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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250518/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ-26-مقذوفا-في-غضون-24-ساعة-1100717014.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 26 مقذوفا في غضون 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 26 مقذوفا في غضون 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 26 مقذوفا من عيارات... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T22:17+0000
2025-05-18T22:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. منها حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور دونيتسك".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 26 مقذوفا من عيارات مختلفة.بحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل خمس حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250518/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغاتير-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100691865.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 26 مقذوفا في غضون 24 ساعة

22:17 GMT 18.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 26 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. منها حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور دونيتسك".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 26 مقذوفا من عيارات مختلفة.
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:11 GMT
بحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل خمس حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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