السفينة نتيجة الاصطدام مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الطاقم بجروح خطيرة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "تجري حاليا عملية بحث وإنقاذ لانتشال الأشخاص من الماء ونقل المصابين إلى حوض بناء السفن في بروكلين بينما نقل من هم في حالة حرجة إلى مستشفى قريب"