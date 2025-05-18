https://sarabic.ae/20250518/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ-26-مقذوفا-في-غضون-24-ساعة-1100717014.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 26 مقذوفا في غضون 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 26 مقذوفا في غضون 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 26 مقذوفا من عيارات... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T22:17+0000
2025-05-18T22:17+0000
2025-05-18T22:17+0000
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دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. منها حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور دونيتسك".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 26 مقذوفا من عيارات مختلفة.بحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل خمس حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 26 مقذوفا في غضون 24 ساعة
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 26 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. منها حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور دونيتسك".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 26 مقذوفا
من عيارات مختلفة.
بحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل خمس حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.